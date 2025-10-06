Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не нужна забота и жалость: американская звезда Бритни Спирс упала с лестницы
Гречка вместо аптечки: как простая крупа помогает сбросить вес до 12 кг и очистить тело
Потолок заплакал — квартира утонула: одна ошибка в первые минуты оставит вас без денег и ремонта
Слепая зона — главный враг водителя: как избавиться от неё за 5 минут
Зачем Самойлова сбежала в Париж? Инсайдеры намекают на развод с Джиганом
Туристы делятся схемой, которая превращает дорогой отпуск в бюджетный квест
Птицы в пролёте: доброта к голубям в Москве может обернуться штрафом
Глен Пауэлл раскрыл свои кинопредпочтения: какие четыре фильма вдохновляют звезду Топ Ган: Мэверик
Судьба Земли изменилась в один миг: история удара, подарившего океаны и атмосферу

Америка нашла сокровище под ногами: в недрах Арканзаса скрыто белое золото будущего

8:03
Наука

Литий давно прозвали "белым золотом" — без него не было бы ни электромобилей, ни накопителей для солнечных и ветровых электростанций. США годами зависят от импорта сырья, но свежие результаты Геологической службы США (USGS) меняют картину: под юго-западным Арканзасом, в юрской толще Smackover, выявлен гигантский ресурс лития в рассолах — оценочно от 5 до 19 млн тонн на месте. Это не "завтра в продаже", но уже сегодня — стратегический запас прочности для всей энергетики.

Литиевый минерал в руках человека
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Литиевый минерал в руках человека

Что именно нашли и где границы открытия

Речь о глубинных солёных водах (брейнах), запертых в поровом пространстве пород формации Smackover. Там, где десятилетиями добывают бром и углеводороды, USGS свёл разрозненные пробы 2022 года и архивные анализы, обучил модель "случайного леса" на геологии и химии скважин и получил региональную карту концентраций лития — от следовых значений до пиков ~477 мг/л. Затем концентрации перевели в "ресурс на месте" при реалистичной пористости (10-30%). Итог — миллионы тонн лития в южном Арканзасе, потенциально достаточные, чтобы закрыть американский импорт при успешном развёртывании технологий извлечения.

"Наше исследование впервые позволило оценить общее содержание лития в юго-западной части реки Смаковера в Арканзасе", — сказала гидролог Кэтрин Книрим.

Почему это важно для промышленности и климата

Домашняя сырьевая база снижает риски цепочек поставок аккумуляторов, даёт рабочие места в добыче и переработке, сокращает углеродный след логистики. Плюс — возможность сочетать существующую инфраструктуру рассольных производств с новыми линиями прямого извлечения лития (DLE), минимизируя новые площадки и земляные работы.

Как прочитали недра: кратко о методике

  • Сбор керна и флюидов: полевые пробы рассола из действующих и исследовательских скважин.
  • Лабораторная химия: ICP-MS/ICP-OES для Li+ и сопутствующих ионов (B, Mg, Ca, Sr).
  • Геомодель: машинное обучение (Random Forest) на сетке ~5 км² с учётом литологии, структуры, температуры.
  • Баланс пористости: сценарии 10/20/30% плюс диапазон насыщенности рассолом.
  • Пересчёт в ресурс на месте (in-place), без заявления об извлекаемости и экономике.

Ресурс на месте ≠ завод завтра

USGS подчёркивает: оценка не говорит, сколько лития можно извлечь технически и рентабельно. Это "адресная книга" для инженеров, экологов и инвесторов. Дальше — пилоты DLE, энерго- и водный баланс, устойчивость сорбентов, утилизация рассолов, разрешения, CAPEX/OPEX.

Три подхода к литийному сырью

Источник Где и что добывают Ключевая технология CAPEX/сроки Экологический профиль
Рассолы Smackover (США) Глубинные брейны, сопутствующие бром/углеводороды Прямое извлечение (DLE: ионообмен, сорбенты, мембраны) Средний/быстрее за счёт готовой инфраструктуры Меньше площадей, возврат рассола в пласт
Солевые озёра (Андские салары) Поверхностные брейны Испарительные пруды → карбонат лития Низкий/долгий цикл 12-24 мес Большие водные/земельные изъятия
Твёрдые породы (пегматиты) Шпинель, сподумен Дробление → обогащение → обжиг → leach Высокий/средние сроки Карьер, хвостохранилища, энергозатраты

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: скопировать "соляные пруды" на глубинные брейны.
    Последствие: провал по срокам/водопользованию.
    Альтернатива: модульный DLE с обратной закачкой и минимальным следом.
  • Ошибка: недооценить Mg/Ca в рассоле.
    Последствие: забитые смолы, рост OPEX.
    Альтернатира: предварительная химическая очистка (известкование/селективные реагенты), staged-DLE.
  • Ошибка: игнорировать локальное сообщество.
    Последствие: стоп-проект на стадии разрешений.
    Альтернатива: соглашения о выгодах, местные рабочие места, прозрачный мониторинг воды.
  • Ошибка: сразу ставить LiOH без гибкости.
    Последствие: зависимость от одной цепочки спроса.
    Альтернатива: двойная линия Li2CO3 ↔ LiOH в зависимости от катодной "меню".

