Тайна 1937 года оживает: исследователи уверены, что лагуна Никумароро хранит самолёт Амелии Эрхарт

Охота за самым известным "призраком" авиации выходит на решающую прямую. Уже в конце октября — начале ноября команда археологов и исследователей, включая представителей Университета Пердью и Archaeological Legacy Institute, отправляется на Никумароро (Кирибати).
Их цель — проверить "Объект Тараиа" в лагуне острова: визуальную аномалию, замеченную на спутниковых снимках, которая по форме и размерам напоминает фюзеляж и хвост Lockheed Electra 10E Амелии Эрхарт. Экспедиция рассчитывает провести на острове несколько дней и понять: это металл самолёта или очередной ложный след.
Сигнал к новой попытке дала серия спутниковых и аэрофотоснимков. Аномалию впервые заметили на космосъёмке в 2020 году, позднее её распознали и на аэрофото 1938 года — всего через год после исчезновения Эрхарт и штурмана Фреда Нунана. Эта "долгая видимость" намекает: объект не случайный мусор, а стабильная структура, частично прикрытая илом и песком.
Инициатор полевых работ — Ричард Петтигрю, исполнительный директор Archaeological Legacy Institute. По его словам, накоплены "многофакторные" указания на то, что финальная точка маршрута экипажа могла быть именно Никумароро (исторически — остров Гарднер). Пердью подтвердила: вылет из Уэст-Лафайет (штат Индиана) — 30 октября, выход в море из Маджуро — 4-5 ноября, возвращение — около 21 ноября.
Сценарий экспедиции выглядит "археологическим", а не "кладоискательским". Сначала — видео- и фотодокументация участка в лагуне без вмешательства; затем — дистанционное зондирование: магнитометры для "подсветки" металла и боковой обзор сонаром; после — щадящие подводные раскопки гидравлическим земснарядом, чтобы обнажить объект для визуальной идентификации. Только подтверждение геометрии и материалов даст право говорить о самолёте.
Амелия Эрхарт исчезла 2 июля 1937 года в районе острова Хауленд, пытаясь завершить кругосветный перелёт. Классическая версия — нехватка топлива и приводнение с последующим затоплением; альтернативная — вынужденная посадка на ближайший атолл (Никумароро) с последующим разрушением самолёта и гибелью экипажа. Новые изображения "Объекта Тараиа" подпитывают вторую гипотезу, но скептики из сообщества исследователей (включая TIGHAR) предупреждают: визуальное сходство на снимках нередко оборачивается камнями, корнями мангров и оптическими артефактами.
|Версия
|Аргументы "за"
|Аргументы "против"
|Р-н острова Хауленд (затонуло)
|Последние радиоконтакты с USCGC Itasca; логика маршрута
|Большая глубина, сложность поиска; отсутствие подтверждённых находок
|Никумароро (лагуна, "Объект Тараиа")
|Спутниковые/аэрофото (2020/1938); ряд косвенных индикаторов на острове
|Возможная мимикрия природных объектов; нужна прямая идентификация
|Другое (Маршалловы о-ва, "альтернативные сигналы")
|Разрозненные свидетельства, радиоинтерпретации
|Недостаток воспроизводимых данных; споры методологий
Получим первое в истории "жёсткое" доказательство никумарорской гипотезы, а также уникальный музейный экспонат. Пердью озвучивала намерение вернуть самолёт на кампус — символически завершив кругосветку Эрхарт.
Гипотеза о Никумароро ослабнет, но не рухнет: район останется кандидатом, а методики (спутник+сонар) станут стандартом для дальнейших поисков.
|Плюсы
|Минусы
|Историческая разгадка ХХ века
|Юридика/логистика подъёма и транспортировки
|Толчок для подводной археологии
|Риск повреждения артефакта при извлечении
|Мощный образовательный эффект
|Дополнительные расходы на консервацию
Да, план — выход в море в начале ноября, работа на Никумароро около пяти дней, возвращение ~21 ноября (всего ~3 недели с логистикой).
Его заметили в 2020 на спутниковом снимке; позднее объект распознали и на аэрофото 1938 года. Современные алгоритмы и доступ к разновременным изображениям сделали это возможным.
Да. Отмечают риск "переинтерпретации" изображений и возможность природного происхождения аномалии. Ранее некоторые "находки" оказывались каменными формациями.
Миф: место крушения давно известно, экспедиции — формальность.
Правда: ни один артефакт самолёта Эрхарт не идентифицирован однозначно; текущая цель — первичная верификация "Объекта Тараиа".
Миф: снимки 1938 года "доказывают" самолёт.
Правда: аэрофото лишь поддерживают гипотезу; "доказательством" будет металл с узнаваемой геометрией и номерами/узлами Electra 10E.
Миф: подобные аномалии — всегда техника.
Правда: нередко это мангры/скопления обломков/риф. Верификация полевыми методами обязательна.
В любом исходе проверка "Объекта Тараиа" либо приблизит возвращение Electra 10E Амелии Эрхарт, либо исключит красивую ошибку — и всё равно подвинет истину на шаг ближе.
