Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маринад, который красит, лечит и хранит вкус лета: лук и смородина нашли друг друга
Слишкович покинул Оренбург: президент клуба раскрыл главный просчет тренера
Розовая слизь в ванной: почему это страшнее, чем плесень, и как от нее избавиться
Не новости и не кофе: утренний ритуал, который снижает стресс и замедляет старение
Это не безумие: простой способ прокачать мозг — говорите с собой
Вопреки всему: в Россию едут толпы туристов — что их привлекает
Листья и ветки — рассадник болезней: почему нельзя оставлять мусор на участке
Бывший посол в роли метрдотеля, аристократки в качестве ресторанных подавальщиц, — это нас не удивляет... — писала газета Последние Новости 6 октября 1932 года
Улыбка мечты превращается в проблему: дешёвые средства могут обернуться серьёзными проблемами для зубов

Как МКС видит нашу планету: 3 мифа о Земле из космоса, в которые пора перестать верить

9:48
Наука

От ступенчатых пирамид Гизы до фрактальных лагун Большого Барьерного рифа — орбита в ~400 км над Землёй дарит ракурс, недоступный ни самолётам, ни спутниковым картам. Международная космическая станция (МКС) летит со скоростью ~7,66 км/с, совершая оборот за ~90 минут при наклонении орбиты 51,6°.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Это позволяет астронавтам каждые полтора часа видеть новый "кадр" нашей планеты: пустыни, мегаполисы, ледники и искусственные чудеса инженерии. Ниже — развёрнутый гид: как именно выглядят знаковые объекты с борта МКС, почему одни из них "читаются" сразу, а другие — лишь при определённом освещении, и что может сделать каждый из нас, чтобы поймать пролёт станции и "увидеть" те же виды с Земли.

Как МКС "видит" Землю: короткая техносправка

  • Высота / скорость / период: ~400-420 км / 27 600 км/ч / 90 мин.

  • Полоса обзора: за счёт высоты и бортовой оптики в одном кадре умещаются десятки и сотни километров; с длиннофокусной оптикой можно "вырезать" объекты размером в несколько километров.

  • Освещение: лучшие снимки — на "косом" солнце (утро/вечер), когда рельеф даёт тени. В полдень контраст падает; ночью хорошо видны световые "подписи" городов и трасс.

  • Окна и оптика: панорамные иллюминаторы модуля "Купол" и зеркальные камеры с телеобъективами (300-800 мм экв.) позволяют вручную "навести" кадр на цели размером от крупных мостов до карьеров.

Топ-объекты, которые действительно распознаются с орбиты

Природные "гиганты"

  • Река Амазонка (Ю. Америка) — мощная "лентой" извивается через леса; устье и рукава видны особенно отчётливо в сезон паводков. Масштаб в тысячи километров делает её легко узнаваемой даже без телеобъектива.

  • Гранд-Каньон (Аризона, США) — из орбиты выглядит как длинная "шрам-долина" ~440 км; утренние тени подчёркивают уступы и боковые каньоны.

  • Большой Барьерный риф (Австралия) — мозаика бирюзовых и тёмно-синих пятен на тысячи километров; на косом солнце коралловые отмели "светятся".

  • Гималаи (Южная Азия) — зубчатая "стена" снегов и ледников; высокогорные тени делают гряды легко различимыми, Эверест выделяется не высотой, а контрастом снежных плато.

  • Вади-Рам (Иордания) — "Марс на Земле": красные пески, "паруса" песчаниковых массивов, узнаётся по цвету и геометрии дюн.

Инженерные и городские "подписи"

  • Пирамиды Гизы (Египет) — видимы как три чётких светлых треугольника на краю Каира; особенно отчётливы при низком солнце, когда рёбра дают тени.

  • Пальма Джумейра (Дубай, ОАЭ) — идеальная веерная геометрия "листов" на лазурном фоне Персидского залива; распознаётся мгновенно даже на среднем фокусе.

  • Мост "Золотые Ворота" (Сан-Франциско, США) — тонкая "нить" через пролив; в ясные зимние дни заметен контраст оранжевой фермы и водной глади.

  • Суэцкий канал (Египет) — идеальная прямая водная "стрела" через песок; в ночи виден контур прибрежной застройки узкой "нитью" света.

  • Медный рудник Кеннекотт (Бингем-Каньон) (Юта, США) — гигантская террасированная "раковина" правильных концентрических линий; один из самых узнаваемых рукотворных ландшафтов.

Почему именно эти объекты? На орбите работают три критерия: масштаб (сотни км видно без труда), контраст (цвет/свет/тень) и геометрия (искусственные формы — прямые, круги, веера — "выдают" себя сразу).

Мифы и реальность: "что видно с орбиты"

  • "Великая китайская стена видна невооружённым глазом" - миф. Она узка, цветом сливается с ландшафтом; различима в идеальных условиях лишь на снимках с длинной оптикой.

  • "Любой мегаполис виден днём" - не всегда. Днём города "расплываются" в смоге/дымке, но ночные огни рисуют карту дорог, портов и промзон.

  • "Все пирамиды легко заметны" - видны прежде всего Гиза благодаря контрасту и окружению мегаполиса; мелкие комплексы теряются в текстуре пустыни.

Как поймать пролёт МКС с Земли и "увидеть то же"

  1. Проверьте видимость: за 12-24 ч до наблюдения узнайте время и азимут пролёта (специализированные приложения/рассылки). Станция видна как яркая "звезда", без мигания, 2-6 минут.

