Пустота размером с два континента: где океан прячет следы древней цивилизации

На карте мира есть место, которое словно придумано писателями-фантастами. Там не звучат радиосигналы, не пролетают самолёты, не проходят корабли. И если вдруг вы окажетесь там, ближайшими к вам людьми будут не моряки, а космонавты на орбите. Это точка Немо — самое одинокое место планеты, о котором знают немногие.
Точку Немо — океанский полюс недоступности — вычислил хорватский инженер Хрвойе Лукатела в 1992 году. Он использовал компьютерные алгоритмы, чтобы найти участок океана, наиболее удалённый от суши. Результат ошеломил: ближайшая земля находится на расстоянии 2688 км. Это безлюдные атоллы Дюси, Моту-Нуи и остров Маэр, а до ближайшего населённого пункта — острова Пасхи — больше 2700 км.
Точные координаты точки — 48°52.6′ южной широты и 123°23.6′ западной долготы. Географы любят повторять: если вы окажетесь там, то ближе всего к вам будут экипажи Международной космической станции. Она пролетает над этим районом на высоте всего около 400 км.
Само название "Немо" отсылает не к мультипликационной рыбке, а к герою Жюля Верна — капитану Немо, выбравшему жизнь в подводной изоляции. С латинского слово nemo переводится как "никто" — что идеально отражает атмосферу этого безмолвного пространства.
Учёные долгое время считали, что в районе точки Немо жизнь невозможна. Воды бедны питательными веществами, течение не приносит органику, а над поверхностью зияет озоновая дыра. Солнечная радиация уничтожает большинство микроорганизмов.
Но природа умеет удивлять. В 2005 году в окрестностях точки Немо исследователи обнаружили необычного обитателя глубин — краба-йети. Его тело покрыто белыми ворсинками, за что он получил прозвище "пушистая Кива". Этот десятисантиметровый рак не охотится: он "выращивает" еду прямо на себе. На его клешнях живут бактерии, которые он обмахивает горячими струями гидротермальных источников, где температура достигает 400 °C.
Экспедиции 2015-2016 годов показали, что жизнь всё же есть, но в микроскопических формах. В пробах воды учёные нашли лишь около 20 видов бактерий — на треть меньше, чем в других районах океана. Некоторые из них приспособились жить ближе к поверхности, где чуть больше света и кислорода.
"Даже в самых безжизненных местах планета находит способ дышать", — сказал морской биолог Фредерик Лемер.
Кто знает, возможно, под километрами воды скрываются и другие формы жизни, о которых мы пока не догадываемся.
Свою славу точка Немо получила не только из-за географической уникальности. Это ещё и "кладбище космических кораблей". Здесь, в южной части Тихого океана, заканчивают свой путь спутники, модули и станции, отработавшие ресурс. Сброс в этот район минимизирует риск падения на населённые территории.
Сюда уже отправили сотни аппаратов — от советских спутников до американских зондов. Именно сюда после завершения миссии планируют направить Международную космическую станцию. Первоначально это должно было произойти в 2024 году, но срок продлили до 2028-го. Тогда МКС присоединится к странному подводному некрополю.
Для инженеров это место идеально: глубины около 4000 метров и абсолютная удалённость от цивилизации. Но экологи беспокоятся — в толще воды накапливаются металлы и токсичные материалы, которые могут повлиять на океаническую экосистему.
Попасть в точку Немо сложно — туда не ходят круизные лайнеры и не ведут маршруты судов. Но людям свойственно испытывать границы возможного.
В 2019 году путешественник Фёдор Конюхов пересёк район точки Немо в одиночку на весельной лодке. Планировалось, что экспедиция займёт 100-120 дней, но плавание растянулось на 154. За это время он пережил штормы с ветром до 32 м/с и волнами высотой в 16 метров.
"Когда ты видишь волну выше дома и слышишь, как ломается корпус, понимаешь, что человек — ничто перед океаном", — сказал путешественник Фёдор Конюхов.
В 2024 году британец Крис Браун и его сын Мика также достигли полюса недоступности. Они искупались в водах точки и взяли образцы для анализа микропластика. Результаты показали: даже сюда добрался мусор цивилизации.
