Выпиваешь чуть-чуть: это уже приговор: новое открытие шокирует

3:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Масштабное исследование, объединившее наблюдения и генетические данные, свидетельствует: даже минимальные дозы спиртного, вероятно, увеличивают шансы на деменцию.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алкоголь

Опубликовано в журнале BMJ Evidence Based Medicine, это самое всестороннее на данный момент обследование ставит крест на мифе о "полезной" норме. Ранее полагали, что умеренное потребление могло бы даже охранять мозг, но свежие выводы опровергают это, показывая линейный рост угрозы по мере роста объема.

Традиционные опросы часто запутывают картину: они фокусировались на пожилых, не отличая трезвенников от бывших любителей, что размывает причинные связи. Чтобы развеять сомнения, авторы применили два подхода — долгосрочный мониторинг и менделевскую рандомизацию, опираясь на огромные базы: американскую программу для ветеранов (MVP) с представителями разных этносов и британский Биобанк (UKB), преимущественно с европейцами.

Участники в возрасте 56-72 лет отслеживались от старта до первого упоминания деменции, смерти или финальной проверки — до конца 2019-го в США и начала 2022-го в Британии. Средний срок слежения — 4 года для американцев, 12 — для британцев.

Данные о привычках собирали через анкеты и тест AUDIT-C, выявляющий риски, включая запои. Более 90% опрошенных признавались в употреблении. В итоговый обзор вошли 559 559 человек, у 14 540 из них позже диагностировали деменцию (10 564 в США, 3976 в UKB). За период скончались 48 034 участника.

Мониторинг выявил U-образную кривую: по сравнению с "легкими" потребителями (до 7 порций еженедельно) угроза на 41% выше у воздерживающихся и "тяжелых" (40+ порций), на 51% — у зависимых. Генетический скрининг, опирающийся на 2,4 миллиона записей из GWAS, оценил пожизненные риски через варианты ДНК, связанные с привычками: 641 для еженедельного объема, 80 для рискованного стиля, 66 для зависимости.

Выяснилось: любой генетический уклон к алкоголю коррелирует с ростом опасности деменции, без "защитного дна". Дополнительные 1-3 порции еженедельно поднимают вероятность на 15%, удвоение риска зависимости — на 16%. У будущих пациентов с диагнозом потребление падало за годы до него, намекая на обратный эффект: ранние сбои в мышлении заставляют сокращать дозы, имитируя "пользу".

Авторы подчеркивают ограничения: сильные корреляции в основном у европейцев, а рандомизация опирается на непроверяемые допущения. Тем не менее, они ставят под удар идею о пользе малых доз и заключают: все формы потребления вредны, без подтверждения "щита" от умеренности. Снижение в преддиагностический период усложняет выводы из опросов, особенно среди стареющих. Это акцентирует нужду в учете обратных связей и подталкивает к трезвости как к профилактике.