Клад, который не должен был существовать: археологи обнаружили тайник кельтов

В начале сентября археологи Чешской Республики сообщили о сенсационной находке: на "секретном кельтском месте" в Пльзеньском крае был обнаружен клад, состоящий из сотен золотых и серебряных монет, бронзовых украшений и даже миниатюрной фигурки лошади.

Фото: livescience.com by Photo courtesy Shay Bar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Древние монеты

Эта находка не только пополнила музейные фонды, но и может изменить представления о древней чеканке и торговле кельтов в Центральной Европе.

Исторический контекст: кельты в Богемии

Кельты жили на территории современной Чехии в железном веке — с VI по I век до н. э. Их культура оставила следы в археологических памятниках, укреплениях и артефактах. Однако место, где был найден клад, ранее не считалось кельтским поселением, что делает открытие особенно значимым.

Кельты были не только воинами, но и искусными ремесленниками и торговцами. Их монеты отражали богатые контакты с греческим и римским мирами. Новые находки дают шанс глубже понять, как развивалась эта культура на территории Богемии.

Состав клада

По информации Музея и галереи Северного Пльзеня (MGSP):

Золотые и серебряные монеты - сотни экземпляров, среди которых есть ранее неизвестные типы. Они могут переписать историю чеканки в регионе.

Бронзовые предметы - застёжки, булавки, браслеты, подвески.

Фигурка лошади - уникальный символ, связанный с культовыми практиками кельтов.

Украшения гальштатского периода - золотые изделия, предшествующие поздней кельтской культуре.

Эти находки демонстрируют богатство материальной культуры и указывают на то, что место могло быть важным торговым пунктом.

Почему находка уникальна

Не тронуто кладоискателями : археологи подчёркивают, что памятник сохранился в первозданном виде, чего редко удаётся достичь в Европе.

Международное значение : археолог Даниэль Страник отметил, что находка имеет важность не только для Чехии, но и для всей Центральной Европы.

Новые типы монет: открытие ранее неизвестных образцов способно изменить представление о развитии денежного обращения у кельтов.

Археологические работы и защита наследия

Раскопки на этом месте ведутся с 2021 года. Главная цель археологов — спасти подлинные находки от угроз:

незаконных раскопок,

воздействия сельского хозяйства,

разрушительных природных факторов.

Каждый сезон приносит новые находки, и специалисты предполагают, что часть клада могла образоваться из-за того, что место использовалось для сезонной торговли, где люди часто теряли мелкие вещи — включая монеты.

Выставка и будущее исследования

Монеты и украшения уже представлены публике в музее в Марианске Тынице. Выставка открыта до 30 ноября, но, как отметил директор музея Павел Кодера, самые ценные экспонаты пока остаются в хранилище. Их представят только после полной научной оценки.

В будущем планируется создать постоянную экспозицию, которая даст новый взгляд на кельтскую жизнь и торговлю в Богемии.

Практические советы путешественникам

Если вы хотите прикоснуться к истории:

Посетите Марианска Тынице - музей MGSP, где сейчас выставлен клад. Исследуйте Пльзеньский край - регион славится не только археологией, но и замками, пивоваренными традициями и живописными деревнями. Планируйте поездку заранее: выставка временная, и часть экспонатов будет доступна ограниченное время. Изучите контекст: посещение музея можно дополнить экскурсиями по другим кельтским памятникам Чехии, например по укреплениям "оппидум".

Факты о кельтских кладах

Подобные находки уже фиксировались в Чехии, но обычно они были частично разграблены кладоискателями.

В 2024 году в этом же регионе был найден другой клад кельтских монет, что подтверждает активное присутствие кельтов в Пльзеньском крае.

Золотые и серебряные монеты использовались не только как средство обмена, но и имели ритуальное значение.

FAQ

Почему место находки держат в секрете?

Чтобы защитить памятник от "чёрных археологов" и сохранить возможность полноценного научного исследования.

Можно ли увидеть клад своими глазами?

Да, часть монет выставлена в MGSP в Марианске Тынице до конца ноября.

Чем эта находка отличается от других?

Она сделана в районе, где ранее не предполагалось наличие кельтских поселений, и содержит уникальные монеты, ранее неизвестные науке.

Что будет дальше с артефактами?

После научного анализа планируется расширить экспозицию музея и, возможно, создать постоянную выставку.

Почему кельтские монеты важны для истории?

Они отражают не только экономическую жизнь, но и культурные контакты кельтов, а также их ритуальные практики.

Уникальные золотые и серебряные монеты становятся мостом между античностью и современностью, а для путешественников — отличным поводом открыть для себя Чехию с новой стороны.