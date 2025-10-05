Монстры из прошлого: французский вулкан рассказал о рождении Земли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:15
Наука

Французский вулкан Лемптеги в регионе Пюи-де-Дом давно завоевал репутацию уникального объекта для специалистов по вулканологии.

Ночной вулкан извержение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ночной вулкан извержение

Его доступные недра превратили это место в глобальный центр внимания, особенно в последние месяцы. Расположенный в самом сердце Европы, он служит мостом между континентами, привлекая взгляды не только с Атлантики, но и издалека.

Недавно объект дважды стал темой для международных дискуссий. В начале июля в Женеве, на собрании Международной ассоциации вулканологов и химии земных недр, собралось свыше полутора тысяч экспертов со всех уголков планеты.

Там докторант Лаборатории магм и вулканов Университета Клермон-Овернь, а также местный гид Людовик Шандер, представил анализ лавовых потоков: от условий их формирования до механизмов остывания. По его словам, такие изыскания открывают свежий угол зрения на эволюцию моногенных вулканов, аналогичных тем, что встречаются в Европе и Латинской Америке, и обогащают общее понимание этих процессов.

А в сентябре прошлого года Шандер повторил доклад в Институте геофизики Национального автономного университета Мексики, где семинар по вулканологии собрал местных энтузиастов. Он подчеркнул, как эти открытия способствуют обмену знаниями между регионами, делая Лемптеги эталоном для изучения.

Перед женевским форумом на территории вулкана развернулся специальный полевой семинар.

Шандер организовал его для группы из пятнадцати коллег — из Австралии, Канады, Японии, Бразилии, Мексики и других стран. Участники получили шанс лично осмотреть внутренние структуры, редкие для европейского континента, превратив место в живую лабораторию под открытым небом. Такой подход не только усиливает научные связи, но и делает вулкан платформой для просвещения широкой аудитории.

Благодаря таким инициативам Лемптеги укрепляет позиции как ключевой полигон для глобальных исследований, где каждый кратер рассказывает историю Земли.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
