Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один кусочек, и вы забудете про доставку: домашняя пицца, которая покоряет
Эстетика кофе с корицей: тренд, который заменил белый мрамор и стал символом тепла
Дакота Джонсон рушит ожидания: комедия Нескромные удивит не откровенными сценами, а кое-чем другим
Четыре дня погони: как в Петербурге ловили сбежавшего тропического калао с метровым клювом и крыльями-парусами
Муляжи превратили дороги в театр: водитель играет, а зрителей давно не осталось
Сердце разгоняет кровь до предела: когда это безопасно для сердца
Тренировки утром дают энергию, вечером — силу, но какая принесёт результат именно вам
Рай под запретом: что теперь грозит туристам с сигаретами и электронными устройствами
Ветеринарный паспорт не спасёт: что на самом деле отберут на границе, если едешь с животным

В сердце шахты вырос цифровой монстр: что это значит для будущего Земли

3:16
Наука

В недрах действующей шахты на севере Италии, в величественных Доломитовых Альпах, разворачивается амбициозный проект: создание высокотехнологичного центра обработки данных.

Подземный тоннель с освещением
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подземный тоннель с освещением

Это сооружение, соседствующее с хранилищами для яблок, вина и местного сыра, станет первым в Европе подобным объектом внутри работающего рудника. Инициатива под названием Trentino DataMine объединяет усилия Университета Тренто и нескольких частных фирм, обещая перевернуть подход к цифровой инфраструктуре.

Эксперт по цифровым технологиям и глава Ассоциации итальянских интернет-провайдеров Джулиано Клаудио Периторе выразил восхищение идеей, отметив, что шахты обычно ассоциируются с сыростью, делая их неподходящими для такого оборудования. Однако здесь все иначе: доломитовая порода сухая, а окружающая скала обеспечивает устойчивость. По его словам, проект умело использует пространство, оставшееся после добычи, превращая его в ценный ресурс.

Стоимость работ оценивается в 50,2 миллиона евро. Часть средств — 18,4 миллиона — выделено из фондов ЕС "Следующее поколение", остальное поступает от IT-компаний и строителей. Технический директор Dedagroup и член совета Trentino DataMine Роберто Лоро подчеркнул, что уникальные свойства подземелья давно привлекали внимание: оно гарантирует физическую защиту и минимальное влияние на экологию, плюс экономию энергии. Решение воплотить план пришло timely, когда технологии позволяют интегрировать все элементы.

Безопасность — визитная карточка проекта. Расположенный на глубине 100 метров, центр устойчив к сейсмике и внешним угрозам, включая взрывы. Киберзащита усиливается естественным барьером: порода блокирует электромагнитные сигналы, а системы обновляются на лету. Шахта Tassullo, где добывают доломит для стройматериалов, агрохимии, керамики и стекла, уже служит хранилищем: стабильные 12 °C идеальны для яблок из Трентино, местных вин и сыра Тринтинграна, который выдерживают до года.

Лоро добавил, что центр спроектирован для симбиоза с соседями: тепло от серверов пойдет на нужды тех, кому оно требуется, а охлаждение можно черпать из существующих холодильных установок. Это создаст сеть взаимосвязей, где дата-центр не изолирован, а вписан в локальную экономику. Ожидают, что такие партнерства привлекут свежие идеи, усиливая общую эффективность.

Строительство кипит: 60 рабочих тянут 50 километров кабелей — электрических и оптических — плюс три километра трубопроводов. Вентиляция и дизель-генераторы на месте, но основное охлаждение полагается на природный климат шахты. Около 80% комплекса уйдет под землю, остальное — на наземные офисы, охрану и входы. Серверные стойки уже монтируют, запуск намечен на декабрь.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Домашние животные
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Без запаха, без грязи, но с урожаем: альтернатива навозу, от которой земля скажет спасибо
Без запаха, без грязи, но с урожаем: альтернатива навозу, от которой земля скажет спасибо
Последние материалы
Муляжи превратили дороги в театр: водитель играет, а зрителей давно не осталось
Сердце разгоняет кровь до предела: когда это безопасно для сердца
В сердце шахты вырос цифровой монстр: что это значит для будущего Земли
Тренировки утром дают энергию, вечером — силу, но какая принесёт результат именно вам
Рай под запретом: что теперь грозит туристам с сигаретами и электронными устройствами
Ветеринарный паспорт не спасёт: что на самом деле отберут на границе, если едешь с животным
Забудьте про соль: всего три специи из кухонного шкафа сделают любое блюдо деликатесом
Дешевле квартиры, но дороже нервов: ловушка для экономных, кто покупает комнату
Отжимания — старое доброе чудо фитнеса: работают на тело лучше, чем половина тренажёров
Посеял в феврале — собрал в июле ведро гигантов: секрет, о котором молчат агрономы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.