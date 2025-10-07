Генетическая революция началась:новая технология обещает вернуть здоровье тем, кому не помог никто

Учёные из Университета "Сириус" представили технологию, которая может изменить подход к лечению наследственных заболеваний. Их разработка позволяет "собирать" крупные гены прямо внутри клетки, что раньше считалось невозможным. Результаты опубликованы в международном научном журнале Frontiers in Bioengineering and Biotechnology (FBIOE).
Методы генной терапии сегодня активно развиваются, но у них есть ограничение, которое долго мешало продвинуться дальше. Для доставки лечебных генов в организм обычно используют аденоассоциированные вирусы (AAV) — безопасные вирусные носители, которые внедряются в клетки и переносят нужные участки ДНК.
Однако эти вирусы могут переносить лишь гены длиной до 5000 нуклеотидов, тогда как многие болезни связаны с гораздо более крупными участками — например, гены, отвечающие за зрение или работу мышц, могут превышать этот предел в два-три раза.
Исследователи из "Сириуса" предложили элегантное решение: разделить крупный ген на части, отправить их в клетку по отдельности, а затем "собрать" обратно с помощью специальных белков — интеинов.
Интеины — это природные молекулы, которые умеют вырезать себя из белковой цепи и соединять соседние фрагменты. Учёные использовали их как "молекулярные швы", чтобы соединить куски гена после доставки.
"Мы научились использовать интеины как биологический инструмент сборки. Теперь можно объединять части больших генов, которые раньше невозможно было внедрить в клетку", — пояснили авторы исследования.
В качестве модели команда выбрала зелёный флуоресцентный белок (GFP) — популярный в биологии маркер, по свечению которого легко отслеживать, работает ли система. После оптимизации условий учёные добились впечатляющего результата: в 80% клеток белок восстановился полностью.
Это означает, что технология действительно позволяет воссоздавать большие гены в живых клетках без потери их функции. Такой показатель эффективности стал одним из лучших в мировой практике.
|Показатель
|Старые методы AAV
|Подход с интеинами
|Длина доставляемого гена
|≤ 5000 нуклеотидов
|более 10 000 нуклеотидов
|Эффективность восстановления
|20-40%
|до 80%
|Возможность для терапии
|ограниченная
|подходит для большинства наследственных болезней
По словам исследователей, технология показала эффективность в клетках печени и сетчатки глаза. Это особенно важно: многие наследственные заболевания, приводящие к потере зрения или поражению печени, вызваны как раз мутациями в крупных генах.
В будущем этот метод можно адаптировать для терапии мышечной дистрофии Дюшенна, наследственных болезней сетчатки, а также для коррекции дефектов в нервной и сердечно-сосудистой системах.
Учёные отмечают, что принцип модульной сборки ДНК можно использовать и в других областях — от биотехнологии растений до создания искусственных белков и ферментов. Это открывает дорогу к синтетическим организмам с новыми свойствами, например, устойчивостью к вирусам или способностью перерабатывать загрязнения.
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Эффективность
|Высокая точность и 80% сборки
|Требует тонкой настройки условий
|Безопасность
|Не вносит изменений в геном человека
|Нужно подтверждение долгосрочных эффектов
|Универсальность
|Подходит для разных тканей
|Пока испытано только в лаборатории
Потребуются годы до начала клинических испытаний, но первые тесты на животных уже планируются.
Он позволяет работать с любыми генами, даже самыми большими, и обеспечивает более полное восстановление.
Да, в перспективе — дистрофия Дюшенна, наследственные формы слепоты, некоторые метаболические нарушения.
Российская разработка меняет сам принцип генной терапии: теперь размер гена больше не является препятствием. Если технология подтвердит эффективность в клинике, у тысяч пациентов появится шанс на лечение болезней, которые ещё недавно считались неизлечимыми.
