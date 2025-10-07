Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильтр, который работает лучше, чем кажется: вот что скрывают синтетические волокна
Стильная классика: 5 причин, почему клетчатая верхняя одежда должна быть в вашем гардеробе этой осенью
Просчёт, который сделает собаку несчастной: почему просторная будка для питомца — это зло, а не забота
Остановить рак одной таблеткой: наука близка, но всё время сворачивает в сторону — в чём парадокс
Итальянцы едят это перед сном — и не набирают ни грамма
Вертикальный коридор молчит: почему газ из Греции не доходит до Украины
Блогер Александра Митрошина: от миллионных доходов до банкротства — что с ней произошло
Битва гигантов: Реал готов отобрать у Барселоны немецкую звезду
Тайны биографического фильма: почему дочь Майкла Джексона отказалась участвовать в проекте об отце

Искусственный интеллект научился видеть болезни ещё до их появления

7:17
Наука

Искусственный интеллект все увереннее заходит в лаборатории: теперь он учится не просто распознавать болезни по анализам, а "видеть" тонкие сигналы прямо внутри отдельных клеток. Команда из Университета Макгилла представила систему DOLPHIN — алгоритм, который ищет скрытые маркеры заболеваний на клеточном уровне.

Мед. ИИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мед. ИИ

Исследование описано в журнале Nature Communications, и, если кратко, речь о переходе от "средней температуры по больнице" к персональной микроскопии на уровне молекулярных деталей. Это может изменить диагностику ранних стадий рака и других заболеваний, а также помочь врачам подбирать терапию точнее и быстрее.

"Этот инструмент может помочь врачам подобрать для пациентов наиболее эффективный метод лечения, сократив количество проб и ошибок", — полагает старший автор исследования Джун Дин.

Что делает DOLPHIN и почему это важно

Клетка работает не только на уровне "включён/выключен" отдельных генов. Внутри неё один и тот же ген может собираться как конструктор: одни фрагменты РНК (экзоны) включаются, другие — нет. Такой сплайсинг меняет свойства белков и нередко связан с началом или прогрессированием болезней. Традиционные методы анализируют усреднённый сигнал по гену и теряют важные нюансы. DOLPHIN отслеживает конфигурации из экзонов в каждой клетке и находит узоры, которые остаются невидимыми при грубом подсчёте.

Авторы показали это на данных пациентов с раком поджелудочной железы: алгоритм выделил свыше 800 ранее не выявленных маркеров и научился отличать высокорисковые агрессивные формы от менее тяжёлых. Такие сигналы можно использовать, чтобы выбирать интенсивность и тип лечения — от хирургии и химиотерапии до таргетных препаратов и иммунотерапии.

Как это работает 

Представьте набор Lego: один и тот же набор деталей способен сложиться в несколько моделей. С генами так же: их "детальки-экзоны" комбинируются по-разному, и от этой сборки зависят свойства клетки. DOLPHIN обучается на массиве данных "одноклеточной транскриптомики" (single-cell RNA-seq), чтобы улавливать комбинации деталей, связанные с болезнями, и отделять случайный шум от значимых паттернов.

Что опубликовано и где это пригодится

Исследование в Nature Communications фиксирует два ключевых результата: алгоритм масштабируется на разные наборы данных и помогает врачам принимать более обоснованные решения. Практически это означает раннюю стратификацию пациентов, мониторинг ответа на лечение и проектирование клинических исследований, где отбор участников опирается на молекулярные признаки, а не только на стадию и размер опухоли.

Сравнение подходов к анализу клеток

Критерий Усреднение по гену Анализ отдельных клеток DOLPHIN (экзонный уровень)
Гранулярность Низкая Средняя Высокая (экзоны/сплайс-варианты)
Раннее выявление Часто пропускает слабые сигналы Лучше видит редкие клетки Находит скрытые маркеры сплайсинга
Персонализация Ограниченная Выше за счёт гетерогенности Максимальная за счёт молекулярной структуры
Применимость Скрининг популяций Исследования и клиника Точная стратификация и выбор терапии
Ресурсы Невысокие Средние/высокие Высокие, но оптимизируемые облаком/ГПУ

А что если…

…данных мало? Используйте трансферное обучение и публичные биобанки одноклеточных данных.
…результаты противоречат гистологии? Проверьте артефакты забора ткани и маппинг чтений; при необходимости повторите биопсию.
…пациенту нужна терапия быстро? DOLPHIN применяют как дополнительный канал стратификации, не задерживая стандартную диагностику.

