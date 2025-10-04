Тайна 1937 года оживает: исследователи уверены, что лагуна Никумароро хранит самолёт Амелии Эрхарт

Охота за самым известным "призраком" авиации выходит на решающую прямую. Уже в конце октября — начале ноября команда археологов и исследователей, включая представителей Университета Пердью и Archaeological Legacy Institute, отправляется на Никумароро (Кирибати).

Амелия Эрхарт — американская лётчица,

Их цель — проверить "Объект Тараиа" в лагуне острова: визуальную аномалию, замеченную на спутниковых снимках, которая по форме и размерам напоминает фюзеляж и хвост Lockheed Electra 10E Амелии Эрхарт. Экспедиция рассчитывает провести на острове несколько дней и понять: это металл самолёта или очередной ложный след.

Что уже известно на данный момент

Сигнал к новой попытке дала серия спутниковых и аэрофотоснимков. Аномалию впервые заметили на космосъёмке в 2020 году, позднее её распознали и на аэрофото 1938 года — всего через год после исчезновения Эрхарт и штурмана Фреда Нунана. Эта "долгая видимость" намекает: объект не случайный мусор, а стабильная структура, частично прикрытая илом и песком.

Инициатор полевых работ — Ричард Петтигрю, исполнительный директор Archaeological Legacy Institute. По его словам, накоплены "многофакторные" указания на то, что финальная точка маршрута экипажа могла быть именно Никумароро (исторически — остров Гарднер). Пердью подтвердила: вылет из Уэст-Лафайет (штат Индиана) — 30 октября, выход в море из Маджуро — 4-5 ноября, возвращение — около 21 ноября.

План работ на месте

Сценарий экспедиции выглядит "археологическим", а не "кладоискательским". Сначала — видео- и фотодокументация участка в лагуне без вмешательства; затем — дистанционное зондирование: магнитометры для "подсветки" металла и боковой обзор сонаром; после — щадящие подводные раскопки гидравлическим земснарядом, чтобы обнажить объект для визуальной идентификации. Только подтверждение геометрии и материалов даст право говорить о самолёте.

Базовые тезисы и контекст

Амелия Эрхарт исчезла 2 июля 1937 года в районе острова Хауленд, пытаясь завершить кругосветный перелёт. Классическая версия — нехватка топлива и приводнение с последующим затоплением; альтернативная — вынужденная посадка на ближайший атолл (Никумароро) с последующим разрушением самолёта и гибелью экипажа. Новые изображения "Объекта Тараиа" подпитывают вторую гипотезу, но скептики из сообщества исследователей (включая TIGHAR) предупреждают: визуальное сходство на снимках нередко оборачивается камнями, корнями мангров и оптическими артефактами.

Ведущие версии о месте крушения

Версия Аргументы "за" Аргументы "против" Р-н острова Хауленд (затонуло) Последние радиоконтакты с USCGC Itasca; логика маршрута Большая глубина, сложность поиска; отсутствие подтверждённых находок Никумароро (лагуна, "Объект Тараиа") Спутниковые/аэрофото (2020/1938); ряд косвенных индикаторов на острове Возможная мимикрия природных объектов; нужна прямая идентификация Другое (Маршалловы о-ва, "альтернативные сигналы") Разрозненные свидетельства, радиоинтерпретации Недостаток воспроизводимых данных; споры методологий

Как проверяют Объект Тараиа

Верифицировать геолокацию: сопоставить спутниковые тайм-серии 2015-2024 и аэрофото 1938 года (геопривязка, прилив/отлив).

Пройти "нулевой" фото- и видеопротокол участка до вмешательства.

Использовать магнитометрию для сканирования металлических аномалий под осадками.

Подтвердить форму/объём сонаром бокового обзора (силуэты, хвост/балка).

Применить точечную "щадящую" выемку осадка гидроземснарядом для открытия контуров.

Сверить геометрию с чертежами Lockheed 10E (длина/размах/оперение) и алюминиевыми сплавами эпохи.

Оценить подводную консервацию: если это самолёт — подготовить подъём/транспортировку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Спешить копать без картирования. → Утрата контекста, повреждение объекта. → Сначала дистанционные методы (магнитометрия/сонар), затем точечные выемки.

Опираться только на одну серию снимков. → Ложноположительные совпадения. → Верификация по множеству источников (спутник, аэрофото 1938, дроны).

Игнорировать критику и альтернативные трактовки. → "Туннельное зрение". → Включать независимую экспертизу (напр., TIGHAR/внешние аналитики).

А что если…

Если это и правда Electra 10E

Получим первое в истории "жёсткое" доказательство никумарорской гипотезы, а также уникальный музейный экспонат. Пердью озвучивала намерение вернуть самолёт на кампус — символически завершив кругосветку Эрхарт.

Если это природный объект

Гипотеза о Никумароро ослабнет, но не рухнет: район останется кандидатом, а методики (спутник+сонар) станут стандартом для дальнейших поисков.

Плюсы и минусы (подтверждение "Объекта Тараиа")

Плюсы Минусы Историческая разгадка ХХ века Юридика/логистика подъёма и транспортировки Толчок для подводной археологии Риск повреждения артефакта при извлечении Мощный образовательный эффект Дополнительные расходы на консервацию

FAQ

Экспедиция точно пройдет в ноябре и сколько она длится

Да, план — выход в море в начале ноября, работа на Никумароро около пяти дней, возвращение ~21 ноября (всего ~3 недели с логистикой).

Почему только сейчас нашли Объект Тараиа

Его заметили в 2020 на спутниковом снимке; позднее объект распознали и на аэрофото 1938 года. Современные алгоритмы и доступ к разновременным изображениям сделали это возможным.

Есть ли скептики

Да. Отмечают риск "переинтерпретации" изображений и возможность природного происхождения аномалии. Ранее некоторые "находки" оказывались каменными формациями.

Мифы и правда

Миф: место крушения давно известно, экспедиции — формальность.

Правда: ни один артефакт самолёта Эрхарт не идентифицирован однозначно; текущая цель — первичная верификация "Объекта Тараиа".

Миф: снимки 1938 года "доказывают" самолёт.

Правда: аэрофото лишь поддерживают гипотезу; "доказательством" будет металл с узнаваемой геометрией и номерами/узлами Electra 10E.

Миф: подобные аномалии — всегда техника.

Правда: нередко это мангры/скопления обломков/риф. Верификация полевыми методами обязательна.

3 интересных факта

Аномалия получила имя по соседнему полуострову Taraia на северной кромке лагуны Никумароро.

"Объект Тараиа" заметили в 2020-м, а затем нашли на аэрофото лагуны за 1938-й год.

Похожие "силуэты" уже "находили" в 2024–2025 годах в океане у Хауленда, но часть из них позже признали природными структурами.

Исторический контекст

1937: исчезновение Эрхарт и Нунана на отрезке Лаэ — Хауленд.

1938: аэрофотосъёмка лагуны Никумароро, где сегодня "видят" аномалию.

1980-е-2020-е: серия экспедиций на Никумароро (в т. ч. TIGHAR); подтверждения самолёта не получено.

2020: современное спутниковое "первое замечание" объекта.

2025: Purdue и ALI объявляют трёхнедельную экспедицию в ноябре для проверки "Объекта Тараиа".

В любом исходе проверка "Объекта Тараиа" либо приблизит возвращение Electra 10E Амелии Эрхарт, либо исключит красивую ошибку — и всё равно подвинет истину на шаг ближе.