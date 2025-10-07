Юпитер направил убийцу на Землю: раскрыта космическая причина гибели динозавров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Юпитер — наш гигантский сосед, защитник и разрушитель одновременно. Он способен отклонять кометы от Земли, но, как выясняется, именно его гравитация могла стать причиной гибели динозавров 66 миллионов лет назад. Новое исследование Гарвардского университета показывает, что судьбоносный удар по Земле был не случайностью, а результатом космического "бильярда", где Юпитер стал главным игроком.

Юпитер и астероид, летящий к Земле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Юпитер и астероид, летящий к Земле

Не астероид, а комета

Долгое время считалось, что катастрофа, уничтожившая динозавров, произошла из-за падения астероида. Он врезался в Землю у полуострова Юкатан, образовав кратер Чиксулуб диаметром около 180 километров. Последствия были апокалиптическими: цунами, пожары, кислотные дожди и глобальное похолодание. Но в 2021 году группа астрономов из Гарварда предложила альтернативную версию.

"Скорее всего, это была не просто каменная глыба, а фрагмент долгопериодической кометы, которую сбил с орбиты Юпитер", — пояснил Амир Сирадж, астрофизик Гарвардского университета.

Как Юпитер вмешался

Юпитер — самый массивный объект Солнечной системы после Солнца. Его гравитация настолько мощна, что способна изменять орбиты проходящих комет, особенно тех, что приходят из облака Оорта - далёкого резервуара ледяных тел на границе Солнечной системы.

Учёные провели компьютерное моделирование, и результаты оказались впечатляющими. Юпитер, притянув к себе одну из таких комет, разбил её приливными силами на несколько крупных осколков, а затем изменил их траекторию, направив один прямо к Земле.

Эта "крошка" размером около 80 километров, даже потеряв часть массы при входе в атмосферу, всё равно высвободила энергию в миллионы раз превышающую мощность всех ядерных арсеналов человечества.

Почему это похоже на правду

Химический состав пород в кратере Чиксулуб подтверждает, что тело, ударившее по Земле, состояло не из обычного камня, а из богатых углеродом соединений, типичных именно для комет, а не астероидов.

Астрономы назвали такие объекты кометами "солнечного прилива": они приближаются к Солнцу на опасное расстояние, распадаются под действием гравитации, и их обломки разлетаются по внутренней Солнечной системе.

"Юпитер буквально действует как катапульта, направляющая кометы в сторону Земли", — отмечает соавтор исследования Ави Лёб, профессор астрономии Гарварда.

Цепочка катастрофы

  • Комета из облака Оорта начала своё падение к Солнцу.
  • Юпитер, проходя рядом, изменил её орбиту и расколол тело.
  • Один из фрагментов устремился к Земле.
  • Удар создал кратер Чиксулуб, выбросив в атмосферу пыль, серу и аэрозоли.
  • Планету окутил слой сажи и пепла, блокировавший солнечный свет.
  • Климат резко охладился, растения погибли, вслед за ними — травоядные и хищники.

Так Юпитер, обычно защищающий Землю от опасных астероидов, на этот раз стал "палачом" древней жизни.

Юпитер: защитник или убийца

Роль Юпитера Пример Последствие
Защитник Отклоняет астероиды от орбиты Земли Снижает риск столкновений
Катализатор катастроф Изменяет орбиты комет из облака Оорта Увеличивает вероятность ударов
Скульптор Солнечной системы Формирует астероидное и кометное облако Создаёт стабильность орбит
Участник гибели динозавров Комета, приведённая им к Земле Глобальное вымирание видов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать Юпитер "щитком" Земли.
    Последствие: недооценка его влияния на динамику комет.
    Альтернатива: рассматривать газового гиганта как "двойного агента" — защитника и провокатора одновременно.

  • Ошибка: приписывать удар только астероиду.
    Последствие: искажение понимания происхождения объекта Чиксулуб.
    Альтернатива: анализировать химический состав пород и динамику орбит с учётом моделей гравитации Юпитера.

А что если бы Юпитер не вмешался

Без влияния гиганта комета, вероятно, прошла бы мимо Земли, не причинив вреда. Планета продолжила бы свой путь без перерыва в эволюции, а динозавры, возможно, дожили бы до появления первых людей. Однако тогда млекопитающие не получили бы шанса занять их место, и история Земли пошла бы совсем по другому сценарию.

2 интересных факта

  • Энергия удара в Чиксулубе была в 100 миллионов раз мощнее взрыва самой большой водородной бомбы.
  • Кратер находится под слоем известняка и скрыт под Мексиканским заливом.

Исторический контекст

  • Кратер Чиксулуб был открыт геофизиками в 1970-х при поиске нефти.
  • Гипотеза кометного происхождения удара появилась лишь в XXI веке.

Ирония Вселенной в том, что именно планета, веками оберегающая Землю от хаоса космоса, однажды стала причиной самой великой катастрофы в её истории.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
