Галактика полна жизни, но она нас избегает: новая парадоксальная гипотеза потрясла астрофизиков

7:54
Наука

4 октября 1957 года человечество вошло в новую эпоху — на орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли. Этот запуск не только открыл дорогу в космос, но и поставил главный вопрос XX века: если мы смогли достичь звёзд, значит ли это, что кто-то там, среди миллиардов солнц, уже сделал то же самое?

Поиск внеземных цивилизаций SETI
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поиск внеземных цивилизаций SETI

Ответ на него десятилетиями ищут астрономы программы SETI — Search for Extraterrestrial Intelligence, или поиск внеземного разума. Один из участников программы, астрофизик Александр Панов, рассказал, как эволюционировали методы SETI и почему учёные до сих пор не услышали ни единого сигнала.

Как всё началось

Первые идеи искать внеземные сигналы появились в 1950-е годы, когда радиотелескопы только начинали использовать для изучения космоса. Тогда учёные заметили: мощные антенны способны не только принимать излучение, но и посылать сфокусированные радиолучи.

"В середине XX века получили распространение радиотелескопы — огромные антенны, наблюдающие за астрономическими объектами в радиодиапазоне", — пояснил ведущий научный сотрудник МГУ Александр Панов.

Так зародилась идея использовать те же инструменты, чтобы посылать сообщения другим мирам. В 1959 году астрономы Филип Моррисон и Джузеппе Коккони опубликовали статью, где впервые обозначили частоты и методы поиска инопланетных цивилизаций. С этого момента история SETI началась официально.

Почему сигнала всё ещё нет

Изначально учёные полагали, что межзвёздная связь — дело техники. Казалось логичным: если Вселенная подчиняется одним законам, разум должен возникнуть не только на Земле. Но энтузиазм постепенно угас.

"Никаких сигналов обнаружить не удалось, несмотря на десятилетия поисков", — отметил Панов.

На практике выяснилось, что даже если инопланетяне и существуют, их сигналы мы просто не способны поймать. Современные антенны слишком малы, а расстояния между звёздами — колоссальны. Чтобы уловить радиоволны с другой стороны галактики, нужна антенна диаметром 50 километров, построить которую пока невозможно.

Таблица Сравнение подходов SETI

Этап Технология Цель Проблема
1950-1980-е Радиотелескопы Поиск радиоимпульсов Ограниченное покрытие неба
1990-2010-е Планетные радары Передача направленных сигналов Низкая вероятность попадания
2020-е Оптические установки (лазеры) Поиск вспышек света Требуется постоянный мониторинг

Оптический прорыв из России

Перелом наступил недавно, и именно в России. В Тункинской долине у Байкала работает экспериментальный комплекс TAIGA-HiSCORE, который изначально создавался для изучения космических лучей. Однако оказалось, что он способен фиксировать короткие лазерные вспышки — возможные сигналы других цивилизаций.

"Подобные приборы стоят не очень дорого и их можно построить по всей Земле, чтобы сканировать непрерывно весь небосвод", — отметил Панов.

Это стало первым реальным шагом к глобальному мониторингу неба, который даёт шанс — пусть минимальный — уловить след инопланетного разума.

Культурное поле галактики

Несмотря на скепсис, в SETI сохраняют оптимизм. Панов предложил концепцию "галактического культурного поля", где цивилизации делятся информацией не напрямую, а через ретрансляцию сигналов.

"Если цивилизация А уже слушает небо и хочет делиться информацией, то, получив сигнал от другой цивилизации Б, она его ретранслирует для других", — рассказал учёный.

Так создаётся некий "информационный океан" галактики, где данные могут циркулировать миллионы лет, даже если их создатели давно исчезли.

Советы: как искать инопланетные сигналы сегодня

  1. Использовать оптические телескопы с широким полем зрения.
  2. Фиксировать не только радиоимпульсы, но и вспышки света.
  3. Создавать распределённые сети приёмников на разных континентах.
  4. Анализировать сигналы с помощью нейросетевых алгоритмов распознавания.
  5. Объединять данные в международных базах SETI@Home и Breakthrough Listen.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сосредоточиться только на радио.
  • Последствие: пропуск оптических сигналов.
  • Альтернатива: комбинированные наблюдения в нескольких диапазонах.
  • Ошибка: ограниченный участок неба.
  • Последствие: низкая вероятность обнаружения.
  • Альтернатива: создание автоматических телескопных сетей полного обзора.

А что если цивилизации просто не хотят связи?

Учёные допускают, что другие миры могут намеренно молчать. Возможно, контакт с соседями несёт риски, или их этап технологического развития давно завершён. Есть и более философская версия — цивилизации проходят свой "естественный отбор" и исчезают, не выдержав внутреннего кризиса.

По теории Панова, человечество сейчас само проходит через один из таких фильтров — эволюционную сингулярность. Преодолеть её можно только преодолев агрессию и научившись использовать технологии без разрушения.

Таблица "Плюсы и минусы методов SETI"

Подход Преимущества Недостатки
Радиоанализ Традиционная база, доступность Ограниченная дальность
Оптика Широкое поле зрения Высокие шумы и ошибки
Лазеры Возможность передачи данных Требует колоссальной энергии

Мифы и правда о SETI

  • Миф: если мы никого не слышим, значит, инопланетян нет.
  • Правда: диапазон наших наблюдений ничтожно мал по сравнению с масштабом галактики.
  • Миф: сигналы могут быть случайно пойманы радиоприёмником.
  • Правда: вероятность этого близка к нулю — требуются специализированные установки.
  • Миф: SETI — это развлечение учёных.
  • Правда: это направление формирует базу для будущей астрономии данных.

3 факта о поиске внеземного разума

  1. Первое радиосообщение в космос отправили в 1974 году с обсерватории Аресибо.
  2. Чтобы сигнал дошёл до ближайшей звезды, нужно более 20 000 лет.
  3. Даже молчание космоса даёт науке ценные данные о границах возможного разума.

FAQ

Сколько звёзд уже прослушано?

Около пяти тысяч — это лишь доли процента от нужного миллиона.

Можно ли услышать сигнал без антенн?

Нет, радиосигналы теряются в шуме, нужен специализированный приёмник.

Сколько стоит проект SETI?

Современные программы финансируются частично: от сотен тысяч до миллионов долларов в год.

Исторический контекст

  • 1959 — публикация первой работы о межзвёздной связи.
  • 1974 — передача "послания Аресибо".
  • 1999 — запуск программы SETI@Home.
  • 2025 — Россия создаёт первый крупный оптический детектор TAIGA-HiSCORE.

SETI — это не романтика, а долгая стратегия человечества, отражающая наше стремление понять, одни ли мы во Вселенной. Пока галактика молчит, но тишина сама по себе — уже ответ: она говорит, что мы только начали слушать.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
