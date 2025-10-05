Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ваш старый USB-накопитель — секретный агент: 9 скрытых возможностей

4:59
Наука

Многие из нас держат в шкафу стопку забытых USB-носителей, полагая, что они устарели в эпоху облаков и стриминга. Когда-то эти гаджеты были незаменимы для копирования фото или документов, но теперь кажутся реликвиями.

Клавиатура портативного компьютера с подсветкой
Фото: commons.wikimedia.org by Colin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клавиатура портативного компьютера с подсветкой

Однако даже скромные накопители на пару гигабайт способны на многое: от укрепления защиты до ускорения старого ноутбука. Забудьте о свалке — вот девять свежих идей, как вдохнуть в них вторую жизнь, превратив в инструменты для повседневных вызовов.

Обычные коды доступа надежны лишь отчасти: их взламывают, забывают или крадут. А если добавить "железный" барьер? Превращение накопителя в электронный пропуск — хитрый трюк для повышения обороны.

Программы вроде USB Raptor или Rohos Logon Key позволяют настроить ПК так, чтобы он оживал только при вставке конкретного устройства. Оно может заменить пароль полностью или стать его тандемом: без флешки экран темнеет мгновенно. Даже миниатюрные модели подойдут — компактно и без хлопот, идеально для тех, кто устал от рутины ввода символов.

Представьте: в вашем кармане — весь софт, готовый к бою, без следов на чужом железе. Загрузочный Linux на флешке делает это реальностью. Легковесные сборки вроде Puppy Linux или Slax помещаются на крошечный объем и оживают на любом совместимом устройстве, не трогая его систему. Полезно для диагностики поломок, пробных запусков или работы в изоляции. Скачайте образ, запишите через Rufus — и вуаля: переносимая среда с настройками, что следует за вами, как тень.

Когда машина глючит от вируса или сбоя, а диск не читается, паника накрывает волной. Но старый накопитель на 16 ГБ спасет ситуацию как аварийный набор. Встроенный мастер Windows создаст среду ремонта: подключите флешку, следуйте подсказкам — и получите инструмент для чистки, отката или перезагрузки. Без поисков дисков или софта: просто вставьте и верните жизнь в хаос.

Вдохновившись уличным искусством, спрячьте флешку в парке или на скамейке — как послание в бутылке для случайных искателей. Медиахудожник Арам Бартолл в 2010-м запустил такую сеть "мертвых капель" в городах, где люди делились историями и фото.

Загрузите свои наброски, стихи или клипы — и пусть другие добавят свое, создав живой архив. Риск заражения? Минимизируйте, подключая через виртуалку. Так гаджет из гаража становится частью уличной поэзии.

Хотите браузер или редактор всегда при себе, без установки? Портативные версии софта — ваш билет. Скопируйте Chrome, VLC или LibreOffice на накопитель напрямую: запускайте с любого ПК, унося данные с собой. Платформа PortableApps упростит сборку коллекции — обновления в один клик. Идеально для заблокированных офисных машин: никаких следов, только ваша экосистема наготове.

Зловреды иногда маскируются хитрее антивируса, блокируя его на корню. Здесь выручит "боевой" накопитель с Kaspersky Rescue Disk: запишитесь, вставьте — и загрузитесь мимо зараженной ОС. Сканер получит карт-бланш, вычищая глубоко затаившихся гостей. Метод бьет по слабому месту вредителей: они не властны над внешним носителем, так что чистка проходит без помех.

Медленный старый комп? Не спешите на свалку — подключите флешку как турбонаддув. Функция ReadyBoost в Windows использует ее как сверхбыстрый буфер, разгоняя доступ к файлам мимо вялого HDD. Правой кнопкой в explorer, вкладка свойств — и накопитель в деле, ускоряя запуск приложений. Не панацея против возраста, но глоток свежести для бюджетных сборок.

Если роутер с USB-разъемом пылью не покрыт, вот шанс на домашний облак. Вставьте флешку — и настройте общий доступ через веб-интерфейс: файлы видны всем в сети, с контролем прав. Перетаскивайте фото или отчеты без почты или интернета — просто и дешево. Объем скромный, но для семьи хватит с лихвой, превращая relic в сетевой хаб.

Управление десятками логинов — сплошной кошмар, а блокнот или автозаполнение — мишень для воров. Сделайте флешку личным сейфом: сохраните данные в KeePass, зашифруйте VeraCrypt или BitLocker. Разблокировка по мастер-коду — и вы автономны, без риска облачных утечек. Держите в кармане, а не в сети: хакеры кусают локти от такой хитрости.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
