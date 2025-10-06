Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В британском McDonald's всё не так: американка раскрыла горькую правду
Осенний хит: морковный пирог, тающий во рту — раскройте секрет идеальной текстуры
Новый барьер для шенгена: сколько нужно иметь на счёте россиянину
Мотор кашляет сажей: как вернуть ему дыхание и продлить жизнь без дорогого ремонта
Жир тает — мышцы крепнут: 4 простых упражнения для мощного старта без спортзала
Курение и алкоголь передаются через плаценту: что происходит с ребёнком на самом деле
Долгие путешествия ради родных: как Алиса Гребенщикова проводит время с отцом Борисом Гребенщиковым*
Секрет гладкой кожи — не в креме, а в завтраке: формула утренней красоты
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл

Деменция на дне бокала: как алкоголь на самом деле влияет на мозг

7:45
Наука

Долгое время считалось, что бокал вина за ужином может даже быть полезен для сердца и мозга. Однако крупнейшее на сегодняшний день международное исследование показывает обратное: даже умеренное употребление алкоголя увеличивает риск деменции. Учёные утверждают, что представление о "безопасной дозе" оказалось иллюзией, а мнимая польза — следствием ошибочных интерпретаций и обратной причинно-следственной связи.

Женщина с бокалом алкоголя
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с бокалом алкоголя

Алкоголь и мозг: иллюзия умеренности

Исследование, опубликованное в журнале BMJ Evidence Based Medicine, объединило данные более чем полумиллиона человек и использовало как наблюдательный, так и генетический анализ. Полученные результаты опровергают идею о том, что небольшие дозы алкоголя могут снижать риск деменции. Наоборот — риск возрастает пропорционально количеству выпитого.

"Употребление любого количества алкоголя, вероятно, повышает риск развития деменции", — говорится в отчёте исследователей.

В течение десятилетий считалось, что существует некая "оптимальная доза" алкоголя, поддерживающая здоровье мозга. Однако большинство предыдущих работ проводилось среди пожилых людей и не различало тех, кто никогда не пил, и тех, кто прекратил употребление. Это искажение данных мешало установить реальные причинно-следственные связи.

Как проводилось исследование

Чтобы устранить этот эффект, международная группа исследователей применила метод менделевской рандомизации — подход, который позволяет оценить влияние фактора (в данном случае алкоголя) с помощью генетических данных, минимизируя воздействие сторонних переменных.

Были проанализированы две масштабные биобазы:

  • Программа для миллиона ветеранов США (MVP) — участники европейского, африканского и латиноамериканского происхождения;
  • Биобанк Великобритании (UK Biobank) — преимущественно люди европейского происхождения.

В общей сложности исследование включало 559 559 участников в возрасте от 56 до 72 лет. Период наблюдения составил в среднем 4 года для американской группы и 12 лет для британской.

Что показали данные

Информация о частоте употребления алкоголя собиралась с помощью анкет и клинического теста AUDIT-C — инструмента, позволяющего выявлять рискованные модели поведения и эпизоды запоев. Более 90 % участников сообщили, что употребляют алкоголь.

За время наблюдения деменция развилась у 14 540 человек, а 48 034 умерли по другим причинам. При анализе наблюдательных данных была выявлена U-образная кривая: риск деменции оказался выше как у непьющих, так и у злоупотребляющих алкоголем (40 и более порций в неделю), чем у тех, кто пил умеренно (до 7 порций). Однако генетический анализ показал, что эта зависимость — лишь статистическая иллюзия.

"Результаты нашего исследования подтверждают пагубное влияние всех видов употребления алкоголя на риск развития деменции. Нет доказательств защитного эффекта умеренного употребления алкоголя", — говорится в выводах авторов.

Генетика против привычек

Для генетического анализа были использованы результаты полногеномных ассоциаций (GWAS), в которых участвовало около 2,4 миллиона человек. Исследователи выделили три показателя:

  1. Регулярное употребление алкоголя (641 генетический вариант);
  2. Проблемное, "рискованное" употребление (80 вариантов);
  3. Генетическая предрасположенность к алкогольной зависимости (66 вариантов).

