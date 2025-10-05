Млечный Путь трясёт незримая рука: учёные в шоке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:10
Наука

Недавние астрономические наблюдения раскрыли удивительное явление: мощная волна, которая искажает структуру нашей галактики.

Звезды
Фото: Openverse by Kiwi Tom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Звезды

Причины этого загадочного процесса пока остаются под вопросом — возможно, дело в давнем слиянии с небольшой соседней галактикой или в каком-то ином, неуловимом космическом импульсе. Однако следы волны четко прослеживаются в обширных данных, полученных от орбитального аппарата Gaia, который Европейское космическое агентство использовало для картирования свыше двух миллиардов звездных объектов в Млечном Пути и за его пределами. Миссия завершилась в начале этого года, но ее наследие продолжает приносить открытия.

Результаты анализа опубликовала международная группа специалистов под руководством сотрудников Национального института астрофизики.

Они сосредоточились на динамике звездного населения: все светила в галактике пребывают в постоянном перемещении, совершая упорядоченное кружение вокруг ядра, но при этом вся система слегка покачивается, словно волчок на исходе вращения. Новое открытие выделяет иной паттерн — масштабное колебание, вовлекающее значительную долю небесных тел.

Для расследования ученые обратились к двум категориям звезд: юным гигантам и переменным светилам типа цефеид, чьи вспышки яркости происходят с поразительной регулярностью. Это позволяет фиксировать их на огромных дистанциях с помощью аппарата вроде Gaia.

Благодаря его выдающейся точности в измерении скоростей — как приближающихся, так и удаляющихся объектов, а также их перемещений поперек небесной сферы — удалось составить детализированные схемы галактического плоскости и внутренних потоков. Именно так и выявилась эта волна, пронизывающая диск галактики.

Особый интерес вызывает не только трехмерная форма возмущения, но и его динамика в движении звезд, как отметила ведущий специалист по проекту.

Волна охватывает обширные зоны, затрагивая светила на расстоянии от 30 до 65 тысяч световых лет от галактического центра — напомним, что общий поперечник Млечного Пути оценивается примерно в 100 тысяч таких единиц. Чтобы осмыслить увиденное, исследователи предлагают аналогию с классическим танцем фламенко: момент, запечатленный в статике, но на деле полный ритмичной пульсации, растянутой во времени из-за грандиозных масштабов космоса.

Точная природа триггера все еще скрыта: среди гипотез — эффект от былого взаимодействия с карликовой галактикой, хотя другие сценарии тоже не отметены. Команда института астрофизики намерена углубить анализ.

Следующий, четвертый, выпуск каталога Gaia, ожидается к концу 2026 года, и он обещает еще большую прецизионность в координатах и траекториях звезд. Это может пролить свет на истоки волны, что так эффектно морщит поверхность нашей космической родины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
