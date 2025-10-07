Греют, когда холодно, и охлаждают, когда жарко — кирпичи нового поколения

В холодных регионах потери тепла через стены остаются одной из главных причин перерасхода энергии. Исследователи Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Ляонинского технологического университета в Китае предложили решение, которое может изменить подход к строительству. Их экспериментальные композитные кирпичи удерживают тепло внутри помещений на 15-25% лучше, чем стандартные материалы, и способны сделать здания заметно более энергоэффективными.
Как сообщает журнал Buildings, инженеры создали две версии пустотелых самоизолирующихся кирпичей: одна была обычной, а вторая — с заполнением из композитного материала с изменяемой фазой (PCM). В качестве наполнителя использовали гексадекан — разновидность парафина, отличающуюся химической стабильностью и безопасностью. Главное его достоинство — способность накапливать и отдавать тепло при смене агрегатного состояния, что делает его идеальным для "живых" строительных конструкций.
"Композитные материалы с изменяемой фазой (PCM) значительно улучшают тепловые характеристики стен и демонстрируют многообещающую экономическую целесообразность", — пояснил Науке.РФ руководитель исследования, заведующий кафедрой систем автоматизированного проектирования объектов строительства УрФУ Владимир Алехин.
По словам исследователя, такие кирпичи особенно эффективны в климатах с сильными колебаниями температуры: днём они аккумулируют излишки тепла, а ночью постепенно его возвращают, снижая нагрузку на отопительные и охлаждающие системы зданий.
Модели кирпичей протестировали в условиях холодного климата, где температура воздуха резко падает и теплоизоляция играет решающую роль. Результаты оказались впечатляющими: разница температур между внутренней и внешней поверхностями стен, выполненных из композитных кирпичей, оказалась почти на 6 °C выше, чем у традиционных. При этом интенсивность теплообмена на внутренней поверхности снизилась на 8,57 Вт/м².
В среднем температура внутренней стороны стены повысилась почти на градус, а центральной части — почти на четыре. Это означает, что тепло внутри помещения сохраняется дольше, а значит, затраты на отопление уменьшаются.
"Кирпичи, заполненные PCM, могут замедлить скорость падения температуры в зданиях, улучшая теплоизоляционные характеристики стен", — отметила аспирант кафедры систем автоматизированного проектирования УрФУ Хуань Юэ.
Учёные подчеркнули, что эффективность подобных композитов зависит от толщины слоя, места размещения и конкретных климатических условий. Правильная конфигурация позволяет добиться максимальной отдачи при умеренной стоимости.
|Параметр
|Обычный пустотелый кирпич
|Кирпич с PCM
|Средняя разница температур между внутренней и внешней поверхностью
|-
|+6 °C
|Интенсивность теплообмена
|Стандартная
|-8,57 Вт/м²
|Температура внутренней поверхности
|-
|+0,99 °C
|Температура средней части
|-
|+3,85 °C
|Энергоэффективность
|Базовая
|+15-25%
Композитные материалы с изменяемой фазой аккумулируют тепло при плавлении и отдают его при обратном переходе в твёрдое состояние. Это свойство позволяет создавать строительные элементы, которые способны регулировать температуру без внешних источников энергии. Гексадекан, выбранный для эксперимента, плавится в диапазоне, подходящем для жилых и офисных помещений, поэтому может стабилизировать микроклимат в них круглый год.
В строительстве PCM используется в виде гранул, вставок или заполнителей. По принципу работы это своего рода "тепловые аккумуляторы". Подобные технологии уже применяются в холодильной технике, текстиле и даже в корпусах электроники, где требуется поддержание постоянной температуры.
На этапе проектирования важно определить климатическую зону и подобрать тип PCM с нужной температурой фазового перехода.
Рекомендуется использовать композиты с низкой токсичностью и высокой химической устойчивостью, такие как парафин или гексадекан.
При строительстве стен из таких кирпичей необходимо учитывать толщину слоёв и равномерность распределения наполнителя — это напрямую влияет на эффективность.
На объектах с высокой солнечной инсоляцией PCM особенно эффективны: они позволяют сглаживать суточные колебания температуры и экономить на кондиционировании.
• Ошибка: использовать композитный кирпич без учёта климата.
Последствие: избыточное накопление тепла в тёплых регионах или слабый эффект в холодных.
Альтернатива: выбирать PCM с нужным температурным диапазоном и проводить предварительное моделирование.
• Ошибка: экономить на наполнителе.
Последствие: падение энергоэффективности стен.
Альтернатива: использовать сертифицированный парафин промышленного качества.
• Ошибка: игнорировать автоматизацию процесса заполнения.
Последствие: неравномерное распределение PCM и рост себестоимости.
Альтернатива: внедрять автоматические линии, снижающие затраты и повышающие стабильность качества.
Исследователи уверены, что в будущем это станет нормой. Если заменить хотя бы часть традиционных стеновых материалов композитными, можно значительно сократить расходы на отопление и охлаждение. При этом новые здания будут соответствовать принципам "зелёного" строительства — экономить энергию, снижать выбросы и обеспечивать комфорт жильцов без излишних затрат.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение теплопотерь на 15-25%
|Более высокая стоимость — +0,2-0,5 $ за кирпич
|Увеличение комфорта за счёт стабильной температуры
|Необходимость подбора подходящего PCM
|Снижение потребления электроэнергии и топлива
|Ограниченная доступность материалов
|Поддержка концепции "зелёного" строительства
|Требуется адаптация производственных линий
Какова стоимость композитных кирпичей?
На стадии лабораторных испытаний стоимость одного кирпича выше обычного примерно на 0,5 доллара. При серийном производстве разница снижается до 0,2-0,3 доллара.
Можно ли использовать такие кирпичи в жарком климате?
Да. В жарких странах, например, в Китае и Японии, PCM применяют для защиты помещений от перегрева — материал поглощает избыточное тепло днём и отдаёт его ночью.
Какие производители уже внедряют технологию?
Экспериментальные здания с такими стенами возводятся в Китае, Японии и Алжире. В России исследования ведут специалисты УрФУ.
Миф: композитные кирпичи слишком дорогие.
Правда: на старте они действительно стоят дороже, но экономия на отоплении и охлаждении быстро компенсирует разницу.
Миф: парафин опасен для здоровья.
Правда: в составе используется гексадекан — безопасный, химически стабильный материал.
Миф: PCM-кирпичи нельзя использовать в холодных регионах.
Правда: именно в суровом климате они показывают наилучший эффект, удерживая тепло внутри помещений.
Идея использования материалов с изменяемой фазой возникла в середине XX века, когда инженеры искали способы аккумулировать солнечное тепло для автономных домов. Первые эксперименты с парафинами проводили в США и Германии в 1970-х, однако из-за высокой цены и отсутствия технологий массового производства проект тогда не получил распространения. Сегодня, благодаря автоматизации и снижению стоимости химических компонентов, PCM возвращаются в строительную индустрию — уже как элемент энергоэффективной архитектуры.
• Один кубометр PCM способен аккумулировать в 10 раз больше тепла, чем бетон того же объёма.
• Парафиновые материалы сохраняют свойства после тысяч циклов плавления и затвердевания.
• Китай стал мировым лидером по внедрению PCM в строительство — там уже реализованы десятки жилых комплексов с подобными стенами.
