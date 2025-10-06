Эликсир молодости найден: ученые объяснили, какой ваш секрет к долголетию и здоровью без лекарств

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:43
Наука

Чем глубже и устойчивее социальные связи, тем медленнее стареет организм. Новое исследование учёных из Корнеллского университета показывает, что дружба, поддержка семьи и участие в сообществе могут буквально омолаживать клетки. Эти социальные ресурсы накапливаются с годами и оказывают заметное влияние на биологический возраст человека, снижая уровень воспаления и улучшая работу регуляторных систем организма.

социальные связи
Фото: freepik.com by cookie_studio
социальные связи

Как отношения влияют на биологические часы

Исследование, опубликованное в октябрьском номере журнала Brain, Behavior and Immunity — Health, основано на данных более 2100 взрослых участников долгосрочного проекта MIDUS (Midlife in the United States). Его цель — понять, как социальные, психологические и биологические факторы связаны с процессом старения.

"Совокупное социальное преимущество — это, по сути, глубина и широта ваших социальных связей на протяжении всей жизни", — сказал профессор психологии Энтони Онг из Корнеллского университета.

Команда исследователей оценила, как совокупный эффект социальных преимуществ — родительская забота в детстве, дружеские отношения, участие в жизни сообщества и религиозная поддержка — отражается на эпигенетических часах, то есть на биологических маркерах старения.

Что такое эпигенетические часы

Эпигенетические часы — это молекулярные механизмы, позволяющие измерить биологический возраст на основе метилирования ДНК. Чем сильнее эти изменения, тем быстрее стареют клетки. В исследовании использовались два наиболее точных маркера:

  • GrimAge — предсказывает риск заболеваний и смертность;
  • DunedinPACE — отражает темп биологического старения в реальном времени.

У участников с прочными социальными связями оба маркера показали более "молодые" показатели по сравнению с хронологическим возрастом.

Социальный капитал как фактор здоровья

"Мы рассмотрели четыре ключевых аспекта: теплоту и поддержку, которые вы получали от родителей в детстве, вашу связь с сообществом, участие в религиозных группах и постоянную поддержку со стороны друзей и семьи", — пояснил Онг.

Эти ресурсы были объединены в показатель совокупного социального преимущества — своеобразный "социальный капитал", который человек накапливает всю жизнь.

Исследователи обнаружили, что чем выше этот показатель, тем медленнее идёт эпигенетическое старение, а уровень хронического воспаления в организме — ниже.

Особенно заметной оказалась связь между социальным преимуществом и уровнем интерлейкина-6, воспалительного белка, который участвует в развитии сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. При этом маркеры кратковременного стресса, такие как кортизол, на эти связи почти не влияли.

Социальные связи как "инвестиции" в долголетие

"Думайте о социальных связях как о пенсионном счёте. Чем раньше вы начнёте инвестировать и чем регулярнее будете делать взносы, тем выше будет ваша прибыль. Наше исследование показывает, что эта прибыль не только эмоциональная, но и биологическая", — говорит Онг.

По словам учёного, регулярное взаимодействие с другими людьми — это тренировка для мозга и иммунной системы. Оно снижает уровень воспаления, улучшает настроение, укрепляет память и помогает организму адаптироваться к стрессу. Люди, активно поддерживающие отношения, не только чувствуют себя счастливее, но и стареют медленнее на клеточном уровне.

Почему важна кумулятивность

"Что поражает, так это кумулятивный эффект — эти социальные ресурсы со временем накапливаются. Дело не только в том, что у вас есть друзья сегодня, но и в том, как ваши связи росли и укреплялись всю жизнь", — отметил Онг.

Именно долговременные отношения — с детства и на протяжении зрелых лет — оказывают максимальное влияние. Одноразовые контакты или кратковременная волонтёрская активность не способны "повернуть время вспять". А вот постоянное присутствие поддержки, доброжелательности и доверия создаёт физиологические условия для замедления старения.

Советы шаг за шагом: как укреплять социальное здоровье

  1. Позвоните близкому человеку. Регулярное общение снижает уровень кортизола.
  2. Займитесь совместным хобби. Танцы, спорт, волонтёрство усиливают чувство сопричастности.
  3. Развивайте доброжелательные отношения на работе. Поддержка коллег снижает стресс.
  4. Поддерживайте межпоколенческие связи. Общение с младшими и старшими родственниками стимулирует эмпатию и память.
  5. Занимайтесь осознанной благодарностью. Ежедневное выражение признательности укрепляет доверие и улучшает настроение.

А что если человек интроверт?

Интровертность не исключает социальных преимуществ. Главное — качество, а не количество контактов. Для одних достаточно нескольких близких друзей, для других — активного участия в общественной жизни. Учёные подчёркивают, что даже небольшое, но стабильное окружение с поддерживающей атмосферой оказывает заметный положительный эффект.

FAQ

Можно ли "омолодиться" за счёт общения?
Да, эпигенетические данные показывают, что люди с устойчивыми социальными связями биологически моложе сверстников.

Какие отношения наиболее полезны для здоровья?
Наиболее значимы доверительные, тёплые и длительные связи — с семьёй, друзьями, сообществом.

Помогают ли онлайн-знакомства?
Частично. Виртуальное общение может снижать одиночество, но не заменяет живого взаимодействия и физического присутствия.

Когда лучше начинать укреплять социальные связи?
Чем раньше, тем лучше. Эффект кумулятивен — он складывается из десятилетий социального опыта.

3 интересных факта

  1. По данным ВОЗ, социальная изоляция увеличивает риск преждевременной смерти так же сильно, как курение.
  2. У пожилых людей с активной социальной жизнью мозг "стареет" на 5-7 лет медленнее.
  3. Люди, регулярно участвующие в волонтёрских проектах, реже страдают от депрессии и сердечно-сосудистых болезней.

Уточнения

Эпигене́тика (др.-греч. ἐπι- - приставка, обозначающая пребывание на чём-либо или помещение на что-либо) — раздел генетики. Эпигенетика изучает наследуемые изменения активности генов во время роста и деления клеток (Эпигенетическое наследование) — изменения синтеза белков, вызванных механизмами, не изменяющими последовательность нуклеотидов в ДНК.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
