Когда история шепчет из стен:случайная находка, перевернувшая представление о ремесле начала XX века

Когда архитекторы приступили к реставрации легендарного Дома Радио в Санкт-Петербурге, они ожидали вернуть зданию исторический облик. Но в процессе работ обнаружили нечто куда более интересное — остатки редчайших старинных жалюзи, спрятанных в оконных проёмах. Такие механизмы почти не сохранились в городе, что делает находку уникальной.

Находка в Доме Радио

Неожиданная находка в световых колодцах

Восстановление исторического фасада включало расчистку световых колодцев — специальных углублений у земли, которые когда-то обеспечивали естественное освещение подвальных помещений. Чтобы добраться до них, реставраторам пришлось разобрать простенки и раскрыть оконные откосы. Именно там, за слоями штукатурки и кирпича, они и обнаружили детали старинного механизма.

По данным издания "Фонтанка", речь идёт о металлических элементах, которые, как выяснилось позже, принадлежали системе жалюзи, установленных ещё до революции.

Загадка старинных деталей

Чтобы понять, что это за конструкция, специалистам пришлось обратиться к архивам. В документах Благородного собрания — учреждения, занимавшего первый этаж здания в дореволюционный период, — нашли упоминание о заказе некоему мастеру Шульцу. Речь шла о жалюзи для витрин магазинов, располагавшихся на уровне улицы.

Архивные фотографии подтвердили: на месте нынешних трёх окон когда-то находилось огромное витражное окно-витрина. Оно украшало фасад Благородного собрания, а позже было разделено на отдельные оконные проёмы.

Кто стоял за созданием жалюзи

Антон Шульц, купец второй гильдии, был владельцем известной в Петербурге кузнечно-слесарной мастерской на Разночинной улице, 22. Именно его предприятие положило начало истории Ленинградского завода станков-автоматов. Здесь же, в том же доме, жила семья мастера.

Самая знаменитая работа Шульца — кованая входная группа здания Сибирского торгового банка на Невском, 44. Табличка с фамилией мастера сохранилась там до сих пор.

Как выглядели старинные жалюзи

Чтобы восстановить представление о том, как могли выглядеть эти ставни начала XX века, архитекторы провели настоящее историческое расследование. Они изучили сохранившиеся образцы продукции мастерской Шульца в других городах.

Оказалось, что это были своеобразные предшественники современных роллетных систем: металлическое полотно, собранное из узких стальных полос, сворачивалось и разворачивалось при помощи механизма с шестернями и трубками. Система позволяла полностью закрывать витрину, защищая стекло и интерьер от солнца и посторонних глаз.

В Доме Радио до наших дней дошли лишь отдельные элементы — фрагменты оси и зубчатого колеса с одной стороны оконного проёма. Несмотря на неполную сохранность, для специалистов это — ценная находка, дающая представление о технологиях начала XX века.

Решение реставраторов

Полностью восстанавливать жалюзи специалисты не стали: конструкция слишком фрагментарна, чтобы воссоздать её без догадок. Однако найденные детали — металлические шестерни, трубки и крепления — будут сохранены и, вероятно, станут частью музейной экспозиции.

После завершения реставрации на первом этаже планируют открыть музей истории Дома Радио. В нём можно будет увидеть не только найденные артефакты, но и материалы, рассказывающие о значении этого здания в культурной и исторической жизни города.

Другие находки в Доме Радио

Это не первая неожиданная находка в процессе реставрации. Ранее специалисты обнаружили фрагменты настенной живописи начала XX века, скрытые под слоями поздней краски. А рабочие, разбирая старые перекрытия, наткнулись на два личных письма, датированные летом 1942 года — времени блокады Ленинграда.

Подобные открытия превращают реставрацию в настоящее археологическое исследование, где каждая деталь помогает восстановить не только облик здания, но и судьбы людей, связанных с ним.

Исторический контекст

Дом Радио на углу Малой Садовой и Итальянской улиц был построен в 1912–1914 годах по проекту архитектора Василия Косякова для Благородного собрания Санкт-Петербурга. Это одно из немногих зданий, сохранивших дух дореволюционной эпохи и важнейшие свидетельства истории XX века.

С 1933 года здание стало домом Ленинградского радио. Именно отсюда в годы Великой Отечественной войны звучали сводки Совинформбюро и знаменитый метроном — символ стойкости блокадного города.

После войны Дом Радио оставался центром городской радиокультуры. В XXI веке здесь размещался культурно-выставочный центр, а в 2024 году началась масштабная реставрация, цель которой — вернуть зданию исторический облик и открыть музей.

Интересные факты о находке

Механизм жалюзи, найденный в Доме Радио, относится к редчайшему типу ранних металлических ставней.

Уникальность находки в том, что она сохранилась на своём месте — большинство подобных устройств было демонтировано ещё в советское время.

Антон Шульц стал одним из первых мастеров Петербурга, внедривших механические решения в архитектуру — от декоративных элементов до функциональных конструкций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: при реставрации игнорировать "малозаметные" детали.

Последствие: утрата подлинных элементов исторического облика.

Альтернатива: фиксировать и сохранять все найденные артефакты, даже если они не подлежат восстановлению.

Ошибка: заменять оригинальные элементы новоделами без изучения источников.

Последствие: искажение исторической достоверности.

Альтернатива: использовать архивные данные и аналогичные образцы для точного воссоздания.

А что, если это станет символом ремесленного мастерства

А что если найденные механизмы станут не просто музейным экспонатом, а символом ремесленного мастерства Петербурга? Ведь подобные открытия напоминают, что за каждым старым зданием стоит труд сотен людей, для которых металл и камень были не просто материалом, а искусством.

Таблица: сравнение старинных и современных жалюзи

Критерий Жалюзи Антона Шульца (начало XX века) Современные роллетные системы Материал Кованая сталь, прочные металлические полосы ручной работы Алюминий, пластик или композитные материалы, устойчивые к коррозии Тип привода Механический: ручной подъём с помощью цепи и шестерён Электрический или механический (автоматический контроль) Принцип работы Полотно сворачивалось в рулон внутри короба над окном Полотно поднимается и опускается в направляющих профилях Назначение Защита витрин магазинов и общественных фасадов Защита окон, дверей и гаражей от солнца, взлома, шума Уровень безопасности Высокий — прочная сталь и механический замок Средний — зависит от материала и типа управления Декоративность Ручная ковка, художественные элементы, эстетика модерна Минимализм, лаконичный дизайн под фасады современных зданий Обслуживание Требовало регулярной смазки и ручного контроля механизма Минимальное, периодическая очистка и проверка электропривода Долговечность До 50 лет при правильной эксплуатации 10-20 лет в зависимости от модели и условий Производитель / происхождение Кузнечно-слесарная мастерская Антона Шульца, Санкт-Петербург Серийное промышленное производство (Европа, Россия, Азия) Историческая ценность Уникальное инженерное решение своего времени Практичное массовое решение, без культурной ценности

Дом Радио продолжает открывать тайны, спрятанные в его стенах. Находка старинных жалюзи — не просто редкий артефакт, а свидетельство того, насколько богата и многослойна история петербургской архитектуры. Каждая новая деталь, найденная реставраторами, делает здание живым памятником, где прошлое и настоящее соединяются, как звук метронома — в ритме города, пережившего века.