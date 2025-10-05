В сердце шахты вырос цифровой монстр: что это значит для будущего Земли

Наука

В недрах действующей шахты на севере Италии, в величественных Доломитовых Альпах, разворачивается амбициозный проект: создание высокотехнологичного центра обработки данных.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подземный тоннель с освещением

Это сооружение, соседствующее с хранилищами для яблок, вина и местного сыра, станет первым в Европе подобным объектом внутри работающего рудника. Инициатива под названием Trentino DataMine объединяет усилия Университета Тренто и нескольких частных фирм, обещая перевернуть подход к цифровой инфраструктуре.

Эксперт по цифровым технологиям и глава Ассоциации итальянских интернет-провайдеров Джулиано Клаудио Периторе выразил восхищение идеей, отметив, что шахты обычно ассоциируются с сыростью, делая их неподходящими для такого оборудования. Однако здесь все иначе: доломитовая порода сухая, а окружающая скала обеспечивает устойчивость. По его словам, проект умело использует пространство, оставшееся после добычи, превращая его в ценный ресурс.

Стоимость работ оценивается в 50,2 миллиона евро. Часть средств — 18,4 миллиона — выделено из фондов ЕС "Следующее поколение", остальное поступает от IT-компаний и строителей. Технический директор Dedagroup и член совета Trentino DataMine Роберто Лоро подчеркнул, что уникальные свойства подземелья давно привлекали внимание: оно гарантирует физическую защиту и минимальное влияние на экологию, плюс экономию энергии. Решение воплотить план пришло timely, когда технологии позволяют интегрировать все элементы.

Безопасность — визитная карточка проекта. Расположенный на глубине 100 метров, центр устойчив к сейсмике и внешним угрозам, включая взрывы. Киберзащита усиливается естественным барьером: порода блокирует электромагнитные сигналы, а системы обновляются на лету. Шахта Tassullo, где добывают доломит для стройматериалов, агрохимии, керамики и стекла, уже служит хранилищем: стабильные 12 °C идеальны для яблок из Трентино, местных вин и сыра Тринтинграна, который выдерживают до года.

Лоро добавил, что центр спроектирован для симбиоза с соседями: тепло от серверов пойдет на нужды тех, кому оно требуется, а охлаждение можно черпать из существующих холодильных установок. Это создаст сеть взаимосвязей, где дата-центр не изолирован, а вписан в локальную экономику. Ожидают, что такие партнерства привлекут свежие идеи, усиливая общую эффективность.

Строительство кипит: 60 рабочих тянут 50 километров кабелей — электрических и оптических — плюс три километра трубопроводов. Вентиляция и дизель-генераторы на месте, но основное охлаждение полагается на природный климат шахты. Около 80% комплекса уйдет под землю, остальное — на наземные офисы, охрану и входы. Серверные стойки уже монтируют, запуск намечен на декабрь.