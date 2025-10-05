Межзвёздный монстр ворвался в Солнечную систему: учёные обнаружили космическую аномалию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

За минувшие десять лет наша планетная окрестность трижды принимала незваных гостей из дальних уголков Вселенной.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Последний из них, обозначенный как 3I/ATLAS, следует по стопам Оумуамуа и Борисова, но его химический профиль радикально расходится с ожиданиями, которые обычно связывают с подобными странниками. Вместо типичной ледяной скорлупы этот объект поражает обилием тяжелых элементов, что ставит под сомнение привычные представления о составе межзвездных тел.

Чтобы проникнуть в суть загадки, астрономы задействовали инструменты Европейской южной обсерватории в чилийских Андах. Гигантский телескоп VLT с его продвинутым спектрографом провел серию измерений яркости объекта, когда тот находился на расстоянии около 3,14 астрономических единиц от Солнца — это зона между траекториями Марса и Юпитера. Астрономическая единица равна примерно 150 миллионам километров, пути от Земли к звезде.

Спектральный анализ выявил яркие сигнатуры нейтрального никеля в газовой оболочке вокруг ядра, указывая на высокую концентрацию этого металла. Железо проявилось чуть позже, на дистанции в 2,64 а. е., подтвердив аномалию.

Ученые подчеркивают, что пропорция никеля к железу здесь в разы превосходит показатели комет, рожденных в нашей системе. Такая щедрость металлами кажется парадоксальной: поверхность объекта слишком холодна, чтобы разогнать их в газообразное состояние без дополнительных механизмов. Вероятно, дело в нестабильных соединениях, вроде карбонилов никеля или железа, которые высвобождают элементы при умеренном нагреве.

Оценочная масса гостя достигает 33 миллиардов тонн — это на порядки больше, чем у предшественников, делая его настоящим титаном среди скитальцев. Такой гигант способен поведать немало о процессах формирования миров в отдаленных системах, где кометы эволюционируют в экстремальных условиях.

Ближайший контакт случился, когда объект приблизился к Марсу на 29 миллионов миль.

Это открыло окно для детального сканирования с борта межпланетных аппаратов. Аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter с камерой HiRISE стремится запечатлеть его с разрешением до 30 километров на пиксель. Европейские миссии Mars Express и Trace Gas Orbiter тоже включились в мониторинг, надеясь уточнить аномалии в строении и составе. Эти изображения обещают развеять сомнения: действительно ли гость так экзотичен, как кажутся наземные наблюдения.

Некоторые специалисты, включая астрофизика из Гарварда Ави Лоэба, не исключают радикальных сценариев. Он ранее предполагал, что подобные визитеры, вроде Оумуамуа, могли быть артефактами внеземного разума. Аналогичную идею Лоэб высказал и по поводу 3I/ATLAS, намекая, что в Солнечную систему мог забрести не просто обломок, а нечто рукотворное из далеких звезд.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