Плюсы и минусы

Плюсы: более раннее обнаружение скрытых маркеров; точная стратификация риска; персонализация схем лечения; экономия времени и бюджетов клинических испытаний.
Минусы: высокие требования к данным и инфраструктуре; необходимость междисциплинарной команды; регуляторные процедуры в медучреждениях.

FAQ

Как выбрать лабораторию для анализа? Ищите центры, которые делают single-cell RNA-seq, соблюдают стандарты ISO/CLIA и готовы предоставлять сырые данные и отчёты по качеству.
Сколько стоит одноклеточный анализ? Цены зависят от глубины и числа клеток: ориентир — от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов за образец; в исследовательских проектах стоимость ниже.
Что лучше для пациента — классическая гистология или ИИ-профилирование? Это не "или-или". Гистология остаётся базой, а DOLPHIN дополняет её молекулярной детализацией для выбора терапии и прогноза.
Можно ли применить вне онкологии? Да. Сплайс-варианты участвуют в нейродегенерации, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваниях — там тоже важна одноклеточная точность.

Мифы и правда

Миф: "ИИ сам лечит пациента".
Правда: ИИ — это инструмент поддержки решений. Окончательный выбор делает врач на консилиуме.

Миф: "Достаточно посмотреть на один ген".
Правда: Ключевые сигналы лежат в конфигурации экзонов и сплайс-вариантах, которые не видны при грубом усреднении.

Миф: "Такие методы слишком дорогие и потому бесполезны".
Правда: Стоимость вычислений снижается за счёт облака и оптимизаций; экономия достигается за счёт сокращения "проб и ошибок" при выборе терапии.

Исторический контекст

  1. 2010-е: прорыв в компьютерном зрении и распознавании изображений — ИИ уверенно заходит в радиологию и дерматологию.

  2. 2016-2020: удешевление секвенирования и рост одноклеточных технологий — накапливаются массивы данных scRNA-seq.

  3. 2020-е: переход от ген-уровня к анализу сплайс-вариантов в отдельных клетках; появляются алгоритмы, подобные DOLPHIN, которые связывают "детали" гена с клиническими исходами.

Кому это особенно полезно

Онкологическим центрам, где нужна быстрая стратификация риска; фармкомпаниям для подбора участников клинических испытаний; биобанкам и диагностическим лабораториям, которые предлагают молекулярную патологию; пациентам, которым важно получить персональные рекомендации, а не общий протокол.

Куда движется технология

Авторы планируют масштабировать DOLPHIN с нескольких датасетов до миллионов клеток. Это приближает идею "виртуальных клеток" — цифровых моделей, на которых можно безопасно и дёшево тестировать лекарственные комбинации до клиники. Если получится, путь от лаборатории к персональной терапии станет короче.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Домашние животные
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Домашние животные
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Последние материалы
Остановить рак одной таблеткой: наука близка, но всё время сворачивает в сторону — в чём парадокс
Итальянцы едят это перед сном — и не набирают ни грамма
Вертикальный коридор молчит: почему газ из Греции не доходит до Украины
Блогер Александра Митрошина: от миллионных доходов до банкротства — что с ней произошло
Битва гигантов: Реал готов отобрать у Барселоны немецкую звезду
Тайны биографического фильма: почему дочь Майкла Джексона отказалась участвовать в проекте об отце
Амаль тащила домой: что произошло с Джорджем Клуни после поражения на премии Тони
Слёзы на сцене: какой ценный подарок получила Клава Кока от преданного фаната
Бабушкин сундук или трендсеттер: какой винтаж покорил подиумы в сезоне зима 2025
Соседи уже закрыли дачу, а вы только начали: осенние хитрости для живого сада
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.