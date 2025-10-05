Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки

Октябрьское небо готовит зрелище, которое бывает раз в десятилетия: яркая зелёная комета C/2025 A6 (Леммон) стремительно приближается к Земле и уже сейчас поражает астрофотографов по всему миру своим сиянием и длинным изумрудным хвостом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License Зеленая комета Леммон в ночном небе

Новая странница Солнечной системы

Комета была открыта 3 января 2025 года астрономами обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне при помощи 60-дюймового телескопа. С тех пор она непрерывно приближается к Солнцу, постепенно увеличивая яркость.

Её максимальное сближение с Землёй произойдёт 21 октября — на расстоянии около 89 миллионов километров, а перигелия (ближайшей точки к Солнцу) она достигнет 8 ноября.

Как меняется яркость кометы

С момента открытия Леммон стала заметно ярче: с +21,5 звёздной величины в январе до около +7 в конце сентября. Это означает, что при дальнейшем росте блеска уже в октябре она может стать видимой невооружённым глазом.

"Если тенденция сохранится, наблюдать комету можно будет даже без телескопа в условиях тёмного неба", — отмечают специалисты обсерватории Маунт-Леммон.

Для справки: человеческий глаз различает объекты с яркостью до +6,5 звёздной величины.

Однако астрономы предупреждают — поведение комет непредсказуемо. Иногда вспышка яркости бывает кратковременной, и небесный гость снова тускнеет.

Где искать комету

В начале октября комета Леммон наблюдается в предрассветные часы между созвездиями Большой Медведицы и Льва. Её можно разглядеть даже в бинокль, как слабое размазанное пятнышко света.

Лучшие условия для наблюдения ожидаются в середине месяца, когда Луна не будет мешать своим светом.

Космическая фотосессия

По мере приближения к Солнцу Леммон раскрывает свои настоящие краски — бирюзовую кому и длинные пылевые и ионные хвосты.

Астроном Алейкс Ройж запечатлел комету 22 сентября над Каталонией: на снимке виден изумрудный ореол и тонкий голубой хвост.

запечатлел комету 22 сентября над Каталонией: на снимке виден изумрудный ореол и тонкий голубой хвост. Дэн Бартлетт из Калифорнии сделал серию фотографий с длительной экспозицией, показав, как хвост меняет форму под действием солнечного ветра.

из Калифорнии сделал серию фотографий с длительной экспозицией, показав, как хвост меняет форму под действием солнечного ветра. Крис Шур из Аризоны получил кадр с двумя хвостами — золотистым пылевым и длинным голубым газовым, расходящимися веером.

"Комета словно живое существо — её хвост колышется и переливается при малейших изменениях солнечного ветра", — написал Шур в комментарии к снимку.

Характеристики кометы Леммон

Параметр Значение Полное название C/2025 A6 (Lemmon) Открыта 3 января 2025 года Обсерватория Маунт-Леммон, Аризона (США) Минимальное расстояние от Земли 89 млн км Перигелий 8 ноября 2025 года Орбитальный период 1351 год Максимальная яркость (прогноз) от +7 до +5 звёздных величин Цвет комы Зелёный, из-за присутствия цианогена и диатомического углерода

Комета с орбитой длиной в 1350 лет

После прохождения перигелия Леммон покинет внутреннюю часть Солнечной системы и уйдёт по вытянутой орбите, возвращаясь к нам лишь через 1351 год. На своём пути она удалится на расстояние, в 243 раза превышающее дистанцию от Земли до Солнца.

Такой период делает её долгопериодической кометой, то есть гостьей из внешних рубежей Солнечной системы, возможно, из облака Оорта.

Интересные факты

Зелёный цвет кометы обусловлен излучением молекул C₂ и CN, которые светятся в ультрафиолетовом излучении Солнца. Несмотря на яркость, ядро кометы невелико — по оценкам, около 1-2 километров в диаметре. Комета Леммон — не первая своего имени. В разные годы астрономы обсерватории Маунт-Леммон открывали десятки объектов, но именно C/2025 A6 может стать одной из самых ярких за последние годы.

Что говорят астрономы

"Такие кометы напоминают нам о динамичности Солнечной системы. Они приносят вещество, из которого когда-то формировались планеты, и каждый раз дают шанс заглянуть в прошлое", — отметил астрофизик Дэн Бартлетт.

Комета Леммон — не просто астрономическое событие, а редкий шанс своими глазами увидеть посланницу из глубин космоса. В ближайшие недели небесное тело пройдёт свой самый яркий этап, и если прогнозы оправдаются, октябрьское небо подарит одно из самых впечатляющих зрелищ десятилетия. Так что стоит взглянуть вверх — возможно, именно вы увидите огненнозелёный след, пронзающий тьму между звёздами.