А что если цены на литий просядут

DLE-проект выживает за счёт низкого удельного CAPEX на тонну Li и ко-продуктов: бром, бор, Sr/Ca-соли, тепло рассолов для ORC-генерации. Гибкие оффтейки с премией за низкий углеродный след удерживают маржу даже на "медвежьем" рынке.

Плюсы и минусы лития из рассола Smackover

Плюсы Минусы
Сырьё на территории США; снижение импортозависимости Технологический риск масштабирования DLE
Использование имеющейся инфраструктуры Высокая вариабельность состава брейна по площади/глубине
Меньший земельный/водный след vs испарительные пруды Неопределённость по долгосрочным сорбентам и их регенерации
Быстрый запуск модулей (skid-based) Требуются строгие программы реинжекции и мониторинга

FAQ

Сколько лития реально можно добывать

Пока оценены только ресурсы "на месте". Технически извлекаемые объёмы покажут пилоты DLE и ТЭО конкретных площадок.

Куда девать отработанный рассол

Возврат в тот же или эквивалентный пласт через нагнетательные скважины с контролем давления и микросейсмики.

Что выгоднее — карбонат или гидроксид

Зависит от катодной линейки клиентов: для LFP — Li2CO3, для высоконикелевых NMC — LiOH. Идеально — гибкая линия.

Насколько это зелено

При замкнутой воде, реинжекции и частичной ВИЭ-энергетике углеродный след ниже, чем у прудов и твёрдых пород; подтверждается LCA.

Мифы и правда

  • Миф: DLE — это фильтр, который всегда работает одинаково.
    Правда: селективность смол резко падает при высоком Mg/Ca; нужна предочистка и тонкая настройка.
  • Миф: брейнов мало — всё надуто.
    Правда: геохимия и баланс пористости показывают миллионы тонн Li "на месте"; вопрос — в извлекаемости и экономике.
  • Миф: рассолы = неизбежные утечки.
    Правда: при реинжекции с мониторингом и цементаже риски управляемы и ниже, чем у поверхностных прудов.

2 факта

  • В 2022 году действующие рассольные мощности региона уже поднимали на поверхность потоки, содержащие тысячи тонн растворённого лития — пока как "побочный пассажир".
  • Модель USGS покрывает южный Арканзас сетью ячеек ~2 кв. мили каждая — это карта для решений, а не "адрес конкретной скважины".

Исторический контекст: как шёл "пазл"

  • Юра формирует коллектор Smackover, позднее — нефтегаз/бром.
  • 2010-е: прорыв концепций DLE и первых пилотов на брейнах (и в США, и в мире).
  • 2022-2025: USGS собирает новую химию рассолов, строит ML-карту и публикует диапазон 5-19 млн тонн "на месте".

Таким образом, открытие литиевого рассола в Арканзасе может стать поворотным моментом для США — шагом к энергетической независимости, технологическому лидерству и более устойчивому будущему.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Авто
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Популярное
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов

Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.

Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова Он контролирует не потому что любит, а потому что боится: как устроен нарциссический контроль Игорь Буккер Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
Секрет безупречности Амаль Клуни: в её рационе — суперфуд, работающий на уровне клеток
Собчак о скандале с Оксаной Самойловой в Париже: почему не пустили на Неделю моды
Спать днем или терпеть до ночи? Как сохранить здоровье и не нарушить режим сна
Манго дарит витамины и проблемы: почему идеальный плод может подвести
Отставка, которой не ждали: Спартак теряет руководителя, изменившего клуб изнутри
Новички делают эту ошибку — и рискуют поясницей: как правильно выполнять рывок гири
Микробы, зола и немного хитрости: как осенью превратить старую теплицу в чистую лабораторию урожая
Беспилотники над Мюнхеном превратились в оружие нервов: в Германии заговорили о гибридной войне
Туалет взорвётся чистотой: один шарик превращает скучную уборку в удовольствие
Закулисная хитрость фермеров: как новая разработка превращает опасные отработки масла в источник прибыли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.