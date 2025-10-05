Окаменелая рыбка из Альберты будит древних: секрет, который меняет все

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:28
Наука

В скалах юго-запада Альберты обнаружена миниатюрная окаменелость, которая переворачивает представления об истоках и развитии отофизанов — огромной группы, куда входят сомы, карпы и тетры.

Юрская рыба — окаменелость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Юрская рыба — окаменелость

Сегодня на эти формы приходится две трети обитателей речных и озерных систем.

Образец, проанализированный командой из Западного университета, Королевского палеонтологического музея Тиррелла и зарубежных партнеров, — это костяк рыбки длиной всего 4 сантиметра. Она населяла воды позднего мела, в эпоху тираннозавров, около 100-66 миллионов лет назад. Это свежий таксон, получивший имя Acronichthys maccognoi.

Подробности находки изложены в статье, вышедшей 2 октября в журнале Science.

Профессор наук о Земле Нил Банерджи, один из авторов, объяснил, почему этот экземпляр так важен: он закрывает лаку в понимании супергруппы. Как старейший ее представитель в Северной Америке, он дарит ценные сведения об истоках и первых шагах эволюции современных речных жителей.

Банерджи работал в составе интернациональной группы с адъюнкт-профессором наук о Земле Лизой Ван Лун из Western, почетным куратором музея Тиррелла Доном Бринкманом, Хуаном Лю из Калифорнийского университета в Беркли и Элисон Мюррей из Университета Альберты.

Характерная черта отофизанов — трансформация первых четырех позвонков, передающих колебания от плавательного пузыря к слуховому аппарату. По сути, это аналог нашего уха. В остатках Acronichthys такая структура бросается в глаза сразу. Ван Лун применила синхротронные установки в Канадском источнике света в Саскатуне и продвинутом фотонном центре в Лемонте, штат Иллинойс, для получения детализированных снимков через микро-КТ.

Этот подход — бесконтактный, что идеально для хрупких реликвий: он генерирует рентгеновские слои высокого качества, собирая их в трехмерные модели по мере поворота объекта.

Ван Лун отметила, что многие экспонаты из коллекции Тиррелла слишком нежны или замурованы в камень, так что микро-КТ не только раскрывает внутренние тайны без вреда, но и остается самым надежным инструментом.

Хотя Acronichthys обогащает летопись новым лицом, он еще и проливает свет на генезис отофизанов. Считается, что эта ветвь стартовала в соленых водах, а потом осваивала пресные. Открытие предполагает как минимум пару таких переходов в их истории.

По выводам команды, расхождение соленых и речных линий датируется примерно 154 миллионами лет назад, в позднем юрском периоде, — после распада Пангеи около 200 миллионов лет назад. Ученым предстоит разобраться, как эти крохи мигрировали между массами суши, если не могли форсировать моря, — ведь их потомки ныне везде, кроме Антарктиды.

Бринкман подчеркнул, что динозавры приковывают львиную долю внимания, и мы разобрались с ними досконально, но разнообразие древних речных форм лишь начинает раскрываться. Местные залежи в Канаде — это портал к корням доминирующих ныне в акваториях групп.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
