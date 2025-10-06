Деменция на дне бокала: как алкоголь на самом деле влияет на мозг

Долгое время считалось, что бокал вина за ужином может даже быть полезен для сердца и мозга. Однако крупнейшее на сегодняшний день международное исследование показывает обратное: даже умеренное употребление алкоголя увеличивает риск деменции. Учёные утверждают, что представление о "безопасной дозе" оказалось иллюзией, а мнимая польза — следствием ошибочных интерпретаций и обратной причинно-следственной связи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с бокалом алкоголя

Алкоголь и мозг: иллюзия умеренности

Исследование, опубликованное в журнале BMJ Evidence Based Medicine, объединило данные более чем полумиллиона человек и использовало как наблюдательный, так и генетический анализ. Полученные результаты опровергают идею о том, что небольшие дозы алкоголя могут снижать риск деменции. Наоборот — риск возрастает пропорционально количеству выпитого.

"Употребление любого количества алкоголя, вероятно, повышает риск развития деменции", — говорится в отчёте исследователей.

В течение десятилетий считалось, что существует некая "оптимальная доза" алкоголя, поддерживающая здоровье мозга. Однако большинство предыдущих работ проводилось среди пожилых людей и не различало тех, кто никогда не пил, и тех, кто прекратил употребление. Это искажение данных мешало установить реальные причинно-следственные связи.

Как проводилось исследование

Чтобы устранить этот эффект, международная группа исследователей применила метод менделевской рандомизации — подход, который позволяет оценить влияние фактора (в данном случае алкоголя) с помощью генетических данных, минимизируя воздействие сторонних переменных.

Были проанализированы две масштабные биобазы:

Программа для миллиона ветеранов США (MVP) — участники европейского, африканского и латиноамериканского происхождения;

Биобанк Великобритании (UK Biobank) — преимущественно люди европейского происхождения.

В общей сложности исследование включало 559 559 участников в возрасте от 56 до 72 лет. Период наблюдения составил в среднем 4 года для американской группы и 12 лет для британской.

Что показали данные

Информация о частоте употребления алкоголя собиралась с помощью анкет и клинического теста AUDIT-C — инструмента, позволяющего выявлять рискованные модели поведения и эпизоды запоев. Более 90 % участников сообщили, что употребляют алкоголь.

За время наблюдения деменция развилась у 14 540 человек, а 48 034 умерли по другим причинам. При анализе наблюдательных данных была выявлена U-образная кривая: риск деменции оказался выше как у непьющих, так и у злоупотребляющих алкоголем (40 и более порций в неделю), чем у тех, кто пил умеренно (до 7 порций). Однако генетический анализ показал, что эта зависимость — лишь статистическая иллюзия.

"Результаты нашего исследования подтверждают пагубное влияние всех видов употребления алкоголя на риск развития деменции. Нет доказательств защитного эффекта умеренного употребления алкоголя", — говорится в выводах авторов.

Генетика против привычек

Для генетического анализа были использованы результаты полногеномных ассоциаций (GWAS), в которых участвовало около 2,4 миллиона человек. Исследователи выделили три показателя:

Регулярное употребление алкоголя (641 генетический вариант); Проблемное, "рискованное" употребление (80 вариантов); Генетическая предрасположенность к алкогольной зависимости (66 вариантов).

Выяснилось, что повышенный генетический риск по всем трём показателям связан с линейным ростом вероятности деменции. Даже небольшое увеличение количества алкоголя оказывало заметное влияние:

Дополнительные 1-3 порции алкоголя в неделю повышали риск деменции на 15 %.

Удвоение генетического риска зависимости — на 16 %.

Почему ранние исследования вводили в заблуждение

Учёные обратили внимание, что у многих людей, у которых впоследствии развивалась деменция, потребление алкоголя снижалось задолго до постановки диагноза. Это объясняется тем, что первые когнитивные нарушения часто приводят к отказу от спиртного. В результате наблюдательные исследования могли ошибочно интерпретировать непьющих как "здоровых", а тех, кто пил умеренно, как "более устойчивых к деменции".

"Снижение потребления алкоголя перед постановкой диагноза "деменция" подчеркивает сложность установления причинно-следственных связей на основе данных наблюдений", — отмечают исследователи.

Таким образом, прежние работы переоценивали положительный эффект "умеренного" употребления, не учитывая обратное влияние болезни на поведение человека.

Почему менделевская рандомизация важна

Метод, применённый в исследовании, позволил отделить наследственную склонность к употреблению алкоголя от прочих факторов: образа жизни, уровня дохода, физической активности и питания.

"Наши результаты подчёркивают важность учёта обратной причинно-следственной связи и остаточного смешения факторов в исследованиях, посвящённых алкоголю и деменции", — отметили авторы работы.

Хотя менделевская рандомизация основана на теоретических предпосылках, которые невозможно полностью проверить, она даёт наиболее надёжную оценку именно причинного влияния алкоголя на здоровье мозга.

А что если алкоголь "всё-таки помогает расслабиться"?

Исследователи подчёркивают, что кратковременный эффект расслабления не компенсирует долгосрочного вреда. Даже минимальные дозы алкоголя влияют на сосуды мозга, уменьшают серое вещество и ухудшают качество сна. Для снятия стресса лучше подходят йога, дыхательные практики, физическая активность и медитация, которые снижают уровень кортизола без токсического воздействия.

FAQ

Какое количество алкоголя считается безопасным для мозга?

Согласно последним данным, безопасной дозы не существует — риск растёт с каждой порцией.

Можно ли компенсировать вред алкоголя здоровым образом жизни?

Полностью — нет. Здоровое питание и спорт снижают общие риски, но не устраняют повреждения, вызванные спиртным.

Почему раньше говорили, что бокал вина полезен?

Предыдущие исследования не учитывали, что снижение употребления алкоголя часто было следствием ранних признаков деменции, а не способом её предотвращения.

Что делать, если алкоголь уже стал привычкой?

Стоит обратиться к врачу-наркологу или психотерапевту, пройти скрининг AUDIT-C и при необходимости получить поддержку в отказе.

3 интересных факта

В 2025 году Всемирная организация здравоохранения официально заявила, что нет безопасного уровня потребления алкоголя. Алкоголь связан более чем с 200 заболеваниями, включая инсульт, рак и болезни сердца. Люди, отказавшиеся от спиртного, через 3 месяца показывают улучшение памяти и концентрации.

Уточнения

Алкоголь (от араб. الكحل‎, эль-кюхль) — "сурьма" через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) может означать, этанол.



Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