Выяснилось, что повышенный генетический риск по всем трём показателям связан с линейным ростом вероятности деменции. Даже небольшое увеличение количества алкоголя оказывало заметное влияние:

  • Дополнительные 1-3 порции алкоголя в неделю повышали риск деменции на 15 %.
  • Удвоение генетического риска зависимости — на 16 %.

Почему ранние исследования вводили в заблуждение

Учёные обратили внимание, что у многих людей, у которых впоследствии развивалась деменция, потребление алкоголя снижалось задолго до постановки диагноза. Это объясняется тем, что первые когнитивные нарушения часто приводят к отказу от спиртного. В результате наблюдательные исследования могли ошибочно интерпретировать непьющих как "здоровых", а тех, кто пил умеренно, как "более устойчивых к деменции".

"Снижение потребления алкоголя перед постановкой диагноза "деменция" подчеркивает сложность установления причинно-следственных связей на основе данных наблюдений", — отмечают исследователи.

Таким образом, прежние работы переоценивали положительный эффект "умеренного" употребления, не учитывая обратное влияние болезни на поведение человека.

Почему менделевская рандомизация важна

Метод, применённый в исследовании, позволил отделить наследственную склонность к употреблению алкоголя от прочих факторов: образа жизни, уровня дохода, физической активности и питания.

"Наши результаты подчёркивают важность учёта обратной причинно-следственной связи и остаточного смешения факторов в исследованиях, посвящённых алкоголю и деменции", — отметили авторы работы.

Хотя менделевская рандомизация основана на теоретических предпосылках, которые невозможно полностью проверить, она даёт наиболее надёжную оценку именно причинного влияния алкоголя на здоровье мозга.

А что если алкоголь "всё-таки помогает расслабиться"?

Исследователи подчёркивают, что кратковременный эффект расслабления не компенсирует долгосрочного вреда. Даже минимальные дозы алкоголя влияют на сосуды мозга, уменьшают серое вещество и ухудшают качество сна. Для снятия стресса лучше подходят йога, дыхательные практики, физическая активность и медитация, которые снижают уровень кортизола без токсического воздействия.

FAQ

Какое количество алкоголя считается безопасным для мозга?
Согласно последним данным, безопасной дозы не существует — риск растёт с каждой порцией.

Можно ли компенсировать вред алкоголя здоровым образом жизни?
Полностью — нет. Здоровое питание и спорт снижают общие риски, но не устраняют повреждения, вызванные спиртным.

Почему раньше говорили, что бокал вина полезен?
Предыдущие исследования не учитывали, что снижение употребления алкоголя часто было следствием ранних признаков деменции, а не способом её предотвращения.

Что делать, если алкоголь уже стал привычкой?
Стоит обратиться к врачу-наркологу или психотерапевту, пройти скрининг AUDIT-C и при необходимости получить поддержку в отказе.

3 интересных факта

  1. В 2025 году Всемирная организация здравоохранения официально заявила, что нет безопасного уровня потребления алкоголя.
  2. Алкоголь связан более чем с 200 заболеваниями, включая инсульт, рак и болезни сердца.
  3. Люди, отказавшиеся от спиртного, через 3 месяца показывают улучшение памяти и концентрации.

Уточнения

Алкоголь (от араб. الكحل‎, эль-кюхль) — "сурьма" через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) может означать, этанол.

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Наука и техника
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Змеи становятся тенью природы: их тело полностью синхронизируется с холодом
Домашние животные
Змеи становятся тенью природы: их тело полностью синхронизируется с холодом
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Машины, которые не сдаются: осень бьёт по продажам, но эти кроссоверы только дорожают
Ваша квартира медленно отнимает силы: как неправильный свет превращает дом в энергетического вампира
Воткнул — и забыл? Чем на самом деле опасны удобрения-палочки для домашних цветов
Не делайте эту ошибку: баклажаны Пармезан потеряют вкус и развалятся
Когда работа — праздник: кто из специалистов по животным стал самым высокооплачиваемым
Карнавал под угрозой: как обезопасить себя в самом опасном городе Карибского бассейна
Три акцента, которые делают любую женщину стильной: формула, проверенная модными домами
Акулы-призраки в опасности: новые исследования выявили угрозу для 30 видов
Блестящая самоирония: зачем Ксения Собчак выбрала себе седло от Dior на важном показе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.