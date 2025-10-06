Акулы-призраки в опасности: новые исследования выявили угрозу для 30 видов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:08
Наука

Карликовая акула (Euprotomicrus bispinatus) — одна из самых маленьких акул на планете, но именно она может оказаться в числе тех, кому грозит вымирание из-за растущего интереса человека к недрам океана.

Туша акулы на берегу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Туша акулы на берегу

Новое исследование, проведённое океанографами Гавайского университета в Маноа и опубликованное в журнале Current Biology, показало, что ареалы тридцати видов акул, скатов и химер пересекаются с районами, где планируется глубоководная добыча полезных ископаемых. Почти две трети этих животных уже находятся под угрозой исчезновения, и новый вид человеческой деятельности может усугубить их положение.

Глубины под угрозой

"Глубоководная добыча полезных ископаемых представляет собой новую потенциальную угрозу для этой группы животных, которые играют важную роль как в экосистеме океана, так и в человеческой культуре и самоидентификации", — сказал ведущий автор исследования, аспирант-океанограф Аарон Джуда из Школы наук об океане, Земле и технологиях (SOEST) Гавайского университета в Маноа.

Учёные предупреждают, что добыча металлов и редкоземельных элементов с морского дна может вызвать разрушение донных экосистем и выброс большого количества осадков, что изменит химический состав воды и лишит животных мест размножения. Особенно уязвимы виды, откладывающие икру на дне — например, химеры и глубоководные скаты.

Как исследовали проблему

Аарон Джуда и международная группа океанологов сопоставили глобальные карты ареалов акул, скатов и химер с участками, выделенными Международным органом по морскому дну для разработки месторождений. Учёные использовали данные Международного союза охраны природы (МСОП) и оценивали глубину обитания, маршруты миграции и особенности размножения видов.

В зону риска попали такие известные морские обитатели, как китовая акула, большеротая акула, скаты манта, а также редкие глубоководные виды — карликовая акула, шоколадный скат и остроносая химера, которых часто называют акулами-призраками.

Результаты оказались тревожными: 30 видов могут пострадать от осадочных выбросов, а 25 — от прямого разрушения донных слоёв. Более половины исследованных видов обитают в пределах глубин, где планируется промышленная активность.

Где угроза наиболее велика

Главным объектом интереса промышленников стала зона Кларион-Клиппертон — обширная абиссальная равнина между Гавайями и Центральной Америкой. Именно там расположены богатейшие залежи марганцевых конкреций, кобальта и никеля, необходимых для производства аккумуляторов и электроники.

Однако именно эта зона является домом для десятков малоизученных морских видов. Сеть тропических течений делает её связующим звеном между экосистемами Гавайев, Микронезии и западного побережья Америки. Воздействие добычи в одном участке может отразиться на сотнях километров вокруг.

Что говорят учёные

"Акулы и их сородичи — вторая по численности группа позвоночных, находящихся под угрозой исчезновения на планете, в основном из-за чрезмерного вылова и глубоководной добычей полезных ископаемых", — сказал старший автор исследования, профессор океанографии Джефф Дрейзен из Школы океанографических и астрофизических исследований Солка.

По его словам, в экосистеме океана акулы и химеры выполняют ту же роль, что и крупные хищники на суше: они регулируют численность других видов и поддерживают баланс пищевых цепей. Потеря даже одного вида может привести к непредсказуемым последствиям.

Как снизить риски: предложения исследователей

Учёные разработали несколько мер для защиты морских видов:

  1. Создание охраняемых морских территорий — зон, где промышленная добыча будет полностью запрещена.
  2. Мониторинг состояния популяций с помощью спутникового слежения и гидроакустических датчиков.
  3. Включение акул и химер в оценку воздействия на окружающую среду при выдаче лицензий на разработку месторождений.
  4. Временный мораторий на добычу в особо чувствительных районах до завершения комплексных исследований.

"Я надеюсь, что, выявив эту угрозу и привлекая к ней внимание, а также рекомендуя возможные пути сохранения, мы сможем лучше поддерживать здоровую популяцию акул, скатов и химер в будущем", — добавил Джуда.

А что если добыча уже началась?

Даже если первые лицензии на промышленную добычу будут выданы, важно ввести систему контроля, аналогичную наземным природоохранным механизмам. По словам Джуды, акулы обладают высокой мобильностью и способны перемещаться на большие расстояния, поэтому последствия добычи могут проявиться далеко за пределами зон разработки.

"Учитывая их подвижность и близость Гавайев к районам, выделенным для добычи полезных ископаемых, воздействие может косвенно распространяться на экосистемы вблизи островной цепи", — подчеркнул он.

FAQ

Что такое зона Кларион-Клиппертон?
Это часть Тихого океана между Гавайями и Мексикой, где сосредоточены богатейшие месторождения редких металлов.

Почему именно акулы и химеры под угрозой?
Они медленно размножаются, живут на большой глубине и зависят от стабильной среды, что делает их уязвимыми при любых изменениях.

Можно ли полностью исключить влияние добычи?
Нет, но можно минимизировать его с помощью охраняемых зон, строгого мониторинга и ограничения промышленной активности.

Кто контролирует добычу на дне океана?
Международный орган по морскому дну — организация при ООН, регулирующая выдачу лицензий и правила экологической оценки.

Исторический контекст

Идея освоения океанского дна появилась ещё в 1970-х годах, когда были обнаружены марганцевые конкреции — богатые металлами образования на глубине более 4 км. Однако только с развитием подводной техники в XXI веке она стала реальностью. Сегодня к добыче готовятся десятки компаний из разных стран, а экологи всё чаще призывают к "осторожному развитию", чтобы не повторить ошибок наземной промышленности.

3 интересных факта

  1. Карликовая акула весит всего около 400 граммов — это самая маленькая акула в мире.
  2. Химеры получили прозвище "акулы-призраки" из-за светящейся кожи и редких встреч с человеком.
  3. В глубоководных районах живут виды, возраст которых насчитывает более 400 лет — это самые долгоживущие позвоночные на планете.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти. Самые древние представители существовали уже около 450—420 млн лет назад. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
