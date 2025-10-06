Грибной бум в Великобритании: 850 энтузиастов нашли места обитания редчайших грибов

Грибы, особенно яркие и редкие виды, всегда манили исследователей, фотографов и натуралистов. Но теперь они привлекли внимание и обычных граждан. В 2024 году в Великобритании развернулась масштабная кампания по поиску редких видов восковиков — грибов, известных своими розовыми, жёлтыми и фиолетовыми шляпками.

Фото: en.wikipedia.org by Джефф Балм is licensed under free for commercial use золотистый восковик

Благотворительная организация Plantlife, занимающаяся сохранением природных экосистем, привлекла 850 добровольцев со всей страны для мониторинга грибов на полях, в садах и даже на кладбищах. Эта гражданская научная инициатива стала одной из самых успешных в истории британской микологии.

Находка века: розовый восковик и фиолетовый коралл

Участники проекта обнаружили 300 новых мест произрастания ярко-розового восковика (Porpolomopsis calyptriformis) - вида, занесённого в глобальный Красный список МСОП как "уязвимый". Ещё 18 новых мест обитания нашли для не менее редкого фиолетового коралла (Clavaria zollingeri).

До начала исследования в базе данных Британского микологического общества числилось чуть более 1000 участков с розовыми восковиками и 183 с фиолетовыми кораллами. Теперь эти данные существенно расширились, что открывает новые горизонты для научных исследований.

"Прошлый год был самым успешным в истории нашей деятельности по проведению гражданских научных опросов, — говорит доктор Эйлин Бэрд, старший специалист по грибам из Plantlife. — Интерес людей к грибам стремительно растёт, и без помощи волонтёров мы бы никогда не нашли столько новых мест".

Аналитика: почему грибы — индикаторы древней природы

По словам экспертов, восковики и кораллы — это биоиндикаторы древних лугов, то есть экосистем, которые сохранились с доаграрных времён. Эти луга бедны питательными веществами, что парадоксальным образом создаёт идеальные условия для редких грибов.

Доктор Бэрд отмечает, что такие виды, как розовый восковик, встречаются почти исключительно в Великобритании, тогда как во многих странах Европы они исчезли полностью.

"Эти грибы — как снежные барсы или панды своего мира. Они столь же уязвимы, и Великобритания несёт международную ответственность за их сохранение", — поясняет она.

Эти грибы служат экологическим барометром - их наличие указывает на устойчивость природных сообществ и чистоту почвы. Утрата таких экосистем из-за аграрного расширения, удобрений и пестицидов может привести к исчезновению сотен других видов флоры и фауны.

Исторический контекст: от луга к плантации

В течение последних 150 лет древние луга Великобритании исчезали с тревожной скоростью. По оценкам Plantlife, около 97% лугов с низким содержанием питательных веществ, существовавших в начале XX века, были уничтожены в результате интенсивного сельского хозяйства и лесопосадок.

Грибы, такие как восковики, оказались в проигрыше. Им нужны открытые пространства, естественные травяные сообщества и отсутствие химикатов.

"Посадки деревьев в целом — благо, но они должны происходить в правильных местах, — отмечает Бэрд. — Лес может вытеснить грибные популяции, если был создан на месте древнего луга".

Комментарий экспертов: наука через лупу

Клэр Бленкоу, представитель Британского микологического общества, подчеркивает важность гражданской науки:

"Открытие стольких новых мест обитания восковиков и кораллов впечатляет. Благодаря самоотверженности наших добровольцев мы получили гораздо более чёткое представление о том, где ещё сохраняются эти исчезающие виды".

По её словам, именно участие обычных людей делает такие проекты устойчивыми. Учёные часто не имеют доступа к частным садам или сельским пастбищам, а гражданские исследователи могут наблюдать за грибами буквально у себя под ногами.

Анализ: почему это важно для экологии

Исследователи отмечают, что наблюдение за редкими грибами помогает не только микологам, но и специалистам по климату и почвоведению. Эти виды чувствительны к уровню азота, влажности и кислотности, поэтому их исчезновение сигнализирует о деградации экосистем.

Британские учёные уже используют данные Plantlife для составления новых карт биоразнообразия и планирования природоохранных зон, чтобы ограничить промышленное использование древних лугов.

Грибы как часть культуры и науки

Розовый восковик (Porpolomopsis calyptriformis) — национальный символ для микологов Британии. Его "конфетный" оттенок часто вдохновляет художников и фотографов, а также используется в образовательных проектах.

Фиолетовый коралл (Clavaria zollingeri), с другой стороны, поражает своими тонкими ветвистыми формами, напоминающими коралловые рифы — только под землёй.

"Эти грибы напоминают нам, что природа может быть удивительно яркой и изысканной даже в самых скромных уголках — на кладбищах, лугах или старых фермах", — добавляет Бэрд.

FAQ — Часто задаваемые вопросы

❓ Почему восковики считаются индикаторами древних лугов?

Они растут только на участках, где почва не подвергалась удобрению, вспашке или строительству в течение столетий.

❓ Опасны ли эти грибы?

Нет. Восковики не ядовиты, но и не считаются съедобными. Их ценность — в экологии, а не в гастрономии.

❓ Можно ли вырастить восковики самостоятельно?

Нет. Эти грибы образуют симбиотические связи с почвенными микроорганизмами, которые невозможно воспроизвести искусственно.

❓ Как защитить редкие виды?

Избегать избыточного использования удобрений, поддерживать естественные травяные сообщества и не уничтожать "дикие" участки.

Возможно, розовые и фиолетовые грибы выглядят как миниатюрное чудо природы, но их значение — глобальное. Они напоминают нам, что даже крохотный гриб способен рассказать историю целой планеты — о её прошлом, настоящем и будущем.

"Когда люди начинают смотреть под ноги не из страха, а из любопытства, наука оживает", — резюмирует доктор Бэрд.