Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик

Американский ученый утверждает, что следы человеческой цивилизации могут быть найдены на Луне, и что эти открытия уже десятилетия скрывают крупнейшие державы.

Версия ученого

Грегг Брейден — геолог, писатель и исследователь — стал героем громкого интервью в подкасте Джо Рогана. Он рассказал, что на Луне могут существовать остатки древней цивилизации, исчезнувшей примерно 50 000 лет назад. По его словам, в эпоху Холодной войны США и СССР якобы скрыли эти данные, опасаясь последствий их обнародования.

"Факты свидетельствуют о том, что они принадлежат нам, из нашего прошлого, из цикла развития цивилизации, когда мы совершали великие и прекрасные дела, работая сообща, пока не уничтожили друг друга в результате войны, и что мы повторяем этот цикл", — заявил геолог Грегг Брейден.

Исследователь убежден, что будущие лунные миссии Китая и Индии могут подтвердить его гипотезу. Оба государства намерены проводить прямые трансляции с поверхности спутника, показывая процесс исследований в реальном времени.

Лунные миссии будущего

Запуск китайского аппарата Chang'e 7 запланирован на 2026 год, а индийская миссия Chandrayaan-4 — на 2028-й. В 2030–2040-х годах обе страны намерены приступить к пилотируемым полетам. Брейден считает, что именно эти экспедиции способны принести доказательства существования древнего "лунного города".

По его версии, на спутнике можно будет обнаружить руины и надписи, похожие на письмена древних земных культур. Эти структуры, уверен ученый, связаны с гипотетическими постройками на Марсе — в частности, с "Лицом в Сидонии" и рядом пирамидальных форм, известным по снимкам космических зондов.

Реакция научного сообщества

Современные ученые воспринимают заявления Брейдена с осторожностью. Исследования, проведенные НАСА, включая анализ лунных образцов и снимков высокого разрешения, не выявили признаков искусственных сооружений. Агентство не раз подчеркивало, что "архитектурные формы" на Марсе или Луне — результат игры света и тени, а не работы древних инженеров.

Тем не менее Брейден ссылается на фотографии миссии "Клементина", где якобы видны структуры с идеальными углами в 90 градусов. Он уверен, что такие формы не встречаются в природе и могут быть доказательством существования древних строителей.

Загадка молчаливых астронавтов

История его утверждений тесно переплетается с легендами о миссиях "Аполлон". Исследователь утверждает, что первые лунные экспедиции могли столкнуться с аномалиями, о которых не сообщалось широкой публике. По его словам, существовали "неподтвержденные свидетельства" того, что астронавты видели загадочные сооружения и даже надписи.

"Я думаю, что когда наша космическая программа была активной, трансляции с поверхности Луны были прерваны, и астронавты видели вещи, которые им не разрешалось видеть и которыми не разрешалось делиться", — заявил Брейден.

Схожее мнение выразила Анита Митчелл, вдова астронавта Эдгара Митчелла, шестого человека, ступившего на Луну:

"Он всегда чувствовал, что где-то там есть НЛО, потому что очень многие пилоты и астронавты что-то видели", — сказала Анита Митчелл.

Согласно некоторым источникам, во время миссии "Аполлон-11" Нил Армстронг и Базз Олдрин якобы наблюдали на обратной стороне Луны большое металлическое сооружение, но связь была прервана. Эти утверждения не подтверждены, однако регулярно всплывают в конспирологических книгах и фильмах.

Научная перспектива

Даже скептики признают, что человечеству еще многое предстоит узнать о своем прошлом. Исследования ДНК показывают: современные люди скрещивались с неандертальцами и денисовцами, что усложняет привычную эволюционную схему. Некоторые окаменелости, найденные в Китае и датированные миллионом лет, тоже добавляют вопросов.

"Окаменелости, подобные этой, просто показывают, как много нам еще предстоит узнать о нашем происхождении", — отметил антрополог Крис Стрингер из Музея естественной истории.

Брейден считает, что эти открытия лишь подтверждают его теорию о "цикличности" цивилизаций и вмешательстве неких внешних сил, изменивших человеческую ДНК. Он указывает на хромосому 2 — результат слияния двух древних хромосом, отвечающих за функции мозга и иммунной системы.

"Самое интересное, что теперь мы можем взглянуть на ДНК, реконструировать ее и сказать, что потребовалось, чтобы достичь того, чего мы достигли?" — добавил ученый.

А что если

Если хотя бы часть версии Брейдена верна, человечество может оказаться не первой технологически развитой цивилизацией на Земле. Возможно, наш вид уже переживал подъем и падение, а Луна — единственное уцелевшее хранилище его достижений.

Мифы и правда

Миф Правда На Луне найдены древние города Достоверных доказательств существования построек нет Астронавты видели базы пришельцев Эти заявления не подтверждены записями и официальными отчетами НАСА Хромосома 2 создана искусственно Наука объясняет ее появление естественной мутацией, а не генной инженерией FAQ — Что именно ищут миссии Chang’e 7 и Chandrayaan-4?

Аппараты будут исследовать южный полюс Луны, где возможны залежи льда и редких минералов. — Есть ли на Луне жизнь?

Современные исследования показывают, что атмосферы и воды там нет, однако микробные формы жизни теоретически могли существовать миллионы лет назад. — Почему ученые интересуются старой миссией "Клементина"?

Она дала первые детальные снимки поверхности Луны, которые до сих пор анализируют для поиска аномалий. 3 интересных факта Камни, доставленные миссиями «Аполлон», доказали, что возраст Луны превышает 4 млрд лет. По химическому составу лунная порода почти идентична земной мантии. Некоторые кратеры на Луне имеют форму идеальных многоугольников, что до сих пор вызывает споры среди геологов. История, рассказанная Греггом Брейденом, балансирует между наукой и мифом. Его теория о древней человеческой цивилизации на Луне больше похожа на философский вызов привычным представлениям о прошлом, чем на подтвержденный факт. Однако именно такие гипотезы двигают научное любопытство: заставляют исследователей тщательнее изучать космос, переосмысливать происхождение человека и искать ответы на вопросы, которые еще недавно казались невозможными. Даже если древних строителей на Луне не существовало, сама идея напоминает — многое из того, что мы считаем пределом знаний, может оказаться лишь началом нового цикла открытий.