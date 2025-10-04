Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Антарктида может утопить Италию: таяние льда грозит подъёмом океана на три метра
ИИ жаждет собственного мозга: зачем OpenAI нужны новые чипы прямо сейчас
Овощи, которые никто не любит, превратились в деликатес: секрет сливочного гратена раскрыт
Они преданнее собак и умнее кошек: почему хорек — золотой запас положительных эмоций
Европа и США на рельсах: как спальные купе меняют представление о дальних поездках
Садоводы в панике: укрытия превращают розы в чёрный компост, а весной на месте кустов пустота
Запустил мотор с брелка — и лишился двигателя: как правильно использовать автозапуск, чтобы не укоротить жизнь ДВС
Продавцы квартир массово попадают на штрафы: дело не в жадности, а в одной забытой бумаге
Сборная Боливии высадилась в Москве: первый удар — по Локомотиву

Луна хранит секреты: загадка древней цивилизации, которой 50 000 лет

5:17
Наука

В последние годы интерес к космосу и его тайнам снова обострился. Не только благодаря миссиям NASA, SpaceX и европейских агентств, но и благодаря смелым заявлениям исследователей и популяризаторов науки.

Луна и Земля в космосе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Луна и Земля в космосе

Одним из таких стал геолог и автор Грегг Брейден, заявивший, что на Луне могут существовать останки древней человеческой цивилизации, погибшей более 50 000 лет назад. Его слова вызвали оживлённые дискуссии, где смешались археология, астрономия, теория заговора и философия истории.

Теория Грегга Брейдена: что именно утверждается

По словам Брейдена,

  • на Луне и Марсе есть археологические структуры - постройки, надписи и геометрические формы, которые невозможно объяснить естественными процессами;

  • они якобы принадлежат цивилизации, существовавшей 50 000 лет назад;

  • представители этой цивилизации достигли высокого уровня развития, включая космические технологии, но были уничтожены в войне;

  • свидетельства существования таких структур якобы скрывались США и СССР во времена холодной войны.

Особое внимание исследователь уделяет фотографиям миссии Clementine и образцам грунта NASA, где, как он утверждает, видны углы в 90 градусов и иные признаки искусственного происхождения объектов.

Лунные миссии будущего

Сегодня интерес к Луне испытывают не только США и Европа, но и новые космические игроки.

  • Китай готовит миссию "Чанъэ-7" на 2026 год, которая будет включать посадочный модуль и луноход.

  • Индия планирует "Чандраян-4" примерно на 2028 год, а в период 2030–2040 гг. — и пилотируемые полёты.

  • Обе страны намерены транслировать миссии в прямом эфире, включая видеопотоки с поверхности Луны.

Если заявления Брейдена верны, такие трансляции могли бы впервые показать миру "артефакты древних цивилизаций".

Современная наука и скепсис

Однако официальные научные данные не подтверждают подобных утверждений.

  • Снимки Луны с высоким разрешением не показывают искусственных построек.

  • NASA и Европейское космическое агентство считают "странные геометрии" естественными образованиями.

  • "Лицо на Марсе" в регионе Сидония, о котором также говорил Брейден, давно объяснено как игра света и тени на горных образованиях.

Современная астрономия исходит из того, что Луна — спутник с естественной геологической историей, без признаков техногенных структур.

Откуда интерес к этой теме

  1. Исторические пробелы. У человечества действительно есть не до конца изученные периоды, включая эволюцию Homo sapiens и исчезновение неандертальцев.

  2. Популярность конспирологий. Мифы о "подавленных открытиях NASA" подпитываются недостатком публичных данных времён холодной войны.

  3. Архетипическая идея: мысль о цикличности цивилизаций — что человечество неоднократно взлетало и падало.

Свидетельства "очевидцев"

В конспирологической литературе часто упоминают:

  • что астронавты "Аполлона-11" якобы видели "базу" на обратной стороне Луны;

  • что Нил Армстронг и Базз Олдрин наблюдали НЛО;

  • что на смертном одре некоторые астронавты рассказывали о "запрещённых находках".

Но официальные документы и стенограммы миссий таких данных не содержат.

FAQ

Есть ли доказательства существования древней цивилизации на Луне?
Нет. На сегодняшний день ни одно научное исследование не подтвердило наличие искусственных построек или письмен на Луне.

Почему тогда Брейден и его сторонники настаивают на этом?
Потому что в его теории сочетаются реальные пробелы в знаниях с популярными мифами о "сокрытии информации". Это вызывает интерес у широкой аудитории.

Может ли наука что-то упустить?
Да. Наука постоянно пересматривает данные при новых открытиях. Но это не означает автоматического подтверждения конспирологий.

Что могут изменить миссии Китая и Индии?
Если они будут транслироваться открыто, то человечество получит прямой доступ к новым визуальным и спектральным данным Луны.

Есть ли шанс, что мы обнаружим внеземные артефакты?
Современная наука не исключает возможность жизни или технологических объектов в космосе, но пока достоверных находок нет.

Истории о "древних лунных цивилизациях" звучат захватывающе, но пока остаются на границе мифа и науки. И всё же подобные гипотезы подогревают интерес к космосу, заставляют задавать вопросы и стимулируют исследования. В ближайшие десятилетия новые миссии, особенно с открытой трансляцией данных, либо окончательно развеют такие мифы, либо подарят нам действительно сенсационные открытия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Недвижимость
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Популярное
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя

Плащеносная акула — живое ископаемое с многовековой историей. Узнайте, как этот загадочный хищник пережил миллионы лет и сохранил свои секреты.

Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики
Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики
Последние материалы
Луна хранит секреты: загадка древней цивилизации, которой 50 000 лет
Сборная Боливии высадилась в Москве: первый удар — по Локомотиву
Блогер Ида Галич шокирует: её дочь Таня вникает в произведения Пелевина с молоком матери
5 октября: пророк Иона, Болгария и начало бондианы
Этот тренажёр не требует абонемента и заставляет работать мышцы, о которых вы забыли
Оставишь почву голой — весной заплачешь: сидераты делают с землёй то, чего не ждёт ни один сорняк
Пышные вафли и блины получаются только так: универсальный приём для завтрака
Животное — самый честный конкурент экрану: как замена планшета на поводок меняет мозг ребёнка
Искусство переключения: культовые рычаги коробок передач, вошедшие в историю автомобилей
Ваш телевизор будет сиять: этот бюджетный раствор удалит все пятна без разводов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.