В 1997 году специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США зафиксировали мощный инфразвук. Его назвали Bloop - по характерному звучанию. На первых порах учёные предположили, что сигнал издал гигантский живой организм. Фантасты тут же вспомнили рассказы Говарда Лавкрафта: его мифический город Р'льех, где спит Ктулху, расположен почти на тех же координатах.
Позже выяснилось, что источник звука — не чудовище, а природное явление: трещины в ледниках Антарктиды создают колебания, похожие на биологические сигналы. Но романтика тайны осталась. Любители мистики до сих пор уверены, что в бездонных водах точки Немо что-то скрывается.
|Полюс недоступности
|Где находится
|Особенности
|Точка Немо
|Южная часть Тихого океана
|Самое удалённое место от суши
|Антарктический полюс недоступности
|В глубине континента
|Самое труднодостижимое место на суше
|Арктический полюс недоступности
|Центральная часть Ледовитого океана
|Постоянно смещается из-за дрейфа льдов
|Континентальный (евразийский)
|В Китае, провинция Синьцзян
|Самое далёкое место от океанов
Перед морскими экспедициями используйте спутниковые навигаторы и систему GPS-трекинга.
Никогда не покидайте судно без радиосвязи — сигналов помощи в этом районе почти не ловят.
Изучайте погодные карты и прогноз течений: шторма здесь непредсказуемы.
Для безопасности используйте спасательные костюмы и автономные маяки.
Не стоит экспериментировать в одиночку: океан ошибок не прощает.
Ошибка: выходить в океан без спутниковой связи.
Последствие: невозможность подать сигнал бедствия.
Альтернатива: использовать системы спутниковой навигации Iridium или Starlink Maritime.
Ошибка: недооценивать погоду.
Последствие: шторм с волнами до 15-20 м.
Альтернатива: следить за отчётами NOAA и ветровыми моделями.
Ошибка: пересекать океан в одиночку без поддержки.
Последствие: психологическое истощение и дезориентация.
Альтернатива: командные экспедиции и регулярные сеансы связи с берегом.
Есть гипотеза, что благодаря удалённости и отсутствию электромагнитных помех этот район идеально подходит для научных экспериментов. Здесь можно исследовать влияние изоляции, тестировать беспилотные аппараты и даже моделировать условия других планет. Учёные NASA уже использовали эти координаты для безопасного сброса аппаратов с орбиты — в буквальном смысле превращая море в "космическое кладбище".
|Плюсы
|Минусы
|Уникальное место для научных исследований
|Абсолютная изоляция, отсутствие помощи
|Безопасная зона для утилизации спутников
|Экологические риски загрязнения
|Мистическая привлекательность
|Опасные течения и экстремальные погодные условия
Где находится точка Немо?
В южной части Тихого океана, на расстоянии около 2688 км от ближайшей суши.
Почему её называют океанским полюсом недоступности?
Потому что это место — самое удалённое от любой точки суши на планете.
Можно ли туда добраться?
Теоретически да, но это требует серьёзной подготовки и сопровождения.
Есть ли там жизнь?
Да, но крайне мало: микроорганизмы и редкие глубоководные виды вроде краба-йети.
Почему туда сбрасывают спутники?
Потому что место безопасно для Земли: рядом нет людей, судоходства и инфраструктуры.
Миф: точка Немо — выдумка писателей.
Правда: она реально существует и имеет точные координаты.
Миф: там абсолютно нет жизни.
Правда: обнаружены микроорганизмы и отдельные виды ракообразных.
Миф: именно там спит Ктулху.
Правда: это художественный вымысел, но совпадение координат интригует.
В 1992 году Хрвойе Лукатела впервые вычислил координаты точки Немо с помощью компьютера.
С 1970-х годов сюда начали направлять космические аппараты для утилизации.
Существует версия, что Жюль Верн предсказал её местоположение — на деле писатель просто придумал символическое имя капитана.
Ближайшие к точке Немо люди обычно находятся на борту МКС.
Озоновая дыра делает эту зону одной из самых облучённых на планете.
Некоторые блогеры утверждают, что здесь часто тонут корабли — на самом деле навигация обходится далеко в стороне.
Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.