  2. Выберите место: открытый горизонт на юго-западе/юго-востоке (для средних широт), минимум засветки.

  3. Фото-настройки: широкоугольник 14-24 мм, штатив; 5-15 с экспозиции, ISO 800-1600, f/2.8-4. Получите световую "трассу" станции над вашим пейзажем.

  4. Образование для детей: программы "EarthKAM"/аналогичные инициативы периодически позволяют школьникам заказывать снимки с орбиты — следите за анонсами локальных центров науки/планетариев.

Как астронавты "ловят" кадры знаковых объектов

  • Планирование окна: бортовые расписания отмечают пролёты над "целями". Если освещение удачное, экипаж дежурит у "Купола".

  • Оптика: телезумы 70-200/100-400 мм и фикс-телевики 400-800 мм (экв.) закрывают диапазон "город-мост-карьер". Поляризационные фильтры сокращают дымку над водой/пустыней.

  • Техника съёмки: короткие выдержки (1/1000 с и быстрее) из-за скорости дрейфа изображения, серийная съёмка, компенсация бликов от стекла (чёрная бленда вплотную к иллюминатору).

  • Время суток: "золотой час" подчёркивает рельеф; ночью снимают "ночную карту мира" - энергетические контуры цивилизации.

Лист наблюдений: "где искать что"

  • Северная Африка: Гиза, дельта Нила, Суэцкий канал, оффшорные поля в Средиземноморье.

  • Ближний Восток: Дубай (Пальма), нефтяные порты, красные плато Иордании (Вади-Рам).

  • Северная Америка: Гранд-Каньон, Калифорнийское побережье (мосты Залива), "сетчатые" агрополя Среднего Запада.

  • Южная Америка: Амазонка, Риу-де-Жанейро (ночью — "подкова" залива), ледники Патагонии.

  • Австралия/Океания: Большой Барьерный риф, узор песчаных дюн в центре континента.

  • Евразия: Гималаи, дельты Ганга и Меконга, Каспий и солончаки Средней Азии.

Интересные сведения

  • Первые "ручные" кадры МКС легендарных объектов (Гиза, Рим, Долина царей) появились уже в начале 2000-х — с ростом качества цифровых камер резко вырос и "улов" деталей.

  • Ночные снимки мегаполисов стали не только арт-объектом, но и научным инструментом: по ним изучают световое загрязнение, экономическую активность, восстановление после бедствий.

  • Психология "обзорного эффекта": большинство астронавтов отмечают изменение восприятия планеты — тонкость атмосферы, хрупкость экосистем, единство ландшафтов и городов в одном поле зрения.

FAQ — ответы на частые вопросы

Можно ли увидеть МКС невооружённым глазом?
Да. Это самая яркая "искусственная звезда" на небе: движется ровно, без мигания, видна 2-6 минут на высоте до 60-80°.

Правда ли, что с МКС видно отдельные здания?
Отдельные небоскрёбы как "объекты" — нет; но контуры комплексов (стадионы, аэропорты, мосты, плотины) и геометрия кварталов видны отлично, особенно с телеобъективом.

Почему одни объекты видны лучше зимой?
Зимой воздух суше/чище (меньше конвекции и грозовых "накидок"), низкое солнце даёт длинные тени — это повышает контраст рельефных целей (каньоны, пирамиды, мостовые фермы).

Видна ли Великая китайская стена?
В идеале — лишь фрагменты на телеснимках. Для глаза/широкого кадра она слишком узка и по тону "сливается" с ландшафтом.

Снимают ли астронавты на смартфоны?
Да, но лучшие кадры требуются от зеркалок/беззеркалок с длинной оптикой и короткими выдержками — движение быстрое, а стекло "Купола" требует аккуратной техники.

Орбитальный ракурс превращает знакомые места в карту смыслов: реки — в "артерии", города — в световые созвездия, а инженерные проекты — в чистую геометрию.

Когда астронавты ловят в объектив Пальму Джумейра, Гранд-Каньон или пирамиды Гизы, это не просто красивые картинки. Это напоминание о том, как связаны природные процессы и человеческие усилия. А нам на Земле достаточно выйти вечером во двор, посмотреть на яркую "звезду" МКС и на несколько минут стать сопричастными этому общему, захватывающему виду.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Происшествия
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Змеи становятся тенью природы: их тело полностью синхронизируется с холодом
Домашние животные
Змеи становятся тенью природы: их тело полностью синхронизируется с холодом
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последние материалы
Улыбка мечты превращается в проблему: дешёвые средства могут обернуться серьёзными проблемами для зубов
Холод в квартире — не ваша проблема: как заставить управляющую компанию вернуть тепло и деньги
Пять чистых собак для квартиры: миф о псином запахе развенчан — эти породы не пахнут
Майнеры высасывают энергию, как вампиры — и Россети наконец решили поставить крест на этом пире
Секрет бабушкиных обедов: заготовка, которая заменяет полдня готовки
Долгая стоянка превращает автомобиль в хлам: как избежать беды
Идеальный урожай осеннего чеснока: пошаговый контроль грядки и маленькие хитрости садовода
Обещает чистоту без умывания — а приносит сухость и раздражение? Вся правда о мицеллярной воде
Поклонники рядом, но ни один не подходит: вот какого мужчину Катя Лель впустила бы в своё сердце
Ягоды-убийцы: как избежать смертельной ошибки в поисках лесных лакомств
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.