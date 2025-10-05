Новый препарат против гипертонии даёт надежду пациентам с болезнями почек

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:00
Наука

Учёные представили обнадёживающие результаты испытаний нового препарата под названием бакдростат. Он помогает снижать артериальное давление и уменьшает нагрузку на почки у пациентов, страдающих хронической болезнью почек. В третьей фазе клинических исследований специалисты планируют оценить его долгосрочное воздействие и безопасность.

Врач измеряет давление
Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач измеряет давление

Предварительные данные показывают, что добавление бакдростата к стандартному лечению может улучшить показатели давления и замедлить ухудшение функции почек у людей с хронической болезнью почек и плохо контролируемой гипертонией. Эти результаты были представлены на конференции Американской кардиологической ассоциации, посвящённой гипертонии, в 2025 году, а также опубликованы в Журнале Американского общества нефрологов.

Хроническая болезнь почек тесно связана с высоким кровяным давлением. Без своевременного лечения оба состояния усиливают друг друга, приводя к серьёзным осложнениям — инфаркту, инсульту, сердечной недостаточности и развитию почечной недостаточности. Одним из ключевых факторов в этом круге является гормон альдостерон, который вырабатывается надпочечниками и способствует задержке натрия и воды в организме. Избыточный уровень этого гормона вызывает утолщение сосудов, ухудшает их эластичность и способствует образованию рубцов в почках. Именно из-за него гипертония часто идёт рука об руку с почечными патологиями.

"Эти результаты обнадеживают людей, страдающих хроническим заболеванием почек и гипертонией — двумя состояниями, которые часто идут рука об руку и образуют опасный замкнутый круг", — сказал профессор медицины Джейми П. Дуайер, ведущий автор исследования из Университета здравоохранения штата Юта. — "Высокое кровяное давление может ухудшить работу почек, а снижение функции почек может привести к дальнейшему повышению кровяного давления, и эти последствия могут изменить жизнь пациентов".

Как проходило исследование

Основной целью было выяснить, поможет ли добавление бакдростата к стандартной терапии безопасно снизить давление у пациентов с хронической болезнью почек и устойчивой гипертонией. Эти пациенты уже получали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или блокаторы рецепторов ангиотензина — препараты, влияющие на систему, регулирующую давление, — но уровень их артериального давления оставался высоким.

В начале эксперимента среднее систолическое давление составляло 151 мм рт. ст., а анализ мочи показывал сильно повышенный уровень белка альбумина — около 714 мг на грамм креатинина при норме менее 30. Скорость клубочковой фильтрации (рСКФ), отражающая работу почек, составляла в среднем 44 мл/мин/1,73, что уже указывает на хроническое заболевание.

Снижение давления и улучшение показателей

Из 195 человек, включённых в исследование, 192 получили лечение. Их разделили на три группы: низкая доза бакдростата (0,5-1 мг), высокая доза (2-4 мг) и плацебо. Три участника прекратили участие раньше срока по различным причинам.

Через 26 недель после начала терапии у пациентов, принимавших бакдростат, среднее систолическое давление снизилось на 8,1 мм рт. ст. по сравнению с группой плацебо — примерно на 5 %. Уровень калия, повышение которого часто сопровождает приём подобных препаратов, увеличился у 41 % пациентов, получавших бакдростат, против 5 % в группе плацебо. Однако в основном нарушения были лёгкими. Серьёзные побочные эффекты наблюдались у 9 % пациентов, принимавших препарат, и у 3 % — в группе сравнения. Ни один случай смерти зарегистрирован не был.

Интересно, что количество белка в моче — важного показателя состояния сосудов и почек — у тех, кто принимал бакдростат, снизилось на 55 % относительно плацебо. Этот результат сопоставим с эффектом от уже существующих средств, замедляющих прогрессирование почечной болезни.

"Снижение уровня альбумина в моче даёт нам надежду на то, что бакдростат также может помочь замедлить повреждение почек. Сейчас этот потенциал проверяется в ходе двух крупных исследований третьей фазы", — отметил Дуайер.

Почему это открытие важно

Хроническая болезнь почек — одно из самых распространённых заболеваний в мире, которое часто остаётся незамеченным до поздних стадий. Когда почки уже сильно ослаблены, контролировать давление становится сложнее, а эффективность привычных препаратов снижается. Поэтому появление нового механизма действия может стать прорывом.

Бакдростат относится к классу средств, блокирующих выработку альдостерона — гормона, играющего ключевую роль в задержке соли и воды. Такой подход может помочь уменьшить отёки, снизить нагрузку на сосуды и улучшить работу сердца и почек. Пока препарат не одобрен для клинического применения, но интерес к нему среди врачей растёт.

"Эти новые данные вселяют надежду на то, что новый класс антигипертензивных препаратов будет оказывать положительное влияние на почки и сердце, а также будет безопасным и эффективным для широкого круга пациентов", — заявила доктор медицинских наук Джордана Б. Коэн, бывший председатель Комитета по гипертонии Американской кардиологической ассоциации. — "Пациентов с хронической болезнью почек исторически часто исключали из исследований лекарственных препаратов. Особенно обнадеживает тот факт, что они хорошо переносили препарат и отмечали снижение артериального давления и альбуминурии. Этот класс препаратов может кардинально изменить подход к лечению гипертонии у этой группы пациентов".

Кто участвовал в испытании

В исследовании участвовали 195 взрослых со средним возрастом 66 лет. Женщины составляли 32 % участников, 40 % — белые неиспаноязычные граждане, а у 80 % диагностирован диабет второго типа. Все они имели неконтролируемое высокое давление (выше 140 мм рт. ст., а у диабетиков — выше 130), несмотря на терапию ингибиторами АПФ или блокаторами рецепторов ангиотензина. Функция почек у них была снижена, но до терминальной стадии ещё не дошла — показатели рСКФ находились в пределах 25-75 мл/мин/1,73.

Исследование проходило в 71 медицинском центре США. Участников разделили на три группы, получавшие разные дозы препарата или плацебо. Через полгода учёные провели повторные измерения давления и анализы крови и мочи, чтобы оценить динамику и возможные побочные реакции.

Результаты показали, что бакдростат не только эффективно снижает давление, но и может защитить сосуды и ткани почек от дальнейшего разрушения. Следующий этап — третья фаза исследований, где специалисты проверят, насколько длительно сохраняется этот эффект и насколько безопасен препарат при длительном применении.

