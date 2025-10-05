Тают не только в Арктике: названы ледники, которым пророчат исчезновение

Ледниковые шапки в калифорнийских хребтах отступают с пугающей скоростью и, по прогнозам, полностью растают к концу века.

Глобально потепление

Специалисты установили, что эти реликты природы пережили эпохи задолго до появления человека на континенте. За минувшие 20 тысячелетий подобных потерь не фиксировали.

Свежий анализ ставит крест на старой гипотезе, гласившей, будто местные ледовые массивы то нарастали, то худели, а потом вовсе испарились по завершении последнего оледенения. Теперь история их существования предстает в ином свете.

Такие природные артефакты служат осязаемым мостом между эпохами, к которому можно подойти и коснуться рукой.

Исследование подчеркивает актуальность темы, поскольку глобальное потепление часто кажется далеким и расплывчатым. Аспирант Университета Висконсина в Мадисоне Эндрю Джонс, главный автор материала, вышедшего в среду в Science Advances, отметил, что абстрактные цифры вроде подъема температуры на пару градусов воспринимаются как мелкая погрешность в быту. В отличие от них, выводы команды ощутимы на деле.

Вместе с публикацией авторы представили парные снимки прошлого и настоящего. К примеру, в конце XIX века, когда натуралист Джон Мьюир отмечал позиции льда кольями, массив Ист-Лайелл в Йосемити занимал целые склоны. Ныне от него уцелели жалкие островки в нишах.

Это знаком каждому, кто тропил от Туолумне-Медоуз к перевалу Донахью. Поклонники Сьерра-Невады наверняка видели и другие объекты внимания группы: Маклур, Коннесс, Палисейд.

Но путь к ним лежал в обход маркированных маршрутов. Полевые вылазки выматывали до предела, как признался Джонс с иронией: передвижение пешком давалось с трудом.

Команда штурмовала морены — груды обломков у ледовых фронтов, еще недавно скрытые под толщей. Там они извлекли пробы базовых слоев прямо из-под основания, чтобы по изотопам вычислить, когда поверхность в последний раз грелась под солнцем. Джонс описал эти кучи как зыбкие и опасные: шагнешь на камень — и он уйдет из-под ноги, вызывая тревогу.

Он также посмеялся над одержимостью команды ультралегкостью: они кроили щетки пополам ради граммов, а потом тащили мешки, битком набитые образцами для проб.

Все эти ухищрения ради снижения веса оказались напрасными, подытожил он.

Чтобы разобраться, возрождались ли здешние ледники после пика последнего оледенения или нет, группа применила углеродные и бериллиевые изотопы для датировки свежих обнажений. Джонс сравнил процесс с зарядкой: таяние открывает камень лучам, накапливая "энергию". Возврат льда стирает ее постепенно. Однако в окрестностях Йосемити следов такой "подзарядки" не нашли вовсе.

Это свидетельствует, что поверхность не освещалась солнцем невероятно долго — минимум 10 тысяч лет, а то и 30. Так что все началось задолго до заселения Америки.

Открытие расходится с судьбой альпийских собратьев в Швейцарии, где лед то прибывал, то убывал, а с потеплением начал неумолимо сокращаться.

Большинство массивов в Сьерра-Неваде сжались до такой степени, что утратили текучесть и подвижность, хотя формально считаются активными. Спуск по склону — норма для здорового ледника, рождающая живописные формы, но для этого нужна солидная масса. Местные теперь слишком истощены.

Когда все реликты хребта канут в Лету, как ожидается к 2100-му, дети сегодняшнего дня станут первыми, кто узрит голый камень под ними.

Для ценителей горных пейзажей это растает как личная утрата. Впрочем, в беде теплится оптимизм.

Горные ледники реагируют на сдвиги климата острее, чем арктические шельфы. Переориентировать огромный айсберг — подвиг, равный развороту титана морей. А скромный relic вроде Лайелла — это ловкая шхуна, способная на быстрый маневр.

От наших шагов напрямую зависит, сколько таких жемчужин уцелеет, подчеркнул Джонс.

Если удержать парниковые выбросы на уровне конца 1980-х — 350 ppm, — то ледовые тела по миру смогут удержаться, а быть может, и окрепнуть. Как их угасание сигнализировало о лихорадке планеты, так возрождение однажды отметит выздоровление.