В центре Млечного Пути проснулась стихия: впервые зафиксирован горячий выдох чёрной дыры

Впервые астрономам удалось увидеть, как сверхмассивная чёрная дыра в центре нашей Галактики буквально "дышит" — выбрасывает наружу мощный поток горячего газа. Это открытие изменило представление о том, что происходит вокруг Стрельца A* (Sgr A*) — чёрной дыры, скрытой в самом сердце Млечного Пути.

Где начинается дыхание Галактики

Sgr A* - относительно "тихий" гигант. В отличие от ярких квазаров в далеких галактиках, он не излучает ослепительных джетов, не вспыхивает сверхярко, но обладает колоссальной массой — почти четыре миллиона Солнц. Учёные долго предполагали, что даже такие "спящие" чёрные дыры выбрасывают горячие ветры - потоки ионизированного газа, которые вырываются из внутренних областей аккреционного диска. Но доказательств до сих пор не было.

"Для получения необходимой энергии нужна чёрная дыра. Для этого нужен ветер от чёрной дыры", — отметил астрофизик Марк Горски, один из авторов открытия.

Как нашли невидимое

Исследователи из Северо-Западного университета под руководством Марка Горски и Елены Мурчиковой проанализировали данные крупнейшего радиотелескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). За пять лет наблюдений они собрали беспрецедентный массив снимков холодного газа вблизи центра Галактики.

После обработки изображений и удаления шумов учёные увидели удивительную деталь: огромный конусообразный просвет в плотных облаках. Там, где ожидался холодный газ, наблюдалась пустота, а в рентгеновском диапазоне — вспышка горячей плазмы.

Так впервые удалось зафиксировать геометрические следы ветра, вырывающегося из самого сердца Млечного Пути.

Конус, выжженный огнём

Полученная структура — не просто отсутствие материи. Это широкий канал длиной около одного парсека (примерно три световых года), через который горячий поток прорвался сквозь облака. Энергия, необходимая для создания такого прохода, сопоставима с излучением 25 тысяч Солнц.

Ни ближайшие звёзды, ни возможные вспышки сверхновых не могли бы оставить подобный след. Всё указывает на саму чёрную дыру как источник энергии.

Тихий, но мощный процесс

В отличие от агрессивных выбросов в активных галактиках, ветер Sgr A* оказался умеренным, но постоянным. Он не вырывается как взрыв, а скорее медленно, но уверенно выталкивает горячий газ наружу, поддерживая баланс в окрестностях ядра.

Такой отток влияет на всё вокруг — регулирует плотность газа, температуру, тормозит звездообразование и удерживает внутренние области от перегрева. Чёрная дыра словно "дышит", контролируя ритм своей галактики.

Холод среди жара

Неожиданно рядом с горячим ветром учёные обнаружили плотные сгустки холодного газа. По всем теориям они должны были испариться, но остались нетронутыми. Эти облака, находящиеся в нескольких световых годах от горизонта событий, стали новой загадкой.

Возможно, именно они подпитывают Sgr A*, подбрасывая ей "топливо" для редких вспышек активности. Или наоборот — образуются под действием самого ветра, охлаждаясь на границе горячей плазмы. В любом случае, их наличие нарушает прежние представления о взаимодействии вещества с чёрной дырой.

Зачем это открытие важно

Теперь астрономы могут наблюдать процесс, который раньше существовал только в теории. Ветры чёрных дыр — ключ к пониманию эволюции галактик. Они регулируют рост центральных объектов, распределение газа и даже состав межзвёздной среды.

Sgr A*, вероятно, находится в "спокойной" фазе, но когда-то могла быть активнее. Следы прошлой активности — гигантские пузыри Ферми, вытянутые над плоскостью Млечного Пути, — могут быть остатками тех же процессов, только в более мощном режиме.

"Понимание того, откуда берутся эти потоки, показывает, как движется материя и в каком направлении вращается вся система", — пояснил астрофизик Юнси.

Советы шаг за шагом: как учёные "поймали" ветер

Собрали архив ALMA - сотни наблюдений центра Млечного Пути. Отфильтровали шумы и переменные сигналы самой чёрной дыры. Создали детализированную карту холодного газа. Сравнили с рентгеновскими снимками горячей плазмы. Обнаружили совпадение форм - конус, свободный от холодного газа, но яркий в рентгене. Рассчитали энергию выброса - единственным возможным источником оказалась чёрная дыра.

Таблица "Сравнение"

Параметр Активные галактики (AGN) Млечный Путь (Sgr A*) Тип выброса Джеты, плазменные потоки Умеренный горячий ветер Размер зоны активности До 10 кпк ~1 парсек Энергия Экстремально высокая Средняя, стабильная Видимость Очень яркая Слабо различима Температура газа >10 млн °C ~1 млн °C

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Подтверждает существование ветра от чёрной дыры Требует дополнительного наблюдения другими обсерваториями Объединяет данные радиодиапазона и рентгена Ограниченное разрешение по внутренней области Объясняет баланс активности Sgr A* Холодные облака пока не вписаны в модели

Мифы и правда

Миф: Чёрные дыры только поглощают материю.

Правда: Они выбрасывают энергию в виде ветров и плазменных потоков.

Миф: Центр Млечного Пути "спит".

Правда: Он активен — просто работает в тихом режиме.

Миф: Холодный газ не может выжить рядом с горизонтом событий.

Правда: ALMA доказал, что может — и активно взаимодействует с горячей плазмой.

Миф: Ветры чёрных дыр разрушительны.

Правда: Они поддерживают стабильность и баланс газа в галактике.

FAQ

Что такое горячий ветер?

Это поток нагретого газа, вырывающийся из окрестностей чёрной дыры.

Чем уникален ветер Sgr A*?

Он первый, обнаруженный в нашей Галактике, и доказывает, что даже "спящие" дыры активны.

Можно ли увидеть его с Земли?

Нет, только через радиотелескопы и рентгеновские обсерватории.

Повлияет ли он на Землю?

Никак — поток рассеивается за тысячи световых лет.

Что планируют дальше?

Сравнить данные ALMA, NASA Chandra и телескопа Event Horizon, чтобы построить единую 3D-модель центра Галактики.

Три интересных факта

Энергия ветра Sgr A* эквивалентна работе 25 тысяч Солнц. ALMA смог разглядеть детали размером всего в 100 раз больше Солнечной системы. Горячий поток, возможно, совпадает по направлению с древними пузырями Ферми.

Исторический контекст

Первые догадки о "дыхании" центра Галактики появились ещё в 1970-х. Тогда учёные заметили радиоаномалии в области Стрельца, но технологий не хватало, чтобы подтвердить гипотезу.

В 2025 году ALMA впервые увидел то, что раньше скрывалось за пылью: реальный ветер чёрной дыры. Это открытие не только закрывает 50-летнюю загадку, но и помогает понять, как Млечный Путь "живет" — вдыхая материю и выдыхая энергию.