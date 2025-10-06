Хирургам придётся пересмотреть операции на пупке — найдено нечто, чего не было в учебниках

Пупок — та часть тела, о которой мы редко задумываемся, хотя видим её ежедневно. Но именно эта скромная точка на животе может скрывать удивительные тайны человеческой анатомии. Новое исследование японских учёных впервые подробно объяснило, почему у большинства людей пупок втянутый, а не выпуклый, и как это связано с внутренним строением брюшной стенки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Втянутый пупок — «инни»

Что скрывается под кожей

Группа исследователей из Токийского института науки под руководством Сатору Муро решила разобраться, почему после рождения у 9 из 10 человек пупок превращается в небольшую ямку. Оказалось, всё дело в особой структуре из коллагеновых волокон, которая буквально "втягивает" пупок внутрь. Учёные обнаружили под кожей пупка плотную волокнистую оболочку, переходящую в глубокие фасции брюшной полости.

"Структура состоит из плотно ориентированных коллагеновых волокон, расположенных по окружности, как рукав, который мы назвали "пупочной оболочкой", — сказал Сатору Муро. - Эта оболочка, по-видимому, фиксирует пупочную впадину на глубокой фасции во всех направлениях".

Эта находка объясняет устойчивую форму пупка и помогает понять, почему он сохраняет свою вогнутость даже при изменениях веса или после операций.

Как проводилось исследование

Учёные изучили область пупка на пяти донорских телах, применив микроскопический анализ и создав 3D-модель структуры. Их цель была практической — понять, как минимизировать осложнения при хирургических вмешательствах в этой зоне, особенно при лапароскопии или удалении грыж.

Пупочная грыжа — одно из частых последствий таких операций. Она возникает, когда ткани брюшной полости прорываются наружу через ослабленные мышцы. Исследователи надеются, что знание точного строения "пупочной оболочки" поможет хирургам избежать таких проблем и делать операции безопаснее.

Мнение специалистов

По словам Кэт Сандерс из Сиднейского университета, это исследование открывает важную, но почти не изученную область анатомии человека.

"Статья проливает свет на ту часть нашей анатомии, которую мы почти не изучали, и, очевидно, эта область имеет большое значение для хирургии, поскольку довольно часто используется при лапароскопических операциях", — отметила Кэт Сандерс.

Учёная добавила, что выборка из пяти тел недостаточна для окончательных выводов, и теперь предстоит масштабное исследование с участием разных возрастных и этнических групп.

Её поддержала Мишель Москова из Университета Нового Южного Уэльса.

"Одним из относительно распространённых осложнений после операций на брюшной полости является пупочная грыжа, — сказала Москова. - Это когда части брюшной полости, например кишечник, выпячиваются через слабое место в брюшной стенке. При пупочной грыже они выпячиваются через пупок".

По её мнению, понимание внутреннего устройства этой зоны поможет врачам не только улучшить послеоперационное восстановление, но и создать новые методы укрепления брюшных тканей.

Сравнение: втянутый и выпуклый пупок

Тип пупка Особенности строения Возможные причины Частота встречаемости Втянутый Плотное соединение с фасцией, наличие пупочной оболочки Естественное заживление пуповины около 90 % Выпуклый Ослабление пупочного кольца, тонкие ткани, последствия операций Индивидуальные различия, грыжи около 10 %

Муро подчеркнул, что пока не удалось исследовать пупки людей с естественной выпуклостью. Возможно, у них "пупочная оболочка" развита иначе или вовсе отсутствует. Это станет предметом будущих наблюдений.

Советы шаг за шагом: как заботиться о зоне пупка

Гигиена. Ежедневно очищайте пупок мягкой ватной палочкой, смоченной в тёплой воде или спиртовом растворе. Увлажнение. Используйте лёгкий лосьон или гель с пантенолом, если кожа сухая. Проверка после операций. Если недавно была лапароскопия или пластика, следите за отёком, выделениями и болезненностью. Физическая активность. Избегайте тяжёлых нагрузок в первые недели после хирургического вмешательства. Питание для кожи. Включайте в рацион витамины A, E и цинк — они поддерживают эластичность тканей.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

Ошибка : слишком ранняя физическая активность после операции.

Последствия : риск повторной грыжи.

Альтернатива : ношение послеоперационного бандажа и постепенное увеличение нагрузки.

Ошибка : недостаточная гигиена пупка.

Последствия : воспаление или неприятный запах.

Альтернатива : регулярная чистка и использование антисептика.

Ошибка : ношение тесной одежды.

Последствия : раздражение кожи и натяжение тканей.

Альтернатива: свободные натуральные ткани, особенно в жару.

А что если пупок вдруг изменился?

Выпуклость, покраснение или боль в области пупка могут сигнализировать о развитии грыжи или воспаления. В таких случаях важно не заниматься самолечением, а обратиться к хирургу. Современная ультразвуковая диагностика позволяет выявить проблему на ранней стадии.

Плюсы и минусы втянутого пупка

Плюсы Минусы Эстетически выглядит аккуратно Может собирать грязь и пот Меньше риск случайного повреждения Труднее очищать при глубокой впадине Редко выступает под одеждой Сложнее для хирургического доступа

FAQ

Как отличить пупочную грыжу от обычной выпуклости?

Если пупок стал выпячиваться и болеть при кашле или нагрузке, вероятно, это грыжа. Точный диагноз поставит врач.

Можно ли вернуть форму пупка после операции?

Да, современные методы реконструкции (омфалопластика) позволяют восстановить естественный вид пупка.

Почему у младенцев часто выпуклый пупок?

У детей соединительная ткань ещё не достаточно плотная, и кольцо вокруг пупка может ослабевать, но обычно это проходит с возрастом.

Мифы и правда

Миф 1. У выпуклого пупка обязательно есть грыжа.

Правда. Не всегда — иногда это просто особенность заживления.

Миф 2. Втянутый пупок можно "переделать" упражнениями.

Правда. Форма пупка определяется внутренними структурами, а не мышцами.

Миф 3. Пупок — это просто шрам.

Правда. Он связан с глубокими фасциями и участвует в стабилизации брюшной стенки.

3 интересных факта

• Каждый пупок уникален — как отпечаток пальца.

• В пупке живёт микрофлора, содержащая сотни видов бактерий.

• В некоторых культурах пупок считался энергетическим центром тела.

Исторический контекст

В древности пупок символизировал связь человека с природой и предками. В античной скульптуре художники тщательно вырезали его форму, считая пупок центром человеческих пропорций. А в медицине интерес к нему усилился только в XX веке, когда начались первые операции через пупочный доступ.