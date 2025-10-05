Могила морских чудовищ найдена в Европе: в Швейцарии нашли убийцу древних морей

В скалах горы Сан-Джорджо, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Швейцарии, специалисты из Университета Инсубрии наткнулись на выдающуюся окаменелость.

Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Альпы

Это почти целый остов Lariosaurus valceresii — рептилии, обитавшей в океанах 240 миллионов лет назад, во времена среднего триаса. Особенность открытия кроется не только в целостности костяка, но и в редкой сохранности внешнего покрова: тонкие углеродные отпечатки чешуи и кожи, чего раньше не фиксировали для этого вида.

Давным-давно эта гора представляла собой теплую лагуну с застойными водами, бедными кислородом. Такие условия, без активных разлагателей и с защитой от бактерий в виде матов, позволили мягким частям тела минерализоваться почти без потерь. Благодаря этому ученые разобрали не просто строение каркаса, но и текстуру поверхности, что дало свежий взгляд на внешний вид создания.

С помощью сканирующего микроскопа выяснилось, что торс рептилии был усеян мелкой чешуей повсеместно, в отличие от поздних плезиозавров, где она ограничивалась лапами.

Отчетливо проступили ласты с перепонками, подчеркивающие полную приспособленность к акватории. Кроме того, за лопатками и по бокам вырисовывались следы мощных мышц, указывающие на доминирующую роль передних конечностей в передвижении. Исследователи отметили, что животное скользило по волнам в стиле "гребного полета", напоминающего маневры тюленей: резкие толчки и повороты за счет ластов. Это ставит под сомнение старую теорию, где нотозавры якобы полагались преимущественно на хвост для импульса.

Великое пермское вымирание, случившееся 252 миллиона лет назад, опустошило морские просторы, уничтожив многих охотников и открыв вакансии в экосистемах. В таких обстоятельствах формы вроде Lariosaurus расцвели, осваивая мелководья как верховные хищники и черпая из изобилия корма.