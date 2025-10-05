Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки

Октябрьское небо готовит зрелище, которое бывает раз в десятилетия: яркая зелёная комета C/2025 A6 (Леммон) стремительно приближается к Земле и уже сейчас поражает астрофотографов по всему миру своим сиянием и длинным изумрудным хвостом.
Комета была открыта 3 января 2025 года астрономами обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне при помощи 60-дюймового телескопа. С тех пор она непрерывно приближается к Солнцу, постепенно увеличивая яркость.
Её максимальное сближение с Землёй произойдёт 21 октября — на расстоянии около 89 миллионов километров, а перигелия (ближайшей точки к Солнцу) она достигнет 8 ноября.
С момента открытия Леммон стала заметно ярче: с +21,5 звёздной величины в январе до около +7 в конце сентября. Это означает, что при дальнейшем росте блеска уже в октябре она может стать видимой невооружённым глазом.
"Если тенденция сохранится, наблюдать комету можно будет даже без телескопа в условиях тёмного неба", — отмечают специалисты обсерватории Маунт-Леммон.
Для справки: человеческий глаз различает объекты с яркостью до +6,5 звёздной величины.
Однако астрономы предупреждают — поведение комет непредсказуемо. Иногда вспышка яркости бывает кратковременной, и небесный гость снова тускнеет.
В начале октября комета Леммон наблюдается в предрассветные часы между созвездиями Большой Медведицы и Льва. Её можно разглядеть даже в бинокль, как слабое размазанное пятнышко света.
Лучшие условия для наблюдения ожидаются в середине месяца, когда Луна не будет мешать своим светом.
По мере приближения к Солнцу Леммон раскрывает свои настоящие краски — бирюзовую кому и длинные пылевые и ионные хвосты.
"Комета словно живое существо — её хвост колышется и переливается при малейших изменениях солнечного ветра", — написал Шур в комментарии к снимку.
|Параметр
|Значение
|Полное название
|C/2025 A6 (Lemmon)
|Открыта
|3 января 2025 года
|Обсерватория
|Маунт-Леммон, Аризона (США)
|Минимальное расстояние от Земли
|89 млн км
|Перигелий
|8 ноября 2025 года
|Орбитальный период
|1351 год
|Максимальная яркость (прогноз)
|от +7 до +5 звёздных величин
|Цвет комы
|Зелёный, из-за присутствия цианогена и диатомического углерода
После прохождения перигелия Леммон покинет внутреннюю часть Солнечной системы и уйдёт по вытянутой орбите, возвращаясь к нам лишь через 1351 год. На своём пути она удалится на расстояние, в 243 раза превышающее дистанцию от Земли до Солнца.
Такой период делает её долгопериодической кометой, то есть гостьей из внешних рубежей Солнечной системы, возможно, из облака Оорта.
"Такие кометы напоминают нам о динамичности Солнечной системы. Они приносят вещество, из которого когда-то формировались планеты, и каждый раз дают шанс заглянуть в прошлое", — отметил астрофизик Дэн Бартлетт.
Комета Леммон — не просто астрономическое событие, а редкий шанс своими глазами увидеть посланницу из глубин космоса. В ближайшие недели небесное тело пройдёт свой самый яркий этап, и если прогнозы оправдаются, октябрьское небо подарит одно из самых впечатляющих зрелищ десятилетия. Так что стоит взглянуть вверх — возможно, именно вы увидите огненнозелёный след, пронзающий тьму между звёздами.
