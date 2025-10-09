Океан отозвался на поп-культуру: новый вид коралла стал живым двойником Чубакки

8:16 Your browser does not support the audio element. Наука

На дне западной часи Тихого океана исследователи обнаружили необычную колонию кораллов. Блестящий стебель, длинные ветви, похожие на спутанные волосы, и слегка фантастический вид — всё это вдохновило учёных назвать новый вид Iridogorgia chewbacca. Неудивительно, что это имя вызывает улыбку у каждого, кто слышит его впервые.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Глубоководный аппарат исследует океан

Рождение "коралла Чубакки"

Первая встреча с этим видом произошла у берегов Молокаи в 2006 году. Второе наблюдение — спустя десятилетие, у Марианской впадины. Там колония достигала 50 сантиметров в высоту, а её ветви вырастали до 38 сантиметров. Несмотря на хрупкость, этот организм выглядит внушительно, когда одиноко стоит среди камней на морском дне.

За открытием стояла международная команда биологов под руководством Леса Уотлинга из Гавайского университета в Маноа. Учёные описали Iridogorgia chewbacca и родственный вид Iridogorgia curva, расширив род до 14 известных видов, десять из которых обитают именно в западной части Тихого океана.

"Его длинные гибкие ветви и форма сразу же напомнили мне Чубакку", — сказал профессор Гавайского университета Лес Уотлинг.

Глубоководный шедевр природы

Iridogorgia относится к горгонариям — ветвящимся кораллам, которые могут напоминать миниатюрные деревья. Эти животные принадлежат к октакоралам — мягким кораллам с восемью щупальцами и крошечными скелетными элементами, называемыми склеритами. В одной колонии живут тысячи полипов, соединённых между собой тканями, через которые они делят питательные вещества.

Когда морское течение приносит органические частицы, полипы расправляют щупальца и ловят пищу, а затем втягивают их обратно. Блестящая, переливающаяся поверхность и спиральная форма ветвей не только придают кораллу особую красоту, но и служат для биологов ключевыми признаками, помогающими различать виды.

Как учёные доказали, что это новый вид

Чтобы определить, что перед ними действительно новая Iridogorgia, исследователи использовали комбинированный подход — морфологический и генетический. Они сравнили ветви, их изгиб, гибкость и структуру склеритов, а также проанализировали ДНК образцов.

Главным генетическим маркером стала 28S рДНК, показавшая большее разнообразие, чем широко применяемые митохондриальные гены mtMutS и mtMutS cox1. Это позволило точно отделить новый вид от уже известных.

Благодаря этому исследованию количество описанных видов Iridogorgia в Тихом океане заметно выросло. Учёные уверены, что именно генетические методы помогли распознать различия, которые невозможно было уловить только по форме.

Где нашли Iridogorgia chewbacca

Образцы нового вида были собраны во время экспедиции NOAA в 2016 году у Марианского архипелага. Дистанционно управляемые подводные аппараты ROV фиксировали кадры глубоководных ландшафтов и брали пробы с морского дна. Среди множества одиночных колоний на твёрдых породах исследователи заметили и тот самый блестящий стебель Iridogorgia chewbacca.

В архивах NOAA хранятся видео и фото с экспедиции, подтверждающие внешний вид коралла и его характерную спиралевидную форму. Судя по наблюдениям, этот вид встречается редко, как и большинство глубоководных горгонарий, предпочитающих сильные течения и чистый каменистый субстрат.

Почему находка важна

В западной тропической зоне Тихого океана обитает 10 из 14 известных видов Iridogorgia. Это делает регион центром их биоразнообразия. Такое скопление позволяет учёным изучать, как океанические течения, подводные горные цепи и глубинные зоны влияют на распределение видов.

Открытие также подчёркивает роль точной классификации в охране океанических экосистем. Чтобы защищать морскую жизнь, нужно знать, какие виды где обитают и насколько уникальны их популяции.

Сравнение видов Iridogorgia

Параметр Iridogorgia chewbacca Iridogorgia curva Форма ветвей длинные, гибкие, слегка волнистые короткие, плотные Высота колонии до 1,2 м около 0,5 м Цвет стебля блестящий, серебристый желтовато-коричневый Регион обитания Молокаи, Марианская впадина запад Тихого океана Особенность переливающийся блеск и "волосатая" структура плотная спираль без изгибов

Как проходит исследование кораллов: шаг за шагом

Поиск колоний. Используются дистанционно управляемые аппараты, которые фиксируют кадры дна на глубине. Отбор образцов. Манипуляторы ROV берут небольшие фрагменты колонии для ДНК-анализа. Секвенирование. Учёные изучают ядерные и митохондриальные маркеры, чтобы отличить близкие виды. Сравнение форм. Измеряются размеры ветвей, структура склеритов и оси. Публикация и регистрация. Новый вид получает официальное латинское название и описание в научной базе данных.

Такая методичность позволяет учёным выявлять новые формы жизни даже там, где уже, казалось бы, всё изучено.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: полагаться только на внешние признаки при классификации.

• Последствие: разные виды объединяются под одним названием.

• Альтернатива: использовать ДНК-анализ и морфологию совместно.

• Ошибка: игнорировать редкие находки из-за ограниченного ареала.

• Последствие: вид может исчезнуть, не будучи официально описанным.

• Альтернатива: фиксировать и публиковать все подтверждённые наблюдения.

• Ошибка: считать глубоководные кораллы неуязвимыми.

• Последствие: разрушение местообитаний при добыче полезных ископаемых.

• Альтернатива: включать глубоководные районы в охраняемые зоны.

А что если Iridogorgia chewbacca не одна?

Учёные предполагают, что этот вид может обитать и в других частях Тихого океана — возможно, на глубинных склонах у Папуа — Новой Гвинеи или Филиппин. Проверить это можно только с помощью новых экспедиций. Современные камеры высокого разрешения и роботы-исследователи позволяют обнаруживать виды, которые раньше были скрыты от человеческого взгляда.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Расширение знаний о биоразнообразии Ограниченный ареал и редкость встреч Уточнение родовых связей Iridogorgia Сложность в сборе образцов Генетические данные повышают точность Высокая стоимость исследований Популяризация науки через запоминающееся имя Потенциальное искажение восприятия из-за "поп-культуры"

Интересные факты

• Глубоководные горгонарии могут жить до нескольких сотен лет.

• Их скелет состоит из белка горгонина, а не из извести.

• Названия видов нередко вдохновлены литературой, мифами и фильмами — от "Атлантиды" до "Звёздных войн".

Iridogorgia chewbacca — пример того, как даже в эпоху спутников и искусственного интеллекта океан всё ещё хранит тайны. Одинокая колония на дне напоминает, что жизнь умеет удивлять там, где, казалось бы, нет места для открытий.