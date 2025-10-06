Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока все ждут скидок, цены растут: ловушка осеннего отдыха, в которую попадают даже опытные туристы
Холод не пройдёт: простая схема утепления балкона, после которой даже зимой можно пить кофе у окна
Билет за 8000 евро оказался фальшивкой: позорный инцидент с Самойловой в Париже
Френч трещит по швам: старый маникюр больше не в моде — вот что носят звёзды
Археологи вскрыли тайну Трои: город оказался древнее, богаче и космополитичнее, чем предполагали
Цветочный ледниковый период: какие гортензии выживут под снегом, а какие — нет
Монстр без зубов, но с аппетитом: инвазивный моллюск превращает Волгу в болото
Зима близко: Европа рискует остаться без газа из-за низкой заполненности хранилищ
Рэпер Макан раскрывает правду о задержании: откровенное признание музыканта

Суперконтинент рухнул — и Земля расцвела металлами: как катастрофа породила будущие сокровища

7:47
Наука

Когда-то на Земле существовал гигантский суперконтинент Родиния — единая суша, собравшая почти все континенты планеты. Его распад около 830-820 миллионов лет назад стал не просто геологической катастрофой, но и событием, породившим редчайшие вулканические породы — карбонатиты. Новое исследование показало, что именно этот раскол открыл путь к богатым металлами магмам, изменившим состав земной коры и заложившим основы будущей металлургии.

Распад суперконтинента Родиния
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Распад суперконтинента Родиния

Следы древнего взрыва в сердце Австралии

Учёные обнаружили в центральной части Австралии образцы карбонатитов — вулканических пород, образовавшихся, когда магма из глубин мантии поднялась к поверхности через разломы, образовавшиеся при распаде Родинии. Их возраст — около 830-820 миллионов лет.

"Эта тектоническая обстановка позволила карбонатитовой магме подняться через зоны разломов, которые оставались активными сотни миллионов лет, и вынести богатые металлами расплавы из глубин мантии", — говорит геохимик из Гёттингенского университета Максимилиана Дрёльнера.

Речь идёт о магмах, насыщенных редкими элементами, включая ниобий — серебристый металл, незаменимый в производстве сверхпрочной стали, электромобилей и сверхпроводников.

Когда Родиния разорвалась

Примерно миллиард лет назад Земля пережила тектонический перелом. Плиты, составлявшие Родинию, начали расходиться, и из глубин мантии поднимались мощные потоки расплавленной породы. Именно в эти периоды рифтинга рождаются уникальные вулканические системы, где формируются богатые редкоземельными металлами породы.

Ученые считают, что именно во время одного из таких рифтов в недрах будущей Австралии сформировались эти карбонатиты — магматические тела, насыщенные карбонатами кальция, железа и редких элементов.

Сравнение

Параметр Обычные магматические породы Карбонатиты
Химический состав Кремний, алюминий, железо Карбонаты кальция и редкоземельные элементы
Происхождение Магма на границе мантии и коры Глубинные потоки из мантии при расколе континентов
Распространённость Повсеместно Менее 1% всех магматических пород
Промышленное значение Строительные и рудные материалы Источник ниобия, редкоземельных металлов

Как геологи расшифровали историю камня

Чтобы восстановить геохронологию событий, команда Дрёльнера и геолога Криса Киркленда использовала высокоточное изотопное датирование и катодолюминесцентную визуализацию зёрен циркона. Эти "встроенные часы" показали: породы пережили не менее 500 миллионов лет геологической истории, включая остывание магмы, тектонические смещения и поздние гидротермальные процессы.

"Карбонатиты сложно датировать из-за их многослойной истории, но теперь мы можем видеть, когда именно они поднялись на поверхность и какие процессы изменяли их позже", — пояснил Киркленд.

Советы шаг за шагом: как "прочитать" древний камень

  1. Отбор образца. Геологи бурят керны в древних кристаллических породах, где ожидается присутствие карбонатитов.

  2. Анализ структуры. Под микроскопом исследуются зерна циркона — природные часы, устойчивые к эрозии и радиации.

  3. Изотопное датирование. По соотношению изотопов урана и свинца определяется возраст минерала.

  4. Химический профиль. Используя масс-спектрометрию, ученые фиксируют концентрации ниобия, лантана и церия.

