Луна хранит секреты: загадка древней цивилизации, которой 50 000 лет

В последние годы интерес к космосу и его тайнам снова обострился. Не только благодаря миссиям NASA, SpaceX и европейских агентств, но и благодаря смелым заявлениям исследователей и популяризаторов науки.

Одним из таких стал геолог и автор Грегг Брейден, заявивший, что на Луне могут существовать останки древней человеческой цивилизации, погибшей более 50 000 лет назад. Его слова вызвали оживлённые дискуссии, где смешались археология, астрономия, теория заговора и философия истории.

Теория Грегга Брейдена: что именно утверждается

По словам Брейдена,

на Луне и Марсе есть археологические структуры - постройки, надписи и геометрические формы, которые невозможно объяснить естественными процессами;

они якобы принадлежат цивилизации, существовавшей 50 000 лет назад ;

представители этой цивилизации достигли высокого уровня развития, включая космические технологии , но были уничтожены в войне;

свидетельства существования таких структур якобы скрывались США и СССР во времена холодной войны.

Особое внимание исследователь уделяет фотографиям миссии Clementine и образцам грунта NASA, где, как он утверждает, видны углы в 90 градусов и иные признаки искусственного происхождения объектов.

Лунные миссии будущего

Сегодня интерес к Луне испытывают не только США и Европа, но и новые космические игроки.

Китай готовит миссию "Чанъэ-7" на 2026 год, которая будет включать посадочный модуль и луноход.

Индия планирует "Чандраян-4" примерно на 2028 год, а в период 2030–2040 гг. — и пилотируемые полёты.

Обе страны намерены транслировать миссии в прямом эфире, включая видеопотоки с поверхности Луны.

Если заявления Брейдена верны, такие трансляции могли бы впервые показать миру "артефакты древних цивилизаций".

Современная наука и скепсис

Однако официальные научные данные не подтверждают подобных утверждений.

Снимки Луны с высоким разрешением не показывают искусственных построек .

NASA и Европейское космическое агентство считают "странные геометрии" естественными образованиями.

"Лицо на Марсе" в регионе Сидония, о котором также говорил Брейден, давно объяснено как игра света и тени на горных образованиях.

Современная астрономия исходит из того, что Луна — спутник с естественной геологической историей, без признаков техногенных структур.

Откуда интерес к этой теме

Исторические пробелы. У человечества действительно есть не до конца изученные периоды, включая эволюцию Homo sapiens и исчезновение неандертальцев. Популярность конспирологий. Мифы о "подавленных открытиях NASA" подпитываются недостатком публичных данных времён холодной войны. Архетипическая идея: мысль о цикличности цивилизаций — что человечество неоднократно взлетало и падало.

Свидетельства "очевидцев"

В конспирологической литературе часто упоминают:

что астронавты "Аполлона-11" якобы видели "базу" на обратной стороне Луны;

что Нил Армстронг и Базз Олдрин наблюдали НЛО;

что на смертном одре некоторые астронавты рассказывали о "запрещённых находках".

Но официальные документы и стенограммы миссий таких данных не содержат.

Есть ли доказательства существования древней цивилизации на Луне?

Нет. На сегодняшний день ни одно научное исследование не подтвердило наличие искусственных построек или письмен на Луне.

Почему тогда Брейден и его сторонники настаивают на этом?

Потому что в его теории сочетаются реальные пробелы в знаниях с популярными мифами о "сокрытии информации". Это вызывает интерес у широкой аудитории.

Может ли наука что-то упустить?

Да. Наука постоянно пересматривает данные при новых открытиях. Но это не означает автоматического подтверждения конспирологий.

Что могут изменить миссии Китая и Индии?

Если они будут транслироваться открыто, то человечество получит прямой доступ к новым визуальным и спектральным данным Луны.

Есть ли шанс, что мы обнаружим внеземные артефакты?

Современная наука не исключает возможность жизни или технологических объектов в космосе, но пока достоверных находок нет.

Истории о "древних лунных цивилизациях" звучат захватывающе, но пока остаются на границе мифа и науки. И всё же подобные гипотезы подогревают интерес к космосу, заставляют задавать вопросы и стимулируют исследования. В ближайшие десятилетия новые миссии, особенно с открытой трансляцией данных, либо окончательно развеют такие мифы, либо подарят нам действительно сенсационные открытия.