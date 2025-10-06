Эликсир молодости найден: ученые объяснили, какой ваш секрет к долголетию и здоровью без лекарств

Чем глубже и устойчивее социальные связи, тем медленнее стареет организм. Новое исследование учёных из Корнеллского университета показывает, что дружба, поддержка семьи и участие в сообществе могут буквально омолаживать клетки. Эти социальные ресурсы накапливаются с годами и оказывают заметное влияние на биологический возраст человека, снижая уровень воспаления и улучшая работу регуляторных систем организма.
Исследование, опубликованное в октябрьском номере журнала Brain, Behavior and Immunity — Health, основано на данных более 2100 взрослых участников долгосрочного проекта MIDUS (Midlife in the United States). Его цель — понять, как социальные, психологические и биологические факторы связаны с процессом старения.
"Совокупное социальное преимущество — это, по сути, глубина и широта ваших социальных связей на протяжении всей жизни", — сказал профессор психологии Энтони Онг из Корнеллского университета.
Команда исследователей оценила, как совокупный эффект социальных преимуществ — родительская забота в детстве, дружеские отношения, участие в жизни сообщества и религиозная поддержка — отражается на эпигенетических часах, то есть на биологических маркерах старения.
Эпигенетические часы — это молекулярные механизмы, позволяющие измерить биологический возраст на основе метилирования ДНК. Чем сильнее эти изменения, тем быстрее стареют клетки. В исследовании использовались два наиболее точных маркера:
У участников с прочными социальными связями оба маркера показали более "молодые" показатели по сравнению с хронологическим возрастом.
"Мы рассмотрели четыре ключевых аспекта: теплоту и поддержку, которые вы получали от родителей в детстве, вашу связь с сообществом, участие в религиозных группах и постоянную поддержку со стороны друзей и семьи", — пояснил Онг.
Эти ресурсы были объединены в показатель совокупного социального преимущества — своеобразный "социальный капитал", который человек накапливает всю жизнь.
Исследователи обнаружили, что чем выше этот показатель, тем медленнее идёт эпигенетическое старение, а уровень хронического воспаления в организме — ниже.
Особенно заметной оказалась связь между социальным преимуществом и уровнем интерлейкина-6, воспалительного белка, который участвует в развитии сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. При этом маркеры кратковременного стресса, такие как кортизол, на эти связи почти не влияли.
"Думайте о социальных связях как о пенсионном счёте. Чем раньше вы начнёте инвестировать и чем регулярнее будете делать взносы, тем выше будет ваша прибыль. Наше исследование показывает, что эта прибыль не только эмоциональная, но и биологическая", — говорит Онг.
По словам учёного, регулярное взаимодействие с другими людьми — это тренировка для мозга и иммунной системы. Оно снижает уровень воспаления, улучшает настроение, укрепляет память и помогает организму адаптироваться к стрессу. Люди, активно поддерживающие отношения, не только чувствуют себя счастливее, но и стареют медленнее на клеточном уровне.
"Что поражает, так это кумулятивный эффект — эти социальные ресурсы со временем накапливаются. Дело не только в том, что у вас есть друзья сегодня, но и в том, как ваши связи росли и укреплялись всю жизнь", — отметил Онг.
Именно долговременные отношения — с детства и на протяжении зрелых лет — оказывают максимальное влияние. Одноразовые контакты или кратковременная волонтёрская активность не способны "повернуть время вспять". А вот постоянное присутствие поддержки, доброжелательности и доверия создаёт физиологические условия для замедления старения.
Интровертность не исключает социальных преимуществ. Главное — качество, а не количество контактов. Для одних достаточно нескольких близких друзей, для других — активного участия в общественной жизни. Учёные подчёркивают, что даже небольшое, но стабильное окружение с поддерживающей атмосферой оказывает заметный положительный эффект.
Можно ли "омолодиться" за счёт общения?
Да, эпигенетические данные показывают, что люди с устойчивыми социальными связями биологически моложе сверстников.
Какие отношения наиболее полезны для здоровья?
Наиболее значимы доверительные, тёплые и длительные связи — с семьёй, друзьями, сообществом.
Помогают ли онлайн-знакомства?
Частично. Виртуальное общение может снижать одиночество, но не заменяет живого взаимодействия и физического присутствия.
Когда лучше начинать укреплять социальные связи?
Чем раньше, тем лучше. Эффект кумулятивен — он складывается из десятилетий социального опыта.
Уточнения
Эпигене́тика (др.-греч. ἐπι- - приставка, обозначающая пребывание на чём-либо или помещение на что-либо) — раздел генетики. Эпигенетика изучает наследуемые изменения активности генов во время роста и деления клеток (Эпигенетическое наследование) — изменения синтеза белков, вызванных механизмами, не изменяющими последовательность нуклеотидов в ДНК.
