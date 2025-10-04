Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:32
Наука

Это звучит как сюжет фильма ужасов: организмы, погребённые под толщей льда десятки тысяч лет назад, оживают. Но это уже реальность. Учёные из Университета Колорадо в Боулдере провели эксперимент, в ходе которого воскресили микроорганизмы возрастом около 40 000 лет, найденные в вечной мерзлоте Аляски.

Биологическая лаборатория
Фото: Wikipedia by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биологическая лаборатория

Открытие заставило мировое сообщество задуматься: насколько опасны пробуждающиеся микробы, и могут ли они стать причиной новой пандемии?

Что произошло на Аляске

Исследователи собрали образцы в знаменитом Исследовательском туннеле вечной мерзлоты, прорубленном в 1960-х годах неподалёку от Фэрбанкса. Этот "ледяной архив" хранит миллионы лет истории Земли.

  • Учёные инкубировали образцы при температурах 3°C и 12°C, моделируя будущие летние условия Арктики.

  • Первые месяцы микробы оставались почти безжизненными.

  • Но постепенно начали образовываться устойчивые колонии и биоплёнки - слизистые слои микроорганизмов, способные существовать длительное время.

Как отметил руководитель проекта доктор Тристан Каро, это были не "мертвые остатки", а полноценные живые системы, готовые к размножению.

Почему это важно

  1. Углеродный фактор. Пробуждаясь, микробы выделяют CO₂ и метан — мощные парниковые газы. Их массовый выход может ускорить глобальное потепление.

  2. Патогенный риск. Хотя "ожившие" образцы, вероятно, не опасны для человека, сам факт демонстрирует: древние микроорганизмы могут сохранять жизнеспособность десятки тысяч лет.

  3. Прецеденты. В 2022 году во Франции и России исследователи воскресили так называемый "Пандоравирус", пролежавший в сибирской мерзлоте 48 500 лет. Пусть он и не заразен для людей, но сам эксперимент показал — древние вирусы способны проснуться.

Что такое вечная мерзлота

  • Это грунт, который остаётся замороженным минимум два года подряд.

  • В Арктике мерзлота хранится в ледяном состоянии десятки тысяч лет.

  • Она покрывает около 25% суши северного полушария.

Сегодня, на фоне глобального потепления, мерзлота стремительно тает, открывая доступ к древним остаткам растений, животных и микроорганизмов.

Факты и тревожные сценарии

  • В вечной мерзлоте ранее фиксировались сибирская язва и оспа. Их споры могут сохраняться веками.

  • Исследование в Канаде показало: таяние ледников увеличивает риск "перетекания" вирусов между видами. Талая вода способна переносить патогены к новым хозяевам.

  • Если климатическое потепление продолжится, лето в Арктике станет длиннее, а значит, условия для пробуждения микробов будут улучшаться.

FAQ

Могут ли древние микробы вызвать пандемию?
Теоретически — да. Хотя большинство пробуждённых форм неопасны, даже один патоген, нашедший "нового хозяина", может стать катализатором эпидемии.

Почему именно вечная мерзлота так опасна?
Она работает как естественный холодильник: сохраняет биологический материал в течение тысячелетий, замораживая вирусы и бактерии.

Что уже находили в вечной мерзлоте?
Помимо микробов — мамонтов, растения, даже вирусы. Некоторые вирусные образцы датируются десятками тысяч лет.

Можно ли полностью остановить риск?
Нет. Но его можно минимизировать за счёт строгого контроля и глобального сотрудничества.

Как это связано с изменением климата?
Чем быстрее тает Арктика, тем больше вероятность пробуждения древних микроорганизмов. Это один из малообсуждаемых, но критических последствий глобального потепления.

Истории о пробуждении древних микробов больше не принадлежат миру научной фантастики. Они уже часть современной реальности. Научное сообщество сталкивается с вызовом: как изучать эти формы жизни, минимизируя риски для человечества.

Если человечество хочет избежать "ледяного ящика Пандоры", необходимо действовать сейчас — сочетать научные исследования, строгие меры биобезопасности и глобальное сотрудничество.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
