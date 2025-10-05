Последнее, что спасет планету, лежит на дне моря. И это не золото

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:46
Наука

Когда говорят о "сокровищах океана", многие рисуют сундуки с дублонами и рубинами. Но для ученых настоящая ценность — в скрытых ресурсах, способных перестроить глобальную экономику.

исследование под водой
Фото: https://commons.wikimedia.org by Vincent Lou, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
исследование под водой

Последняя экспедиция по исследованию дна Северного моря выявила открытие, которое журнал "Африка в космосе" окрестил "величайшим подводным богатством всех времен". Речь о запасах зеленого водорода, чей годовой потенциал добычи достигает 45 тысяч тонн. Это прорыв в войне с потеплением: меньше зависимости от угля и нефти, больше шансов на чистый воздух.

Зеленый водород — это не просто топливо, а стратегический козырь против загрязнения. Его производство через электролиз воды оставляет след из пара, без вредных выбросов. При сгорании или в топливных элементах он дает лишь H2O, не усугубляя парниковый эффект.

Эксперты подчеркивают: это вещество решает главную боль возобновляемых источников — их непостоянство. Избыток от солнца или ветра преобразуется в водород, хранится и используется по спросу, выравнивая энергобаланс.

Но путь к триумфу тернист.

Строительство платформ в открытом море требует колоссальных вложений — от инфраструктуры до логистики. А европейские регуляции, устаревшие под такие инновации, тормозят прогресс. Несмотря на вызовы, Старый Свет мог бы стать пионером: Северное море — идеальный плацдарм для масштабирования. Если преодолеть барьеры, это не только сократит углеродный след, но и создаст новые рабочие места, сделав континент лидером зеленой революции.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