  5. Сопоставление с тектоническими данными. Полученные даты сверяются с эпохами распада континентов.

Так исследователи "перематывают" историю Земли, восстанавливая события миллиардолетней давности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать карбонатиты обычными магматическими породами.
    → Последствие: недооценка их экономической ценности.
    → Альтернатива: анализ изотопов и химического состава показывает, что они — глубинные источники редкоземельных металлов.
  • Ошибка: игнорировать тектонический контекст.
    → Последствие: невозможно объяснить, как магма достигла поверхности.
    → Альтернатива: учитывать рифтовые зоны и мантииные потоки при реконструкции древних процессов.

А что если…

Без раскола этого суперконтинента карбонатитовые вулканы могли бы так и не образоваться. Земля осталась бы беднее редкими металлами, а развитие технологий, от сверхпроводников до турбин, оказалось бы невозможным. Распад Родинии — один из тех парадоксальных случаев, когда разрушение стало источником будущего прогресса.

Плюсы и минусы раскола континентов

Плюсы Минусы
Открытие путей для магмы и минералообразования Сейсмическая нестабильность и вулканизм
Формирование новых океанов и экосистем Потеря больших массивов суши
Обогащение коры редкоземельными элементами Долгосрочные климатические изменения

Мифы и правда

Миф: карбонатиты образуются только в современных вулканах.
Правда: многие из них древние и связаны с расколами суперконтинентов.

Миф: редкие металлы поступают исключительно из осадочных пород.
Правда: значительная их часть формируется в глубинных магмах карбонатитового типа.

Миф: Австралия бедна на редкоземельные ресурсы.
Правда: новые находки показывают, что континент скрывает древние источники стратегических металлов.

FAQ

Что делает карбонатиты такими редкими?
Их образование требует особых условий — сочетания активного рифтинга и глубинного подъёма мантии.

Почему ниобий так важен?
Он делает сталь лёгкой и прочной, используется в электромобилях, турбинах и квантовых сверхпроводниках.

Можно ли добывать эти породы сегодня?
Да, при современных технологиях разработка глубинных карбонатитовых массивов становится рентабельной.

Как учёные определяют возраст в сотни миллионов лет?
По распаду изотопов урана и свинца в кристаллах циркона — точность метода достигает ±1 млн лет.

Есть ли аналоги в других странах?
Да — в Канаде, Бразилии и России, но австралийские образцы одни из древнейших.

Три интересных факта

  1. Карбонатиты встречаются менее чем в 0,03% всех вулканических пород Земли.

  2. Самый известный современный активный карбонатитовый вулкан — Оль-Дойньо-Ленгай в Танзании.

  3. Большинство редкоземельных элементов, используемых в электронике, исторически добываются из именно таких пород.

Исторический контекст

Родиния — один из древнейших суперконтинентов Земли. Она существовала около 450 миллионов лет и объединила будущие Африку, Австралию, Антарктиду и Южную Америку. Её распад стал прологом к образованию океана Панталассы и будущих континентальных блоков, включая Лавразию и Гондвану. Именно этот процесс создал тектонические разломы, через которые поднималась карбонатитовая магма.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Авто
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Популярное
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов

Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.

Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Опавшие листья — больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Опавшие листья — больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Последние материалы
Холод не пройдёт: простая схема утепления балкона, после которой даже зимой можно пить кофе у окна
Билет за 8000 евро оказался фальшивкой: позорный инцидент с Самойловой в Париже
Суперконтинент рухнул — и Земля расцвела металлами: как катастрофа породила будущие сокровища
Френч трещит по швам: старый маникюр больше не в моде — вот что носят звёзды
Археологи вскрыли тайну Трои: город оказался древнее, богаче и космополитичнее, чем предполагали
Цветочный ледниковый период: какие гортензии выживут под снегом, а какие — нет
Монстр без зубов, но с аппетитом: инвазивный моллюск превращает Волгу в болото
Зима близко: Европа рискует остаться без газа из-за низкой заполненности хранилищ
Рэпер Макан раскрывает правду о задержании: откровенное признание музыканта
Шаман в окружении пяти телохранителей: реакция Сети и сравнения с Тимати
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.