140 детей и 200 лам — самая страшная жертва древнего Перу: дождь не пришёл, и боги потребовали крови

7:10 Your browser does not support the audio element. Наука

На севере Перу, недалеко от древней столицы государства Чиму, археологи обнаружили место, которое заставляет историю буквально содрогнуться. В песках прибрежного обрыва — следы самого массового ритуального жертвоприношения детей и животных в истории Америки. Исследователи нашли останки более 140 детей и 200 молодых лам, принесённых в жертву примерно в 1450 году н. э. — во время катастрофических наводнений, вызванных феноменом Эль-Ниньо.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Древнее массовое захоронение

Самое крупное жертвоприношение детей в Новом Свете

Место раскопок получило название Уанчакито-Лас-Льямас. Его исследуют археологи Национального университета Трухильо совместно с учёными Тулейнского университета (США).

На площади около 700 квадратных метров они обнаружили единый слой песка, в котором покоились дети и ламы. Ни одно захоронение не пересекает другое, что указывает на одновременное, централизованно организованное действие, а не на серию обрядов, растянутых во времени.

"Все тела находились на одной глубине и в одном стратиграфическом слое. Это — не серия трагедий, а один страшный день", — отметил представитель экспедиции Габриэль Прието.

Почему это произошло

Исследователи связывают трагедию с климатическим бедствием. Примерно в середине XV века прибрежные районы Перу пострадали от сильнейших дождей и наводнений. Для государства Чиму, державшегося на ирригационных системах и сельском хозяйстве, это означало крах.

Местные правители, считая, что природные силы гневаются, решились на ритуал умиротворения богов. Слоистая грязь под телами и следы босых ног, сохранившиеся в засохшей глине, доказывают: казнь состоялась сразу после затопления.

Кто были эти дети

Анализ костей и зубов показал, что жертвам было от 8 до 14 лет, среди них — мальчики и девочки. По изотопам углерода и азота учёные выяснили: дети питались бобами, кукурузой и мясом — то есть принадлежали к обычным, неаристократическим семьям.

Форма черепов и химический состав зубной эмали говорят, что дети прибыли из разных регионов империи Чиму, а не из одного поселения. То есть их собирали целенаправленно, как "дар" со всей территории государства.

Как проходил ритуал

Лабораторное исследование костей показало одинаковую технику умерщвления. На грудинах почти всех детей видны чёткие одиночные надрезы — признак вскрытия грудной клетки. Рёбра разведены в стороны, что указывает на извлечение сердца или других органов.

Та же картина наблюдается у лам: следы порезов на рёбрах, грудинах и шее. Животные были совсем молодыми — многие не старше девяти месяцев.

Судя по археологическим данным, жертвоприношение проводилось по строгому сценарию.

Детей и лам приводили на площадку, покрытую влажной глиной.

Взрослые в сандалиях шли впереди — их следы сохранились рядом с детскими.

После ритуала тела клали лицом к океану — на северо-запад.

"Мы видим здесь не хаос, а дисциплину. Всё происходило по установленным ритуальным правилам", — отметил археолог Джеффри Риддл.

Атрибуты обряда

На северной границе площадки археологи нашли два керамических сосуда и деревянные мешалки — инструменты для приготовления кукурузного пива (чичи), без которого не обходилось ни одно андское жертвоприношение. Один из кувшинов был украшен изображениями человеческого лица и раковин спондилюса — символов богатства и священной силы в культуре Чиму. После церемонии сосуд ритуально разбили.

Значение для археологии

Это открытие стало самым масштабным свидетельством жертвоприношения детей в доколумбовой Америке.

Радиоуглеродный анализ растительных остатков датирует событие серединой XV века.

Химические и анатомические данные подтверждают участие людей из разных регионов.

Следы на затвердевшей глине показывают, что всё произошло в один день после наводнения.

"Слой грязи, отпечатки ног, одинаковые порезы на костях — это не просто доказательства, а дневник ритуала, записанный самой землёй", — подчеркнула исследовательница Вероника Силва.

Почему жертвы были необходимы

Государство Чиму построило свою мощь на системе каналов и плотин, превращавших пустынное побережье в плодородные долины. Когда Эль-Ниньо обрушил на регион дожди, вода разрушила инфраструктуру и урожай.

Жрецы посчитали, что боги требуют человеческих жертв, чтобы вернуть равновесие. Для древних андцев кровь и сердце считались источником жизненной силы, способной "воскресить землю".

Факты о находке в Уанчакито-Лас-Льямас

Параметр Описание Местоположение Северное побережье Перу, близ Трухильо Дата события Около 1450 г. н. э. Количество жертв 140 детей, 200 лам Возраст детей 8-14 лет Причина ритуала Наводнения и неурожай из-за Эль-Ниньо Главная цель Умилостивить богов дождя и плодородия Значение Крупнейшее массовое жертвоприношение детей в истории Америки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать древние ритуалы проявлением жестокости без контекста.

Последствие: искажение исторического понимания культур Анд.

Альтернатива: рассматривать их как отражение религиозной системы и борьбы общества с природными катастрофами.

Ошибка: игнорировать влияние климата на развитие цивилизаций.

Последствие: упрощённое объяснение социальных кризисов.

Альтернатива: учитывать природные факторы при анализе исторических событий.

2 интересных факта

Это самое масштабное массовое детское жертвоприношение, когда-либо найденное в Новом Свете.

Следы босых ног детей и сандалий взрослых сохранились на глине — редчайший случай в археологии.

Исторический контекст

Государство Чиму существовало на севере Перу с X по XV век и было завоёвано инками около 1470 года.

Эль-Ниньо регулярно вызывал катастрофические ливни и наводнения, разрушая ирригационные системы Чиму.

Таким образом, раскопки в Уанчакито-Лас-Льямас стали не просто археологической находкой, а напоминанием о том, как отчаяние перед силами природы способно превращать веру в трагедию, оставляя след в земле и в памяти человечества.