Клад, который не должен был существовать: археологи обнаружили тайник кельтов

В начале сентября археологи Чешской Республики сообщили о сенсационной находке: на "секретном кельтском месте" в Пльзеньском крае был обнаружен клад, состоящий из сотен золотых и серебряных монет, бронзовых украшений и даже миниатюрной фигурки лошади.
Эта находка не только пополнила музейные фонды, но и может изменить представления о древней чеканке и торговле кельтов в Центральной Европе.
Кельты жили на территории современной Чехии в железном веке — с VI по I век до н. э. Их культура оставила следы в археологических памятниках, укреплениях и артефактах. Однако место, где был найден клад, ранее не считалось кельтским поселением, что делает открытие особенно значимым.
Кельты были не только воинами, но и искусными ремесленниками и торговцами. Их монеты отражали богатые контакты с греческим и римским мирами. Новые находки дают шанс глубже понять, как развивалась эта культура на территории Богемии.
По информации Музея и галереи Северного Пльзеня (MGSP):
Золотые и серебряные монеты - сотни экземпляров, среди которых есть ранее неизвестные типы. Они могут переписать историю чеканки в регионе.
Бронзовые предметы - застёжки, булавки, браслеты, подвески.
Фигурка лошади - уникальный символ, связанный с культовыми практиками кельтов.
Украшения гальштатского периода - золотые изделия, предшествующие поздней кельтской культуре.
Эти находки демонстрируют богатство материальной культуры и указывают на то, что место могло быть важным торговым пунктом.
Не тронуто кладоискателями: археологи подчёркивают, что памятник сохранился в первозданном виде, чего редко удаётся достичь в Европе.
Международное значение: археолог Даниэль Страник отметил, что находка имеет важность не только для Чехии, но и для всей Центральной Европы.
Новые типы монет: открытие ранее неизвестных образцов способно изменить представление о развитии денежного обращения у кельтов.
Раскопки на этом месте ведутся с 2021 года. Главная цель археологов — спасти подлинные находки от угроз:
незаконных раскопок,
воздействия сельского хозяйства,
разрушительных природных факторов.
Каждый сезон приносит новые находки, и специалисты предполагают, что часть клада могла образоваться из-за того, что место использовалось для сезонной торговли, где люди часто теряли мелкие вещи — включая монеты.
Монеты и украшения уже представлены публике в музее в Марианске Тынице. Выставка открыта до 30 ноября, но, как отметил директор музея Павел Кодера, самые ценные экспонаты пока остаются в хранилище. Их представят только после полной научной оценки.
В будущем планируется создать постоянную экспозицию, которая даст новый взгляд на кельтскую жизнь и торговлю в Богемии.
Если вы хотите прикоснуться к истории:
Посетите Марианска Тынице - музей MGSP, где сейчас выставлен клад.
Исследуйте Пльзеньский край - регион славится не только археологией, но и замками, пивоваренными традициями и живописными деревнями.
Планируйте поездку заранее: выставка временная, и часть экспонатов будет доступна ограниченное время.
Изучите контекст: посещение музея можно дополнить экскурсиями по другим кельтским памятникам Чехии, например по укреплениям "оппидум".
Подобные находки уже фиксировались в Чехии, но обычно они были частично разграблены кладоискателями.
В 2024 году в этом же регионе был найден другой клад кельтских монет, что подтверждает активное присутствие кельтов в Пльзеньском крае.
Золотые и серебряные монеты использовались не только как средство обмена, но и имели ритуальное значение.
Почему место находки держат в секрете?
Чтобы защитить памятник от "чёрных археологов" и сохранить возможность полноценного научного исследования.
Можно ли увидеть клад своими глазами?
Да, часть монет выставлена в MGSP в Марианске Тынице до конца ноября.
Чем эта находка отличается от других?
Она сделана в районе, где ранее не предполагалось наличие кельтских поселений, и содержит уникальные монеты, ранее неизвестные науке.
Что будет дальше с артефактами?
После научного анализа планируется расширить экспозицию музея и, возможно, создать постоянную выставку.
Почему кельтские монеты важны для истории?
Они отражают не только экономическую жизнь, но и культурные контакты кельтов, а также их ритуальные практики.
Уникальные золотые и серебряные монеты становятся мостом между античностью и современностью, а для путешественников — отличным поводом открыть для себя Чехию с новой стороны.
Плащеносная акула — живое ископаемое с многовековой историей. Узнайте, как этот загадочный хищник пережил миллионы лет и сохранил свои секреты.