Когда история шепчет из стен:случайная находка, перевернувшая представление о ремесле начала XX века

Когда архитекторы приступили к реставрации легендарного Дома Радио в Санкт-Петербурге, они ожидали вернуть зданию исторический облик. Но в процессе работ обнаружили нечто куда более интересное — остатки редчайших старинных жалюзи, спрятанных в оконных проёмах. Такие механизмы почти не сохранились в городе, что делает находку уникальной.
Восстановление исторического фасада включало расчистку световых колодцев — специальных углублений у земли, которые когда-то обеспечивали естественное освещение подвальных помещений. Чтобы добраться до них, реставраторам пришлось разобрать простенки и раскрыть оконные откосы. Именно там, за слоями штукатурки и кирпича, они и обнаружили детали старинного механизма.
По данным издания "Фонтанка", речь идёт о металлических элементах, которые, как выяснилось позже, принадлежали системе жалюзи, установленных ещё до революции.
Чтобы понять, что это за конструкция, специалистам пришлось обратиться к архивам. В документах Благородного собрания — учреждения, занимавшего первый этаж здания в дореволюционный период, — нашли упоминание о заказе некоему мастеру Шульцу. Речь шла о жалюзи для витрин магазинов, располагавшихся на уровне улицы.
Архивные фотографии подтвердили: на месте нынешних трёх окон когда-то находилось огромное витражное окно-витрина. Оно украшало фасад Благородного собрания, а позже было разделено на отдельные оконные проёмы.
Антон Шульц, купец второй гильдии, был владельцем известной в Петербурге кузнечно-слесарной мастерской на Разночинной улице, 22. Именно его предприятие положило начало истории Ленинградского завода станков-автоматов. Здесь же, в том же доме, жила семья мастера.
Самая знаменитая работа Шульца — кованая входная группа здания Сибирского торгового банка на Невском, 44. Табличка с фамилией мастера сохранилась там до сих пор.
Чтобы восстановить представление о том, как могли выглядеть эти ставни начала XX века, архитекторы провели настоящее историческое расследование. Они изучили сохранившиеся образцы продукции мастерской Шульца в других городах.
Оказалось, что это были своеобразные предшественники современных роллетных систем: металлическое полотно, собранное из узких стальных полос, сворачивалось и разворачивалось при помощи механизма с шестернями и трубками. Система позволяла полностью закрывать витрину, защищая стекло и интерьер от солнца и посторонних глаз.
В Доме Радио до наших дней дошли лишь отдельные элементы — фрагменты оси и зубчатого колеса с одной стороны оконного проёма. Несмотря на неполную сохранность, для специалистов это — ценная находка, дающая представление о технологиях начала XX века.
|Параметр
|Жалюзи Шульца (XX век)
|Современные роллеты
|Материал
|Сталь, вручную кованые элементы
|Алюминий, пластик, композиты
|Привод
|Механический, с цепной шестернёй
|Электрический или ручной
|Назначение
|Защита витрин магазинов
|Защита окон, дверей, витрин
|Преимущества
|Прочность, долговечность, эстетика
|Лёгкость, шумоизоляция, автоматизация
|Недостатки
|Сложность обслуживания, тяжёлый вес
|Меньшая устойчивость к механическим повреждениям
|Производитель
|Мастерская Антона Шульца, Санкт-Петербург
|Массовое промышленное производство
Полностью восстанавливать жалюзи специалисты не стали: конструкция слишком фрагментарна, чтобы воссоздать её без догадок. Однако найденные детали — металлические шестерни, трубки и крепления — будут сохранены и, вероятно, станут частью музейной экспозиции.
После завершения реставрации на первом этаже планируют открыть музей истории Дома Радио. В нём можно будет увидеть не только найденные артефакты, но и материалы, рассказывающие о значении этого здания в культурной и исторической жизни города.
Это не первая неожиданная находка в процессе реставрации. Ранее специалисты обнаружили фрагменты настенной живописи начала XX века, скрытые под слоями поздней краски. А рабочие, разбирая старые перекрытия, наткнулись на два личных письма, датированные летом 1942 года — времени блокады Ленинграда.
Подобные открытия превращают реставрацию в настоящее археологическое исследование, где каждая деталь помогает восстановить не только облик здания, но и судьбы людей, связанных с ним.
Дом Радио на углу Малой Садовой и Итальянской улиц был построен в 1912–1914 годах по проекту архитектора Василия Косякова для Благородного собрания Санкт-Петербурга. Это одно из немногих зданий, сохранивших дух дореволюционной эпохи и важнейшие свидетельства истории XX века.
С 1933 года здание стало домом Ленинградского радио. Именно отсюда в годы Великой Отечественной войны звучали сводки Совинформбюро и знаменитый метроном — символ стойкости блокадного города.
После войны Дом Радио оставался центром городской радиокультуры. В XXI веке здесь размещался культурно-выставочный центр, а в 2024 году началась масштабная реставрация, цель которой — вернуть зданию исторический облик и открыть музей.
А что если найденные механизмы станут не просто музейным экспонатом, а символом ремесленного мастерства Петербурга? Ведь подобные открытия напоминают, что за каждым старым зданием стоит труд сотен людей, для которых металл и камень были не просто материалом, а искусством.
|Критерий
|Жалюзи Антона Шульца (начало XX века)
|Современные роллетные системы
|Материал
|Кованая сталь, прочные металлические полосы ручной работы
|Алюминий, пластик или композитные материалы, устойчивые к коррозии
|Тип привода
|Механический: ручной подъём с помощью цепи и шестерён
|Электрический или механический (автоматический контроль)
|Принцип работы
|Полотно сворачивалось в рулон внутри короба над окном
|Полотно поднимается и опускается в направляющих профилях
|Назначение
|Защита витрин магазинов и общественных фасадов
|Защита окон, дверей и гаражей от солнца, взлома, шума
|Уровень безопасности
|Высокий — прочная сталь и механический замок
|Средний — зависит от материала и типа управления
|Декоративность
|Ручная ковка, художественные элементы, эстетика модерна
|Минимализм, лаконичный дизайн под фасады современных зданий
|Обслуживание
|Требовало регулярной смазки и ручного контроля механизма
|Минимальное, периодическая очистка и проверка электропривода
|Долговечность
|До 50 лет при правильной эксплуатации
|10-20 лет в зависимости от модели и условий
|Производитель / происхождение
|Кузнечно-слесарная мастерская Антона Шульца, Санкт-Петербург
|Серийное промышленное производство (Европа, Россия, Азия)
|Историческая ценность
|Уникальное инженерное решение своего времени
|Практичное массовое решение, без культурной ценности
Дом Радио продолжает открывать тайны, спрятанные в его стенах. Находка старинных жалюзи — не просто редкий артефакт, а свидетельство того, насколько богата и многослойна история петербургской архитектуры. Каждая новая деталь, найденная реставраторами, делает здание живым памятником, где прошлое и настоящее соединяются, как звук метронома — в ритме города, пережившего века.
