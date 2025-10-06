Когда вера становится изображением: Туринская реликвия снова рушит границы возможного

Туринская плащаница снова вызывает споры и восхищение. На этот раз поводом стала деталь, на которую раньше почти никто не обращал внимания. Хирург-стоматолог из США Джон Соттосанти уверяет: на негативном изображении полотна можно различить очертания нижних зубов. Его открытие вновь подняло вопрос — как именно на ткани появилось загадочное изображение человеческого тела, и можно ли в этом усмотреть след Воскресения.
Много лет Туринская плащаница остаётся предметом острых научных споров. Одни считают её святыней, другие — искусной средневековой подделкой. Но доктор Соттосанти заметил то, чего, по его словам, не видели до него даже опытные исследователи: тонкие линии, похожие на отпечатки зубов.
"Сразу после смерти возникает явление, называемое первичной вялостью, при котором расслабляются все мышцы тела, включая мышцы челюсти", — пояснил хирург-стоматолог Джон Соттосанти.
По его мнению, именно это расслабление могло привести к лёгкому открытию рта, из-за чего зубы оказались видимыми под губой. На снимках высокого разрешения он разглядел так называемую резцовую плоскость — линию нижних передних зубов. Верхние, считает исследователь, могли скрыться под усами и губами.
Учёный предполагает, что загадочное изображение на ткани могло появиться не от соприкосновения тела с полотном, а в результате мощного светового импульса.
"В таком случае их присутствие подтверждает теорию о том, что во время воскрешения произошел выброс энергии, позволивший им оказаться в образе", — сказал Соттосанти.
Доктор утверждает, что яркость изображения нижней челюсти и зубов указывает на излучение, которое будто исходило изнутри тела. Сила этого импульса, по его мнению, могла "проявить" даже мельчайшие анатомические детали.
|Версия
|Суть гипотезы
|Основные аргументы
|Светоэнергетическая (Соттосанти)
|Изображение появилось в результате выброса лучистой энергии во время Воскресения
|Детализация черт лица и видимость зубов
|Физико-химическая (Картера, 1982)
|Воздействие излучения, схожего с рентгеновским
|Следы костей и зубов на негативе
|Поляризационная (Уэнгер, Duke University)
|Эффект от наложения позитивных и негативных снимков
|Видимость 20 зубов с корнями
|Скептическая (Кирс, иммунолог)
|Иллюзия, вызванная особенностями ткани
|Полосы на льне создают эффект "зубов"
"Вопрос о наличии видимых зубов на плащанице — субъективный и обсуждается уже несколько лет", — отметила иммунолог Келли Кирс.
Соттосанти не одинок в своих наблюдениях. В 1980-х археолог и химик Джайлс Картер также выдвинул предположение, что изображение могло быть создано потоком рентгеноподобного излучения, исходившего из тела. Позднее профессор Алан Уэнгер из Университета Дьюка вместе с женой разработали метод поляризационного наложения снимков, утверждая, что таким образом видели до двадцати зубов, включая корни. Но сам Соттосанти с этой версией не согласен:
"Хабермас считает, что можно увидеть корни всех верхних и нижних зубов. Я не согласен, поскольку на протяжении всего изображения на Плащанице наблюдается слияние изображения с узором плетения", — заявил он.
Он уверен: вертикальные полосы, которые принимают за корни, на деле — просто волокна ткани.
Современные лаборатории комбинируют все методы, стараясь минимизировать повреждение реликвии.
Ошибка: признание снимков 1980-х окончательной истиной.
Последствие: создание ложного представления о "рентгеновском" происхождении изображения.
Альтернатива: повторная проверка на современном оборудовании высокого разрешения.
Ошибка: игнорирование структуры ткани при анализе изображения.
Последствие: иллюзия видимых корней зубов.
Альтернатива: применение цифровых фильтров и 3D-реконструкции.
Ошибка: оценка Плащаницы только с религиозных позиций.
Последствие: потеря научной объективности.
Альтернатива: междисциплинарное исследование с привлечением физиков, биологов и реставраторов.
Некоторые физики выдвигали идею о фотонной вспышке. Если предположить, что тело излучило короткий, но мощный поток энергии, ткань могла сработать как фотопластина. Это объяснило бы негативное изображение и высокую детализацию. Однако пока никто не смог воспроизвести такой эффект в лаборатории. Попытки создать аналогичное изображение при помощи лазеров и плазмы дали похожие результаты, но только частично — ткани обгорают, не образуя равномерного отпечатка.
|Плюсы
|Минусы
|Объясняет точность анатомических деталей
|Не подтверждена экспериментально
|Совместима с христианской традицией
|Требует сверхъестественного объяснения
|Привлекает внимание к новой области — биофотонным эффектам
|Трудно отделить веру от науки
|Может вдохновить новые исследования в оптике и биофизике
|Нет согласия между экспертами
Нет, реликвия выставляется крайне редко — в последний раз публичная демонстрация проходила в Турине в 2015 году.
Радиоуглеродное исследование 1988 года дало диапазон 1260-1390 годов, но учёные спорят, что образец мог быть взят с участка, отремонтированного позже.
Католическая церковь не называет плащаницу доказательством Воскресения, но признаёт её святыней и объектом почитания.
Если открытие Соттосанти подтвердится, Туринская плащаница перестанет быть лишь символом веры — она может стать самым загадочным научным свидетельством человеческой истории.
