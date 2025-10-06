Акулы-призраки в опасности: новые исследования выявили угрозу для 30 видов

Карликовая акула (Euprotomicrus bispinatus) — одна из самых маленьких акул на планете, но именно она может оказаться в числе тех, кому грозит вымирание из-за растущего интереса человека к недрам океана.

Туша акулы на берегу

Новое исследование, проведённое океанографами Гавайского университета в Маноа и опубликованное в журнале Current Biology, показало, что ареалы тридцати видов акул, скатов и химер пересекаются с районами, где планируется глубоководная добыча полезных ископаемых. Почти две трети этих животных уже находятся под угрозой исчезновения, и новый вид человеческой деятельности может усугубить их положение.

Глубины под угрозой

"Глубоководная добыча полезных ископаемых представляет собой новую потенциальную угрозу для этой группы животных, которые играют важную роль как в экосистеме океана, так и в человеческой культуре и самоидентификации", — сказал ведущий автор исследования, аспирант-океанограф Аарон Джуда из Школы наук об океане, Земле и технологиях (SOEST) Гавайского университета в Маноа.

Учёные предупреждают, что добыча металлов и редкоземельных элементов с морского дна может вызвать разрушение донных экосистем и выброс большого количества осадков, что изменит химический состав воды и лишит животных мест размножения. Особенно уязвимы виды, откладывающие икру на дне — например, химеры и глубоководные скаты.

Как исследовали проблему

Аарон Джуда и международная группа океанологов сопоставили глобальные карты ареалов акул, скатов и химер с участками, выделенными Международным органом по морскому дну для разработки месторождений. Учёные использовали данные Международного союза охраны природы (МСОП) и оценивали глубину обитания, маршруты миграции и особенности размножения видов.

В зону риска попали такие известные морские обитатели, как китовая акула, большеротая акула, скаты манта, а также редкие глубоководные виды — карликовая акула, шоколадный скат и остроносая химера, которых часто называют акулами-призраками.

Результаты оказались тревожными: 30 видов могут пострадать от осадочных выбросов, а 25 — от прямого разрушения донных слоёв. Более половины исследованных видов обитают в пределах глубин, где планируется промышленная активность.

Где угроза наиболее велика

Главным объектом интереса промышленников стала зона Кларион-Клиппертон — обширная абиссальная равнина между Гавайями и Центральной Америкой. Именно там расположены богатейшие залежи марганцевых конкреций, кобальта и никеля, необходимых для производства аккумуляторов и электроники.

Однако именно эта зона является домом для десятков малоизученных морских видов. Сеть тропических течений делает её связующим звеном между экосистемами Гавайев, Микронезии и западного побережья Америки. Воздействие добычи в одном участке может отразиться на сотнях километров вокруг.

Что говорят учёные

"Акулы и их сородичи — вторая по численности группа позвоночных, находящихся под угрозой исчезновения на планете, в основном из-за чрезмерного вылова и глубоководной добычей полезных ископаемых", — сказал старший автор исследования, профессор океанографии Джефф Дрейзен из Школы океанографических и астрофизических исследований Солка.

По его словам, в экосистеме океана акулы и химеры выполняют ту же роль, что и крупные хищники на суше: они регулируют численность других видов и поддерживают баланс пищевых цепей. Потеря даже одного вида может привести к непредсказуемым последствиям.

Как снизить риски: предложения исследователей

Учёные разработали несколько мер для защиты морских видов:

Создание охраняемых морских территорий — зон, где промышленная добыча будет полностью запрещена. Мониторинг состояния популяций с помощью спутникового слежения и гидроакустических датчиков. Включение акул и химер в оценку воздействия на окружающую среду при выдаче лицензий на разработку месторождений. Временный мораторий на добычу в особо чувствительных районах до завершения комплексных исследований.

"Я надеюсь, что, выявив эту угрозу и привлекая к ней внимание, а также рекомендуя возможные пути сохранения, мы сможем лучше поддерживать здоровую популяцию акул, скатов и химер в будущем", — добавил Джуда.

А что если добыча уже началась?

Даже если первые лицензии на промышленную добычу будут выданы, важно ввести систему контроля, аналогичную наземным природоохранным механизмам. По словам Джуды, акулы обладают высокой мобильностью и способны перемещаться на большие расстояния, поэтому последствия добычи могут проявиться далеко за пределами зон разработки.

"Учитывая их подвижность и близость Гавайев к районам, выделенным для добычи полезных ископаемых, воздействие может косвенно распространяться на экосистемы вблизи островной цепи", — подчеркнул он.

FAQ

Что такое зона Кларион-Клиппертон?

Это часть Тихого океана между Гавайями и Мексикой, где сосредоточены богатейшие месторождения редких металлов.

Почему именно акулы и химеры под угрозой?

Они медленно размножаются, живут на большой глубине и зависят от стабильной среды, что делает их уязвимыми при любых изменениях.

Можно ли полностью исключить влияние добычи?

Нет, но можно минимизировать его с помощью охраняемых зон, строгого мониторинга и ограничения промышленной активности.

Кто контролирует добычу на дне океана?

Международный орган по морскому дну — организация при ООН, регулирующая выдачу лицензий и правила экологической оценки.

Исторический контекст

Идея освоения океанского дна появилась ещё в 1970-х годах, когда были обнаружены марганцевые конкреции — богатые металлами образования на глубине более 4 км. Однако только с развитием подводной техники в XXI веке она стала реальностью. Сегодня к добыче готовятся десятки компаний из разных стран, а экологи всё чаще призывают к "осторожному развитию", чтобы не повторить ошибок наземной промышленности.

3 интересных факта

Карликовая акула весит всего около 400 граммов — это самая маленькая акула в мире. Химеры получили прозвище "акулы-призраки" из-за светящейся кожи и редких встреч с человеком. В глубоководных районах живут виды, возраст которых насчитывает более 400 лет — это самые долгоживущие позвоночные на планете.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти. Самые древние представители существовали уже около 450—420 млн лет назад.

