6 миллиардов тонн в секунду: найдена планета, пожирающая всё вокруг

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы из Обсерватории Палермо объявили о сенсационном открытии: в межзвездной пустоте бродит планета, лишенная родительской звезды, но набирающая вес с невиданной скоростью — шесть миллиардов тонн каждую секунду.

Фото: Wikimedia Commons by Александр Власенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Радиотелескоп

Этот странствующий объект, обозначенный как Cha 1107-7626, в пять-десять раз превосходит массу Юпитера и удален от нас на 620 световых лет. Результаты, опубликованные в The Astrophysical Journal Letters, основаны на данных с гигантского телескопа VLT Европейской южной обсерватории в Чили. Координировал проект Виктор Альмендрос-Абад из Национального института астрофизики.

Такие бродяги — редкость для наблюдений, поскольку они не светятся и ускользают от глаз телескопов.

Одни ученые считают их изгоями, вышвырнутыми из родных систем, другие видят в них неудачные зародыши звезд, не набравшие критической массы для термоядерных реакций. Чтобы разгадать тайну, исследователи фиксировали объект несколько недель подряд, отслеживая его эволюцию. Выяснилось, что рост подпитывается мощным магнитным полем, которое провоцирует всплески энергии и даже меняет химический баланс атмосферы.

Альмендрос-Абад отметил, что подобные находки рушат стереотипы о планетах как о статичных мирах, раскрывая динамику свободно плавающих тел. А соавтор Белинда Дамиан из Университета Сент-Эндрюс добавила, что это размывает грань между планетами и звездами, предоставляя уникальный взгляд на рождение одиночек в космосе.

Такие открытия обещают перевернуть представления о формировании небесных тел, подчеркивая хаос межзвездных просторов.