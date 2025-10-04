Девятая планета уже не одна? Существование Планеты Y дополняет гипотезу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:18
Наука

Поиски неоткрытых планет на окраинах нашей Солнечной системы ведутся уже более ста лет. От мифической Планеты X до гипотезы Девятой планеты — каждое новое открытие будоражит умы учёных и любителей астрономии.

Поиск внеземных сигналов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поиск внеземных сигналов

Сегодня внимание астрономов привлекла новая загадка — гипотетическая Планета Y, о которой недавно написали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

Откуда возникла гипотеза

Исследователи обратили внимание на аномальный наклон орбит некоторых удалённых объектов в поясе Койпера — гигантском кольце ледяных тел за Нептуном. Эти аномалии трудно объяснить без влияния массивного невидимого тела.

По словам астронома Амира Сираджа из Принстонского университета, Планета Y может быть меньше Земли, но больше Меркурия, и находиться на расстоянии в 100-200 астрономических единиц от Солнца. 

История поиска невидимых планет

  • XIX век: открытие Нептуна в 1846 году стало триумфом небесной механики, а вскоре заговорили и о другой неоткрытой планете — "Планете X".

  • 1930 год: найден Плутон. Его сочли Планетой X, но вскоре оказалось, что масса слишком мала.

  • 2005 год: открыта Эрида — объект чуть больше Плутона. Это открытие подтолкнуло к пересмотру статуса Плутона, и в 2006 году он был переклассифицирован в карликовую планету.

  • 2016 год: Майк Браун и Константин Батыгин выдвинули гипотезу Девятой планеты с массой до десяти земных, находящейся далеко за Плутоном.

Планета Y — новая страница в этой истории. Она не исключает существование Девятой планеты, а дополняет гипотезу.

Что говорят наблюдения

Исследование охватило около 50 объектов пояса Койпера. Их орбиты продемонстрировали необычный наклон примерно на 15 градусов.

Компьютерное моделирование показало: такие искажения трудно объяснить случайными процессами или пролётом звезды в далёком прошлом. Логичнее предположить, что их вызывает гравитация скрытой планеты.

Роль обсерватории Веры Рубин

В 2025 году в Чили заработала обсерватория Веры К. Рубин с крупнейшей в мире цифровой камерой. Она сканирует всё небо каждые три дня.

Это означает:

  • возможность выявить тысячи новых объектов пояса Койпера;

  • уточнение орбит и динамики уже известных тел;

  • шанс подтвердить или опровергнуть существование Планеты Y.

Практическое значение открытия

  1. Космология и эволюция Солнечной системы.
    Изучение транснептуновых объектов и возможных планет помогает понять, как миллиарды лет назад формировалась наша система.

  2. Методы поиска экзопланет.
    Если мы научимся распознавать скрытые миры по косвенным признакам, это улучшит поиск планет у других звёзд.

  3. Технологический прогресс.
    Новый этап развития наблюдательных инструментов, таких как телескоп Рубин, открывает путь к более точной астрономии.

FAQ

Что такое Планета Y?
Гипотетическая планета, предположительно находящаяся за Нептуном, которая может объяснить наклон орбит некоторых объектов пояса Койпера.

Чем она отличается от Девятой планеты?
Девятая планета должна быть массивнее (5-10 масс Земли), тогда как Планета Y, по оценкам, меньше — между Меркурием и Землёй.

Есть ли прямые доказательства существования?
Нет, пока только косвенные данные о динамике орбит.

Планета Y пока остаётся гипотезой, но её обсуждение уже вдохновляет научное сообщество. История поисков скрытых миров учит нас, что даже самые смелые идеи могут привести к великим открытиям. Возможно, через несколько лет карта Солнечной системы пополнится ещё одним миром — таинственной Планетой Y.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
