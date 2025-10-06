Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик

Американский ученый утверждает, что следы человеческой цивилизации могут быть найдены на Луне, и что эти открытия уже десятилетия скрывают крупнейшие державы.
Грегг Брейден — геолог, писатель и исследователь — стал героем громкого интервью в подкасте Джо Рогана. Он рассказал, что на Луне могут существовать остатки древней цивилизации, исчезнувшей примерно 50 000 лет назад. По его словам, в эпоху Холодной войны США и СССР якобы скрыли эти данные, опасаясь последствий их обнародования.
"Факты свидетельствуют о том, что они принадлежат нам, из нашего прошлого, из цикла развития цивилизации, когда мы совершали великие и прекрасные дела, работая сообща, пока не уничтожили друг друга в результате войны, и что мы повторяем этот цикл", — заявил геолог Грегг Брейден.
Исследователь убежден, что будущие лунные миссии Китая и Индии могут подтвердить его гипотезу. Оба государства намерены проводить прямые трансляции с поверхности спутника, показывая процесс исследований в реальном времени.
Запуск китайского аппарата Chang'e 7 запланирован на 2026 год, а индийская миссия Chandrayaan-4 — на 2028-й. В 2030–2040-х годах обе страны намерены приступить к пилотируемым полетам. Брейден считает, что именно эти экспедиции способны принести доказательства существования древнего "лунного города".
По его версии, на спутнике можно будет обнаружить руины и надписи, похожие на письмена древних земных культур. Эти структуры, уверен ученый, связаны с гипотетическими постройками на Марсе — в частности, с "Лицом в Сидонии" и рядом пирамидальных форм, известным по снимкам космических зондов.
Современные ученые воспринимают заявления Брейдена с осторожностью. Исследования, проведенные НАСА, включая анализ лунных образцов и снимков высокого разрешения, не выявили признаков искусственных сооружений. Агентство не раз подчеркивало, что "архитектурные формы" на Марсе или Луне — результат игры света и тени, а не работы древних инженеров.
Тем не менее Брейден ссылается на фотографии миссии "Клементина", где якобы видны структуры с идеальными углами в 90 градусов. Он уверен, что такие формы не встречаются в природе и могут быть доказательством существования древних строителей.
История его утверждений тесно переплетается с легендами о миссиях "Аполлон". Исследователь утверждает, что первые лунные экспедиции могли столкнуться с аномалиями, о которых не сообщалось широкой публике. По его словам, существовали "неподтвержденные свидетельства" того, что астронавты видели загадочные сооружения и даже надписи.
"Я думаю, что когда наша космическая программа была активной, трансляции с поверхности Луны были прерваны, и астронавты видели вещи, которые им не разрешалось видеть и которыми не разрешалось делиться", — заявил Брейден.
Схожее мнение выразила Анита Митчелл, вдова астронавта Эдгара Митчелла, шестого человека, ступившего на Луну:
"Он всегда чувствовал, что где-то там есть НЛО, потому что очень многие пилоты и астронавты что-то видели", — сказала Анита Митчелл.
Согласно некоторым источникам, во время миссии "Аполлон-11" Нил Армстронг и Базз Олдрин якобы наблюдали на обратной стороне Луны большое металлическое сооружение, но связь была прервана. Эти утверждения не подтверждены, однако регулярно всплывают в конспирологических книгах и фильмах.
Даже скептики признают, что человечеству еще многое предстоит узнать о своем прошлом. Исследования ДНК показывают: современные люди скрещивались с неандертальцами и денисовцами, что усложняет привычную эволюционную схему. Некоторые окаменелости, найденные в Китае и датированные миллионом лет, тоже добавляют вопросов.
"Окаменелости, подобные этой, просто показывают, как много нам еще предстоит узнать о нашем происхождении", — отметил антрополог Крис Стрингер из Музея естественной истории.
Брейден считает, что эти открытия лишь подтверждают его теорию о "цикличности" цивилизаций и вмешательстве неких внешних сил, изменивших человеческую ДНК. Он указывает на хромосому 2 — результат слияния двух древних хромосом, отвечающих за функции мозга и иммунной системы.
"Самое интересное, что теперь мы можем взглянуть на ДНК, реконструировать ее и сказать, что потребовалось, чтобы достичь того, чего мы достигли?" — добавил ученый.
Если хотя бы часть версии Брейдена верна, человечество может оказаться не первой технологически развитой цивилизацией на Земле. Возможно, наш вид уже переживал подъем и падение, а Луна — единственное уцелевшее хранилище его достижений.
|Миф
|Правда
|На Луне найдены древние города
|Достоверных доказательств существования построек нет
|Астронавты видели базы пришельцев
|Эти заявления не подтверждены записями и официальными отчетами НАСА
|Хромосома 2 создана искусственно
|Наука объясняет ее появление естественной мутацией, а не генной инженерией
— Что именно ищут миссии Chang’e 7 и Chandrayaan-4?
Аппараты будут исследовать южный полюс Луны, где возможны залежи льда и редких минералов.
— Есть ли на Луне жизнь?
Современные исследования показывают, что атмосферы и воды там нет, однако микробные формы жизни теоретически могли существовать миллионы лет назад.
— Почему ученые интересуются старой миссией "Клементина"?
Она дала первые детальные снимки поверхности Луны, которые до сих пор анализируют для поиска аномалий.
История, рассказанная Греггом Брейденом, балансирует между наукой и мифом. Его теория о древней человеческой цивилизации на Луне больше похожа на философский вызов привычным представлениям о прошлом, чем на подтвержденный факт.
Однако именно такие гипотезы двигают научное любопытство: заставляют исследователей тщательнее изучать космос, переосмысливать происхождение человека и искать ответы на вопросы, которые еще недавно казались невозможными. Даже если древних строителей на Луне не существовало, сама идея напоминает — многое из того, что мы считаем пределом знаний, может оказаться лишь началом нового цикла открытий.
