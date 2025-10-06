140 детей и 200 лам — самая страшная жертва древнего Перу: дождь не пришёл, и боги потребовали крови

На севере Перу, недалеко от древней столицы государства Чиму, археологи обнаружили место, которое заставляет историю буквально содрогнуться. В песках прибрежного обрыва — следы самого массового ритуального жертвоприношения детей и животных в истории Америки. Исследователи нашли останки более 140 детей и 200 молодых лам, принесённых в жертву примерно в 1450 году н. э. — во время катастрофических наводнений, вызванных феноменом Эль-Ниньо.
Место раскопок получило название Уанчакито-Лас-Льямас. Его исследуют археологи Национального университета Трухильо совместно с учёными Тулейнского университета (США).
На площади около 700 квадратных метров они обнаружили единый слой песка, в котором покоились дети и ламы. Ни одно захоронение не пересекает другое, что указывает на одновременное, централизованно организованное действие, а не на серию обрядов, растянутых во времени.
"Все тела находились на одной глубине и в одном стратиграфическом слое. Это — не серия трагедий, а один страшный день", — отметил представитель экспедиции Габриэль Прието.
Исследователи связывают трагедию с климатическим бедствием. Примерно в середине XV века прибрежные районы Перу пострадали от сильнейших дождей и наводнений. Для государства Чиму, державшегося на ирригационных системах и сельском хозяйстве, это означало крах.
Местные правители, считая, что природные силы гневаются, решились на ритуал умиротворения богов. Слоистая грязь под телами и следы босых ног, сохранившиеся в засохшей глине, доказывают: казнь состоялась сразу после затопления.
Анализ костей и зубов показал, что жертвам было от 8 до 14 лет, среди них — мальчики и девочки. По изотопам углерода и азота учёные выяснили: дети питались бобами, кукурузой и мясом — то есть принадлежали к обычным, неаристократическим семьям.
Форма черепов и химический состав зубной эмали говорят, что дети прибыли из разных регионов империи Чиму, а не из одного поселения. То есть их собирали целенаправленно, как "дар" со всей территории государства.
Лабораторное исследование костей показало одинаковую технику умерщвления. На грудинах почти всех детей видны чёткие одиночные надрезы — признак вскрытия грудной клетки. Рёбра разведены в стороны, что указывает на извлечение сердца или других органов.
Та же картина наблюдается у лам: следы порезов на рёбрах, грудинах и шее. Животные были совсем молодыми — многие не старше девяти месяцев.
Судя по археологическим данным, жертвоприношение проводилось по строгому сценарию.
"Мы видим здесь не хаос, а дисциплину. Всё происходило по установленным ритуальным правилам", — отметил археолог Джеффри Риддл.
На северной границе площадки археологи нашли два керамических сосуда и деревянные мешалки — инструменты для приготовления кукурузного пива (чичи), без которого не обходилось ни одно андское жертвоприношение. Один из кувшинов был украшен изображениями человеческого лица и раковин спондилюса — символов богатства и священной силы в культуре Чиму. После церемонии сосуд ритуально разбили.
Это открытие стало самым масштабным свидетельством жертвоприношения детей в доколумбовой Америке.
"Слой грязи, отпечатки ног, одинаковые порезы на костях — это не просто доказательства, а дневник ритуала, записанный самой землёй", — подчеркнула исследовательница Вероника Силва.
Государство Чиму построило свою мощь на системе каналов и плотин, превращавших пустынное побережье в плодородные долины. Когда Эль-Ниньо обрушил на регион дожди, вода разрушила инфраструктуру и урожай.
Жрецы посчитали, что боги требуют человеческих жертв, чтобы вернуть равновесие. Для древних андцев кровь и сердце считались источником жизненной силы, способной "воскресить землю".
|Параметр
|Описание
|Местоположение
|Северное побережье Перу, близ Трухильо
|Дата события
|Около 1450 г. н. э.
|Количество жертв
|140 детей, 200 лам
|Возраст детей
|8-14 лет
|Причина ритуала
|Наводнения и неурожай из-за Эль-Ниньо
|Главная цель
|Умилостивить богов дождя и плодородия
|Значение
|Крупнейшее массовое жертвоприношение детей в истории Америки
Ошибка: считать древние ритуалы проявлением жестокости без контекста.
Последствие: искажение исторического понимания культур Анд.
Альтернатива: рассматривать их как отражение религиозной системы и борьбы общества с природными катастрофами.
Ошибка: игнорировать влияние климата на развитие цивилизаций.
Последствие: упрощённое объяснение социальных кризисов.
Альтернатива: учитывать природные факторы при анализе исторических событий.
Таким образом, раскопки в Уанчакито-Лас-Льямас стали не просто археологической находкой, а напоминанием о том, как отчаяние перед силами природы способно превращать веру в трагедию, оставляя след в земле и в памяти человечества.
