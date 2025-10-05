Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:41
Наука

Зонд "Вояджер-1", запущенный в 1977 году, изначально нацеливался на детальное изучение газовых гигантов — Юпитера и Сатурна.

Спиральная галактика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спиральная галактика

Однако по-настоящему прорывным стал его вклад спустя десятилетия, когда аппарат пересек крайнюю черту Солнечной системы — гелиопаузу.

Эта эфемерная демаркационная линия обозначает стык солнечного ветра, состоящего из заряженных частиц от нашей звезды, и разреженной среды за пределами. Долгое время специалисты полагали эту зону прохладной и разреженной. Но приборы зонда зафиксировали всплеск плотности, а также резкий нагрев, который теперь окрестили "огненной стеной".

Температуры плазмы здесь взлетают до 30 тысяч градусов Цельсия. Не в смысле привычного пламени, а как результат бешеного движения частиц, чьи соударения рождают экстремальное тепло.

Гелиопаузу можно уподобить оболочке воздушного шара, оберегающей нашу планетную семью. Внутри доминирует магнитное влияние Солнца и его поток частиц. Снаружи расстилается галактический вакуум, где лучи от отдаленных светил проникают беспрепятственно.

Информация от "Вояджера-1" свидетельствует, что солнечные силовые линии здесь деформируются, вызывая разрывы и перестройки полей. Этот динамизм высвобождает колоссальную мощь, формируя упомянутую "стену". Именно такая турбулентность разгоняет частицы до безумных скоростей.

Для межпланетных аппаратов угроза минимальна: плазма здесь столь разрежена, что взаимодействия редки. "Вояджер-1" миновал ее без ущерба, хотя его сенсоры отметили одну из самых обжигающих сред, когда-либо зарегистрированных.

Особо завораживает сходство магнитных структур по обе стороны границы. Эксперты ожидали кардинальных расхождений, но обнаружили плавный переход. Это намекает на более глубокую интеграцию нашей системы в галактический контекст, чем предполагалось. Последствия простираются на понимание звездных потоков, электромагнитных процессов и динамики плазмы — как у нас, так и у соседних солнц.

То, что аппарат все еще активен, — настоящее достижение. Его устройства потребляют энергии меньше, чем лампочка в доме, и продолжают слать сведения через миллиарды километров. Плутониевый генератор слабеет, но техники NASA дозируют ресурсы, продлевая миссию.

Ловить эти еле слышные импульсы — задача не из легких. На орбите требуются гигантские 70-метровые параболы и сверхчувствительные ресиверы, чтобы уловить бормотание из бездны.

"Вояджер-1" не сбавляет ход. Он углубляется в галактику, сканируя плотность материи и конфигурацию полей там, куда не дотянутся другие экспедиции. Его находки способны переосмыслить гелиосферу — тот самый щит, отгораживающий Землю от космического излучения.

Для грядущих путешественников, рискующих выйти за Плутон, такие сведения могут стать спасительным ориентиром.

Спустя почти полвека после старта зонд продолжает воплощать нашу неукротимую жажду открытий. Каждый пакет данных приближает к разгадке нашей роли в космическом оркестре.

А что таится за этой раскаленной чертой? Если путь "Вояджера-1" чему-то научил, то тому, что космос всегда полон неожиданностей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
