Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Братский гений: как одна фраза из Тёмного рыцаря годами не даёт покоя Кристоферу Нолану
Полоскание становится сенсорным ритуалом: почему еноты видят лапами лучше, чем глазами
Просрочка превращает руль в капкан: как один день задержки стоит штрафа до 15 тысяч
Подаренная квартира — это капкан: как щедрость близких может обернуться огромным налогом
Качаете только одну руку, а сила сохраняется в обеих: феномен, который ломает привычные правила спорта
Шампунь способен лечить и калечить: как выбрать средство под свой тип волос
Засоры подкрадываются незаметно: простой продукт спасает сантехнику от беды
Десерт, который выглядит сложным, но готовится проще, чем шарлотка
Пустая железяка превращается в урожайный клад: неожиданный способ продлить жизнь бочке

Семнадцать маленьких тел и ни одной разгадки: мрачная тайна холма Эдинбурга не даёт покоя веками

0:44
Наука

Трон Артура, возвышающийся над Эдинбургом всего на 250 метров, — не просто живописная вершина. Этот древний потухший вулкан хранит следы человеческой истории, легенд и одной из самых загадочных находок XIX века. В его недрах обнаружили крошечные гробы с миниатюрными фигурками, смысл которых до сих пор не разгадан.

Холм Эдинбурга
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Холм Эдинбурга

Отголоски древних эпох

На гэльском языке это место зовётся Suidhe Artair — "Сидение Артура". Оно венчает холмы Холируд-парка, расположенные недалеко от Эдинбургского замка. Возраст скалы — более 300 миллионов лет: когда-то здесь кипела вулканическая активность, позже вершину шлифовали ледники, формируя узнаваемый силуэт.

На вершине сохранились руины древних укреплений. Археологи считают, что здесь в железном веке жили племена вотадинов. Позднее холм стал свидетелем исторических событий: здесь проводились королевские церемонии, религиозные обряды и народные гуляния.

Легенды оживают

С холмом связано множество мифов. По одной версии, именно здесь находился Камелот — легендарный замок короля Артура. В Средние века сюда стекались паломники, веря, что вершина обладает чудесной силой. Со временем место стало символом единения природы, истории и веры.

Таинственная находка мальчишек

Летом 1836 года несколько подростков отправились на северо-восточные склоны Трона Артура — охотиться на кроликов. Во время поисков один из них заметил за каменными плитами вход в маленькую пещеру. Любопытство взяло верх: заглянув внутрь, ребята увидели ряды крошечных деревянных гробов — 17 штук, аккуратно уложенных в три яруса.

Каждый гробик длиной около 10 сантиметров содержал фигурку человека, вырезанную из дерева. Миниатюры были покрыты тканью, сшитой вручную, и выглядели как тщательно изготовленные куклы. К сожалению, часть находки мальчики повредили, играючи бросая фигурки, — уцелели лишь восемь гробов, которые теперь можно увидеть в Национальном музее Шотландии.

Слухи, страхи и догадки

Почти сразу после обнаружения загадка привлекла внимание газет и горожан. Кто-то утверждал, что это следы ведьмовства. Эдинбургская пресса писала о "сатанинских заклинаниях" и "дьявольской мастерской".

Другие предполагали, что мини-гробики — символические захоронения людей, умерших вдали от дома. Возможно, их создавали в память о тех, чьи тела не удалось предать земле.

Существовала и версия, что фигурки — часть морской традиции. В старину моряки Европы делали подобные талисманы, веря, что они защищают в плавании и напоминают о близких, оставшихся на берегу.

Версия Берка и Хейра

Одно из самых захватывающих объяснений связано с реальной трагедией. В 1828 году Эдинбург потрясли убийства, совершённые Уильямом Берком и Уильямом Хейром. Они убили 16 человек, чтобы продать их тела для анатомических исследований.

По одной из версий, неизвестный мастер создал 17 гробиков — по числу жертв, добавив одно символическое место для души убийц или самого города. Но и здесь не всё сходится: фигурки изображали мужчин, тогда как большинство погибших были женщины.

Что показали исследования

Современные эксперты изучили уцелевшие артефакты. Оказалось, что фигурки вырезаны из обычных игрушек — вероятно, деревянных солдатиков. Ткань, которой они обёрнуты, датируется 1830-ми годами, что совпадает со временем преступлений Берка и Хейра. Это значит, что гробы были помещены в пещеру незадолго до находки.

Тем не менее загадка остаётся нерешённой: неясно, кто их сделал и зачем. Были ли это детские игрушки, превращённые в символ скорби, или ритуальные предметы, созданные из чувства вины?

Сравнение версий

Версия Суть Аргументы «за» Аргументы «против»
Колдовство Элементы магических обрядов Соответствует вере XIX века в чародейство Нет доказательств ритуального использования
Память об умерших Символические похороны Аккуратность и уважение в оформлении Неизвестно, кого именно «хоронили»
Морские традиции Обереги для моряков Похожие обряды встречались в Германии Нет связи с морем у места находки
Версия Берка и Хейра Память о жертвах убийц Совпадение по датировке Несоответствие пола фигур и жертв

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: приписывать артефактам исключительно мистическое происхождение.
  • Последствие: искажение исторического контекста.
  • Альтернатива: рассматривать предметы как отражение культурных страхов и событий эпохи.

А что если

Если гробики были актом памяти одного человека, возможно, их автор пережил личную утрату. Тогда каждая фигурка — не просто символ, а попытка примириться с совестью. Эта гипотеза делает находку не мистической, а глубоко человеческой.

Мифы и правда

  • Миф: гробики использовали ведьмы.
    Правда: экспертиза не выявила признаков оккультных ритуалов.

  • Миф: они связаны с детскими играми.
    Правда: сложность изготовления говорит о взрослом мастере.

  • Миф: фигурки древнее XIX века.
    Правда: ткани и краска однозначно относятся к 1830-м годам.

Интересные факты

  1. Аналоги подобных миниатюр не найдены нигде в Европе.
  2. Один из уцелевших гробов имел крышку с вырезанным крестом.
  3. В XX веке находку вдохновила писателей и режиссёров: мотив мини-гробов встречается в шотландских романах и сериалах.

Загадка мини-гробиков с Трона Артура так и остаётся без окончательного ответа. Ни одна из версий — ни мистическая, ни научная, ни символическая — не объясняет всех деталей находки. Возможно, именно в этом и заключается её притягательная сила: в сочетании ремесленного мастерства, человеческой тайны и духа времени. Эти крошечные артефакты напоминают, что прошлое не всегда поддаётся расшифровке, а порой лучшее объяснение — то, что оставляет место для воображения и уважения к неведомому.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Наука и техника
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Авто
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Последние материалы
Пустая железяка превращается в урожайный клад: неожиданный способ продлить жизнь бочке
Забота превратилась в халатность: перекормленный ретривер довёл хозяйку до суда и стал символом лишней любви
Загадка красного пятна: зачем черепаха красит себя, как воин, и что означают отметины на голове
Выбор без шансов: как водитель между аварией и сплошной всё равно остаётся виноватым
Строчки Оксимирона* попали в школьные олимпиады: как творчество иноагента стало учебным материалом
Невидимая сила сдувает воду с побережья: секреты, которые хранит Азовское море
Мозоли исчезнут без следа: три продукта из кухни заменят дорогой салон и вернут стопам мягкость
Бар, которого нет на карте: Козловский открывает дверь туда, где можно позвонить мёртвым
Солнечные всплески штурмуют здоровье: как тело реагирует на бури
Хотите грудь и руки сильнее? Жим лёжа сжигает жир и лечит сердце одновременно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.