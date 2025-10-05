Подводная катастрофа: добыча полезных ископаемых убьёт последних акул

Свежий анализ, размещенный в Current Biology и подготовленный специалистами Гавайского университета в Маноа, выявил тревожное совпадение: территории обитания трех десятков видов акул, скатов и химер пересекаются с зонами, отведенными под глубоководную разработку руд.

Около двух третей этих созданий уже балансируют на грани исчезновения под прессом антропогенной активности. А новая индустрия, с ее разрушением грунта и взмучиванием ила, способна усугубить угрозу, подтолкнув популяции к пропасти.

Аспирант-океанограф Аарон Джуда, ведущий разработчик проекта из Школы наук об океане, Земле и технологиях университета, подчеркнул, что такая разработка несет свежий удар для группы, которая ключевую роль в морской экосистеме, а также в культурных традициях и самосознании народов. Он выразил надежду, что акцент на рисках и предложения по защите помогут сохранить устойчивые стаи в грядущие годы.

Джуда объединил усилия с глобальной командой, сопоставив карты распространения от Группы специалистов по акулам Международного союза охраны природы с участками, зарезервированными Международным органом по морскому дну для промышленной деятельности. Ученые учли циклы размножения и вертикальные миграции, чтобы взвесить чувствительность к вмешательству. К примеру, скаты и химеры оставляют яйца на дне, так что тяжелая техника рискует уничтожить места нереста.

В фокусе оказались яркие иконы вроде китовой акулы, мантовых скатов и мако, плюс экзотические обитатели глубин: миниатюрная карликовая акула, шоколадный скат и остроногая химера из загадочного отряда, напоминающего призраков среди хрящевых.

Эксперты констатировали: 30 форм подвержены риску от осадочных облаков, а 25 из них — еще и от механического повреждения рельефа. Поскольку многие ведут кочевой образ жизни на разных уровнях или предпочитают бездну, удар может захватить свыше половины обитаемого спектра для 17 таксонов.

Промышленность может стартовать в зоне Кларион-Клиппертон — гигантской впадине от Гавайев до восточного Тихого океана. Для верных решений в управлении важно осознавать влияние на биоту и связанные с ней сообщества.

Профессор океанографии Джефф Дрейзен, соавтор и глава кафедры в Школе океанографических и астрофизических исследований Солка, напомнил, что хрящевые рыбы — вторая по уязвимости категория позвоночных на Земле, в основном от перелова. Их хрупкость требует включения в дебаты о последствиях отрасли, а контролеры популяций обязаны учитывать свежий фактор риска.

Создатели материала настоятельно советуют внедрить слежку, интегрировать виды в экологические экспертизы и обозначить заповедники. Такие шаги могли бы войти в регламенты органа или стать нормой для подрядчиков при предварительных обследованиях.

Джуда отметил, что многие из отмеченных форм — мастера дальних странствий, способные преодолевать океанские просторы. Учитывая мобильность и близость Гавайев к перспективным участкам, локальные эффекты рискуют отозваться эхом в островных экосистемах.

Он развивает тему, фиксируя сдвиги в распределении других форм, не попавших в базовый обзор, что потенциально расширит список пострадавших от отрасли.