Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Куриные яйца больше не роскошь: вот почему произошло падение цен
Сплав без страха: как остаться сухим и тёплым даже в ледяной реке и не допустить роковой ошибки новичков
Тот самый вкус с дымком у ухи появляется не из-за костра: вот в чём настоящий секрет
Влага, ветер и здоровье: почему прогулка под дождём полезнее часа в спортзале
Огород без боли в спине: способ, который избавит вас от самого нудного этапа посадки
Этих ошибок больше не будет: Седокова назвала формат отношений, который навсегда вычеркнула
Ваш старый USB-накопитель — секретный агент: 9 скрытых возможностей
Рамы вспоминают, что они белые: один трюк возвращает свежесть окнам без химии
Прокачай тело без спортзала: простой комплекс из пяти упражнений для ежедневного тонуса

6 миллиардов тонн в секунду: найдена планета, пожирающая всё вокруг

1:51
Наука

Астрономы из Обсерватории Палермо объявили о сенсационном открытии: в межзвездной пустоте бродит планета, лишенная родительской звезды, но набирающая вес с невиданной скоростью — шесть миллиардов тонн каждую секунду.

Радиотелескоп
Фото: Wikimedia Commons by Александр Власенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Радиотелескоп

Этот странствующий объект, обозначенный как Cha 1107-7626, в пять-десять раз превосходит массу Юпитера и удален от нас на 620 световых лет. Результаты, опубликованные в The Astrophysical Journal Letters, основаны на данных с гигантского телескопа VLT Европейской южной обсерватории в Чили. Координировал проект Виктор Альмендрос-Абад из Национального института астрофизики.

Такие бродяги — редкость для наблюдений, поскольку они не светятся и ускользают от глаз телескопов.

Одни ученые считают их изгоями, вышвырнутыми из родных систем, другие видят в них неудачные зародыши звезд, не набравшие критической массы для термоядерных реакций. Чтобы разгадать тайну, исследователи фиксировали объект несколько недель подряд, отслеживая его эволюцию. Выяснилось, что рост подпитывается мощным магнитным полем, которое провоцирует всплески энергии и даже меняет химический баланс атмосферы.

Альмендрос-Абад отметил, что подобные находки рушат стереотипы о планетах как о статичных мирах, раскрывая динамику свободно плавающих тел. А соавтор Белинда Дамиан из Университета Сент-Эндрюс добавила, что это размывает грань между планетами и звездами, предоставляя уникальный взгляд на рождение одиночек в космосе.

Такие открытия обещают перевернуть представления о формировании небесных тел, подчеркивая хаос межзвездных просторов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Запах исчезает за 3 дня: средство за копейки спасает выгребную яму и работает до самой весны
Садоводство, цветоводство
Запах исчезает за 3 дня: средство за копейки спасает выгребную яму и работает до самой весны
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Последние материалы
Новая волна подорожания: какие премиальные авто не попадут под рост утильсбора
Осенние путешествия: лучшие направления для вдохновения и отдыха
Не слушайте их, они много болтают лишнего: Баста назвал тему, в которой психологи бессильны
Секунда до сияния: макияж, который делает лицо звёздным даже после тяжёлого дня
Ваши деньги под ударом? Американский Citibank объявил о полном сворачивании операций
Белокрылка больше не страшна: простые приёмы помогут уберечь урожай от злого паразита
6 миллиардов тонн в секунду: найдена планета, пожирающая всё вокруг
Простуды начались с тарелки: как питание решает, заболеет ли ребёнок этой зимой
Хватит гадать: 4 способа узнать, не испортилось ли яйцо
Авто, созданные для дороги: когда тысяча километров кажется короткой прогулкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.