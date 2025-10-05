Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плинтусы ушли в прошлое: новый способ визуально поднять потолок покоряет интерьеры
Осень зовёт в сад: деревья, которые приживутся даже там, где земля уже пахнет зимой
Иллюзия контроля — главная ловушка водителя: вот почему за рулём мы теряем себя
Шаляпин разрушил шаблоны: его новая танцовщица перевернула привычное представление о шоу
Сюрприз для водителей: в 2025-м шины придётся менять по новым срокам — штраф уже готов
От Рима до наших дней: зачем добавляют соль в вино
Бабушка не зря советовала: этот напиток укрепляет нервы и снижает сахар в крови
От желанных ресниц к тревожным сигналам: опасность использования сывороток и секреты безопасного ухода
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки

Подводная катастрофа: добыча полезных ископаемых убьёт последних акул

3:40
Наука

Свежий анализ, размещенный в Current Biology и подготовленный специалистами Гавайского университета в Маноа, выявил тревожное совпадение: территории обитания трех десятков видов акул, скатов и химер пересекаются с зонами, отведенными под глубоководную разработку руд.

Атлантический океан
Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Атлантический океан

Около двух третей этих созданий уже балансируют на грани исчезновения под прессом антропогенной активности. А новая индустрия, с ее разрушением грунта и взмучиванием ила, способна усугубить угрозу, подтолкнув популяции к пропасти.

Аспирант-океанограф Аарон Джуда, ведущий разработчик проекта из Школы наук об океане, Земле и технологиях университета, подчеркнул, что такая разработка несет свежий удар для группы, которая ключевую роль в морской экосистеме, а также в культурных традициях и самосознании народов. Он выразил надежду, что акцент на рисках и предложения по защите помогут сохранить устойчивые стаи в грядущие годы.

Джуда объединил усилия с глобальной командой, сопоставив карты распространения от Группы специалистов по акулам Международного союза охраны природы с участками, зарезервированными Международным органом по морскому дну для промышленной деятельности. Ученые учли циклы размножения и вертикальные миграции, чтобы взвесить чувствительность к вмешательству. К примеру, скаты и химеры оставляют яйца на дне, так что тяжелая техника рискует уничтожить места нереста.

В фокусе оказались яркие иконы вроде китовой акулы, мантовых скатов и мако, плюс экзотические обитатели глубин: миниатюрная карликовая акула, шоколадный скат и остроногая химера из загадочного отряда, напоминающего призраков среди хрящевых.

Эксперты констатировали: 30 форм подвержены риску от осадочных облаков, а 25 из них — еще и от механического повреждения рельефа. Поскольку многие ведут кочевой образ жизни на разных уровнях или предпочитают бездну, удар может захватить свыше половины обитаемого спектра для 17 таксонов.

Промышленность может стартовать в зоне Кларион-Клиппертон — гигантской впадине от Гавайев до восточного Тихого океана. Для верных решений в управлении важно осознавать влияние на биоту и связанные с ней сообщества.

Профессор океанографии Джефф Дрейзен, соавтор и глава кафедры в Школе океанографических и астрофизических исследований Солка, напомнил, что хрящевые рыбы — вторая по уязвимости категория позвоночных на Земле, в основном от перелова. Их хрупкость требует включения в дебаты о последствиях отрасли, а контролеры популяций обязаны учитывать свежий фактор риска.

Создатели материала настоятельно советуют внедрить слежку, интегрировать виды в экологические экспертизы и обозначить заповедники. Такие шаги могли бы войти в регламенты органа или стать нормой для подрядчиков при предварительных обследованиях.

Джуда отметил, что многие из отмеченных форм — мастера дальних странствий, способные преодолевать океанские просторы. Учитывая мобильность и близость Гавайев к перспективным участкам, локальные эффекты рискуют отозваться эхом в островных экосистемах.

Он развивает тему, фиксируя сдвиги в распределении других форм, не попавших в базовый обзор, что потенциально расширит список пострадавших от отрасли.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Наука и техника
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Импорт рухнул, но премиум остаётся: парадокс автопоставок в Россию
Дава был рядом, когда она теряла силы: как рождение дочери изменило Мари Краймбрери
Горы манят, но не всех пустят: где сервисные апартаменты дорожают быстрее снега на солнце
Сон не просто отдых, а тайная тренировка: вот почему без него прогресс превращается в иллюзию
Больше, чем просто бульон: 5 шагов к безупречному вкусу, от которого гости будут в восторге
Подводная катастрофа: добыча полезных ископаемых убьёт последних акул
Галета, которая делает утро праздником — простая, как бутерброд, но эффектная, как торт
Банки могут менять ставки по вкладам: нюанс, о котором не знают клиенты
Зеркало не врёт, но кофе хитрее: TikTok показал маску, которая стирает следы усталости за 10 минут
Завод закрылся, машины не нужны: какие коммерческие авто остались без покупателей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.