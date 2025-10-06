Грибной бум в Великобритании: 850 энтузиастов нашли места обитания редчайших грибов

Грибы, особенно яркие и редкие виды, всегда манили исследователей, фотографов и натуралистов. Но теперь они привлекли внимание и обычных граждан. В 2024 году в Великобритании развернулась масштабная кампания по поиску редких видов восковиков — грибов, известных своими розовыми, жёлтыми и фиолетовыми шляпками.
Благотворительная организация Plantlife, занимающаяся сохранением природных экосистем, привлекла 850 добровольцев со всей страны для мониторинга грибов на полях, в садах и даже на кладбищах. Эта гражданская научная инициатива стала одной из самых успешных в истории британской микологии.
Участники проекта обнаружили 300 новых мест произрастания ярко-розового восковика (Porpolomopsis calyptriformis) - вида, занесённого в глобальный Красный список МСОП как "уязвимый". Ещё 18 новых мест обитания нашли для не менее редкого фиолетового коралла (Clavaria zollingeri).
До начала исследования в базе данных Британского микологического общества числилось чуть более 1000 участков с розовыми восковиками и 183 с фиолетовыми кораллами. Теперь эти данные существенно расширились, что открывает новые горизонты для научных исследований.
"Прошлый год был самым успешным в истории нашей деятельности по проведению гражданских научных опросов, — говорит доктор Эйлин Бэрд, старший специалист по грибам из Plantlife. — Интерес людей к грибам стремительно растёт, и без помощи волонтёров мы бы никогда не нашли столько новых мест".
По словам экспертов, восковики и кораллы — это биоиндикаторы древних лугов, то есть экосистем, которые сохранились с доаграрных времён. Эти луга бедны питательными веществами, что парадоксальным образом создаёт идеальные условия для редких грибов.
Доктор Бэрд отмечает, что такие виды, как розовый восковик, встречаются почти исключительно в Великобритании, тогда как во многих странах Европы они исчезли полностью.
"Эти грибы — как снежные барсы или панды своего мира. Они столь же уязвимы, и Великобритания несёт международную ответственность за их сохранение", — поясняет она.
Эти грибы служат экологическим барометром - их наличие указывает на устойчивость природных сообществ и чистоту почвы. Утрата таких экосистем из-за аграрного расширения, удобрений и пестицидов может привести к исчезновению сотен других видов флоры и фауны.
В течение последних 150 лет древние луга Великобритании исчезали с тревожной скоростью. По оценкам Plantlife, около 97% лугов с низким содержанием питательных веществ, существовавших в начале XX века, были уничтожены в результате интенсивного сельского хозяйства и лесопосадок.
Грибы, такие как восковики, оказались в проигрыше. Им нужны открытые пространства, естественные травяные сообщества и отсутствие химикатов.
"Посадки деревьев в целом — благо, но они должны происходить в правильных местах, — отмечает Бэрд. — Лес может вытеснить грибные популяции, если был создан на месте древнего луга".
Клэр Бленкоу, представитель Британского микологического общества, подчеркивает важность гражданской науки:
"Открытие стольких новых мест обитания восковиков и кораллов впечатляет. Благодаря самоотверженности наших добровольцев мы получили гораздо более чёткое представление о том, где ещё сохраняются эти исчезающие виды".
По её словам, именно участие обычных людей делает такие проекты устойчивыми. Учёные часто не имеют доступа к частным садам или сельским пастбищам, а гражданские исследователи могут наблюдать за грибами буквально у себя под ногами.
Исследователи отмечают, что наблюдение за редкими грибами помогает не только микологам, но и специалистам по климату и почвоведению. Эти виды чувствительны к уровню азота, влажности и кислотности, поэтому их исчезновение сигнализирует о деградации экосистем.
Британские учёные уже используют данные Plantlife для составления новых карт биоразнообразия и планирования природоохранных зон, чтобы ограничить промышленное использование древних лугов.
Розовый восковик (Porpolomopsis calyptriformis) — национальный символ для микологов Британии. Его "конфетный" оттенок часто вдохновляет художников и фотографов, а также используется в образовательных проектах.
Фиолетовый коралл (Clavaria zollingeri), с другой стороны, поражает своими тонкими ветвистыми формами, напоминающими коралловые рифы — только под землёй.
"Эти грибы напоминают нам, что природа может быть удивительно яркой и изысканной даже в самых скромных уголках — на кладбищах, лугах или старых фермах", — добавляет Бэрд.
❓ Почему восковики считаются индикаторами древних лугов?
Они растут только на участках, где почва не подвергалась удобрению, вспашке или строительству в течение столетий.
❓ Опасны ли эти грибы?
Нет. Восковики не ядовиты, но и не считаются съедобными. Их ценность — в экологии, а не в гастрономии.
❓ Можно ли вырастить восковики самостоятельно?
Нет. Эти грибы образуют симбиотические связи с почвенными микроорганизмами, которые невозможно воспроизвести искусственно.
❓ Как защитить редкие виды?
Избегать избыточного использования удобрений, поддерживать естественные травяные сообщества и не уничтожать "дикие" участки.
Возможно, розовые и фиолетовые грибы выглядят как миниатюрное чудо природы, но их значение — глобальное. Они напоминают нам, что даже крохотный гриб способен рассказать историю целой планеты — о её прошлом, настоящем и будущем.
"Когда люди начинают смотреть под ноги не из страха, а из любопытства, наука оживает", — резюмирует доктор Бэрд.
