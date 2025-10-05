Австралия и Европа объединились: сможет ли новая антенна открыть путь к дальним планетам и сделает космос ближе

6:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Европейское космическое агентство (ЕКА) сделало важный шаг к укреплению независимости в области космических коммуникаций. 4 октября 2025 года агентство официально открыло новейшую антенну дальней связи New Norcia 3 (NNO3), расположенную в 115 километрах к северу от города Перт (Австралия).

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Антенна New Norcia 3 Европейского космического агентства

Мост между Землёй и космосом

Диаметр антенны — 35 метров. Она стала четвёртой станцией дальней космической связи в сети ESTRACK, куда уже входят комплексы в Испании и Аргентине. С вводом NNO3 ЕКА получит возможность одновременно поддерживать больше миссий и обеспечивать стабильную передачу данных с автоматических аппаратов, работающих по всей Солнечной системе.

"Эти стратегические инвестиции укрепляют коммуникационные возможности Европы в глубоком космосе и позволяют максимально повысить научную отдачу наших миссий", — отметил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

Совместный проект Европы и Австралии

Проект, начатый в 2021 году, завершён точно в срок. Его стоимость оценивается в 62,3 миллиона евро, из которых 3 миллиона профинансировало Австралийское космическое агентство (ASA). Над созданием антенны работали ведущие европейские компании — Thales Alenia Space (Франция) и Schwartz Hautmont (Испания).

Ключевые характеристики антенны NNO3

Параметр Значение Диаметр зеркала 35 м Рабочие диапазоны X, K и Ka Повышение пропускной способности до 80% (при объединении с NNO1) Охлаждение приёмных систем -263 °C Мощность аварийной передачи до 80 кВт Срок службы около 50 лет

Антенна может работать в нескольких частотных диапазонах, принимая сигналы даже в условиях низкой мощности. Благодаря криогенным приёмникам, охлаждённым почти до абсолютного нуля, NNO3 способна "слышать" сигналы от зондов, находящихся на миллиардах километров от Земли.

Поддержка ключевых миссий

NNO3 обеспечит связь с действующими миссиями ЕКА, включая JUICE (исследование спутников Юпитера), Solar Orbiter, BepiColombo (полет к Меркурию), Mars Express и Hera. В дальнейшем антенна будет задействована для миссий нового поколения — PLATO, ARIEL и RAMSES.

Кроме того, станция сможет объединять сигналы с уже существующей антенны NNO1, что увеличит общую пропускную способность системы на 40-80%. Это особенно важно для проектов, где объём передаваемых данных растёт в геометрической прогрессии.

Технологии будущего

Антенна оснащена системой объединённого управления, которая позволит ЕКА централизованно контролировать все наземные станции. В будущем NNO3 сможет поддерживать высокоскоростные линии связи для лунных миссий и использовать мощные передатчики для аварийных ситуаций.

"Совместные инвестиции создают не только технологическую, но и экономическую ценность для Австралии, обеспечивая рабочие места и развитие местной инфраструктуры", — отметил глава Австралийского космического агентства Энрико Палермо.

Значение для международного сотрудничества

Благодаря новой антенне ЕКА сможет эффективнее сотрудничать с NASA, JAXA и ISRO, обеспечивая обмен данными и поддержку в чрезвычайных ситуациях. Этот шаг усиливает роль Европы как полноправного участника международных космических программ.

Плюсы и минусы проекта NNO3

Плюсы Минусы Увеличение автономности Европы в космических миссиях Высокие расходы на обслуживание станции Улучшение связи с дальними аппаратами Зависимость от климатических условий Австралии Возможность сотрудничества с другими агентствами Долгий срок окупаемости проекта Поддержка будущих лунных и планетарных миссий Необходимость постоянного обновления технологий

Исторический контекст

Первая антенна дальней связи ЕКА в Австралии — New Norcia 1 (NNO1) — начала работу в 2002 году. Тогда она обслуживала миссии Mars Express и Rosetta. С тех пор ЕКА постепенно расширяла свою сеть, создавая собственную инфраструктуру на разных континентах.

Открытие NNO3 знаменует новый этап — переход к высокочастотным линиям связи и мультидиапазонной работе, что фактически ставит Европу в один ряд с NASA по качеству глубококосмических коммуникаций.

Интересные факты о NNO3

Температура приёмников почти как в открытом космосе.

Криогенные компоненты антенны охлаждаются до -263 °C — всего на 10 градусов выше абсолютного нуля. Это снижает шум и позволяет улавливать сигналы, которые слабее радиоволн бытовых устройств в миллионы раз. Один сигнал — миллиарды километров.

NNO3 сможет принимать данные с зондов, находящихся за пределами орбиты Юпитера, например, от миссий к ледяным спутникам или поясу Койпера. Мощность передатчика — как у 800 бытовых микроволновок.

Аварийная передача в X-диапазоне осуществляется с мощностью до 80 кВт, что позволяет послать сигнал даже на расстояние сотен миллионов километров. Срок службы — полвека.

Станция рассчитана на эксплуатацию минимум 50 лет. За это время она сможет поддерживать десятки миссий, включая будущие проекты по исследованию Луны и Марса. Строительство в пустыне — технологический вызов.

Район Нью-Норсии выбран из-за низкого уровня радиопомех, но доставка и монтаж оборудования весом в сотни тонн в удалённой местности требовали специальных конвоев и инженерных решений. Синергия Европы и Австралии.

Благодаря соглашению ЕКА и ASA антенна будет использоваться обеими сторонами, что создаст дополнительные рабочие места и позволит Австралии участвовать в глобальных космических миссиях.