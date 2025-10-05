Австралия и Европа объединились: сможет ли новая антенна открыть путь к дальним планетам и сделает космос ближе

Европейское космическое агентство (ЕКА) сделало важный шаг к укреплению независимости в области космических коммуникаций. 4 октября 2025 года агентство официально открыло новейшую антенну дальней связи New Norcia 3 (NNO3), расположенную в 115 километрах к северу от города Перт (Австралия).
Диаметр антенны — 35 метров. Она стала четвёртой станцией дальней космической связи в сети ESTRACK, куда уже входят комплексы в Испании и Аргентине. С вводом NNO3 ЕКА получит возможность одновременно поддерживать больше миссий и обеспечивать стабильную передачу данных с автоматических аппаратов, работающих по всей Солнечной системе.
"Эти стратегические инвестиции укрепляют коммуникационные возможности Европы в глубоком космосе и позволяют максимально повысить научную отдачу наших миссий", — отметил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.
Проект, начатый в 2021 году, завершён точно в срок. Его стоимость оценивается в 62,3 миллиона евро, из которых 3 миллиона профинансировало Австралийское космическое агентство (ASA). Над созданием антенны работали ведущие европейские компании — Thales Alenia Space (Франция) и Schwartz Hautmont (Испания).
|Параметр
|Значение
|Диаметр зеркала
|35 м
|Рабочие диапазоны
|X, K и Ka
|Повышение пропускной способности
|до 80% (при объединении с NNO1)
|Охлаждение приёмных систем
|-263 °C
|Мощность аварийной передачи
|до 80 кВт
|Срок службы
|около 50 лет
Антенна может работать в нескольких частотных диапазонах, принимая сигналы даже в условиях низкой мощности. Благодаря криогенным приёмникам, охлаждённым почти до абсолютного нуля, NNO3 способна "слышать" сигналы от зондов, находящихся на миллиардах километров от Земли.
NNO3 обеспечит связь с действующими миссиями ЕКА, включая JUICE (исследование спутников Юпитера), Solar Orbiter, BepiColombo (полет к Меркурию), Mars Express и Hera. В дальнейшем антенна будет задействована для миссий нового поколения — PLATO, ARIEL и RAMSES.
Кроме того, станция сможет объединять сигналы с уже существующей антенны NNO1, что увеличит общую пропускную способность системы на 40-80%. Это особенно важно для проектов, где объём передаваемых данных растёт в геометрической прогрессии.
Антенна оснащена системой объединённого управления, которая позволит ЕКА централизованно контролировать все наземные станции. В будущем NNO3 сможет поддерживать высокоскоростные линии связи для лунных миссий и использовать мощные передатчики для аварийных ситуаций.
"Совместные инвестиции создают не только технологическую, но и экономическую ценность для Австралии, обеспечивая рабочие места и развитие местной инфраструктуры", — отметил глава Австралийского космического агентства Энрико Палермо.
Благодаря новой антенне ЕКА сможет эффективнее сотрудничать с NASA, JAXA и ISRO, обеспечивая обмен данными и поддержку в чрезвычайных ситуациях. Этот шаг усиливает роль Европы как полноправного участника международных космических программ.
|Плюсы
|Минусы
|Увеличение автономности Европы в космических миссиях
|Высокие расходы на обслуживание станции
|Улучшение связи с дальними аппаратами
|Зависимость от климатических условий Австралии
|Возможность сотрудничества с другими агентствами
|Долгий срок окупаемости проекта
|Поддержка будущих лунных и планетарных миссий
|Необходимость постоянного обновления технологий
Первая антенна дальней связи ЕКА в Австралии — New Norcia 1 (NNO1) — начала работу в 2002 году. Тогда она обслуживала миссии Mars Express и Rosetta. С тех пор ЕКА постепенно расширяла свою сеть, создавая собственную инфраструктуру на разных континентах.
Открытие NNO3 знаменует новый этап — переход к высокочастотным линиям связи и мультидиапазонной работе, что фактически ставит Европу в один ряд с NASA по качеству глубококосмических коммуникаций.
Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.