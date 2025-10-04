Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ливни как испытание на прочность: какие растения переживут сырость, а какие сдаются
Клеймо банкрота — это не приговор: вот лазейка, которая вернёт вам шанс на своё жильё
900 калорий за полтора часа: как жаркий формат йоги превратился в новую фитнес-манию и покоряет залы
Секрет бабушки: делайте так — и начинка яблочного пирога никогда не растечется
Пиявки из прошлого: что скрывает окаменелость возрастом 430 миллионов лет
Швейцарский капкан: как Цюрих вырвался в лидеры самых дорогих городов мира
Напиток против морщин или маркетинговый развод? Правда о коллагене в порошке
Обычный ужин меняет судьбу: как питание помогает держать диабет под контролем без уколов
Розы сбрасывают листья сами: один час осенью спасает кусты от зимней гибели

30 000 световых лет в движении: что скрывает гигантская звёздная волна в нашей галактике

4:28
Наука

Недавно астрономы объявили о феноменальном открытии: по поверхности нашей галактики прокатилась гигантская волна.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Космос

Данные, собранные космическим телескопом Gaia Европейского космического агентства, показали странное движение звёзд, которое невозможно объяснить обычными процессами вращения.

Галактика в движении

Все звёзды нашей галактики находятся в постоянном движении. Обычно они вращаются вокруг центра Млечного Пути относительно упорядоченно. Однако структура галактики подвержена колебаниям, напоминая движения волчка.

Новое исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, показало наличие другой динамики: огромной волны, которая распространяется через галактический диск.

Для анализа астрономы использовали два типа звёзд:

  • молодые гиганты,

  • цефеиды - звёзды с предсказуемыми изменениями яркости, что позволяет точно отслеживать их движение.

Что показал телескоп Gaia

Gaia известна своей уникальной способностью измерять положение и скорость более чем 2 миллиардов звёзд. Аппарат фиксирует:

  • движение звёзд к нам и от нас,

  • их перемещения по небесной сфере,

  • смещения относительно плоскости Галактики.

В результате исследователи смогли построить подробные трёхмерные карты, на которых отчётливо видна волновая структура, затрагивающая звёзды на расстоянии от 30 000 до 65 000 световых лет от центра Галактики.

Как выглядит звёздная волна

По словам Элоизы Поджо, астронома INAF и первого автора работы:

"Интересно не только визуальное проявление волновой структуры в трёхмерном пространстве, но и то, как эта волна отражается в движении звёзд внутри неё".

Эта структура напоминает "волну болельщиков" на стадионе - гигантское колебание, которое словно застыло во времени.

Возможные причины явления

Учёные пока не знают, что именно вызвало это движение. Существует несколько гипотез:

  • Древнее столкновение Млечного Пути с карликовой галактикой.

  • Влияние массивных объектов или тёмной материи.

  • Неизвестные процессы внутри самого галактического диска.

Ни одна из версий пока не имеет достаточных доказательств, поэтому исследователи продолжат наблюдения.

Взгляд в будущее: новые данные Gaia

Следующий релиз данных Gaia запланирован на декабрь 2026 года. Он даст астрономам ещё более точные измерения:

  • положения звёзд,

  • их скоростей,

  • распределения масс внутри Галактики.

Это позволит приблизиться к разгадке происхождения гигантской волны и понять, какие силы формируют наше космическое окружение.

Факты о явлении

  • Диаметр Млечного Пути: ~100 000 световых лет.

  • Волна затрагивает более трети галактического диска.

  • Масштабы движения таковы, что для человека волна кажется "замороженной".

  • Исследование проводилось международной группой под руководством Национального института астрофизики (INAF, Италия).

FAQ

❓ Что такое телескоп Gaia?
Это космический аппарат Европейского космического агентства, работавший с 2013 по 2025 годы. Он составил самую точную карту Млечного Пути.

❓ Почему важны цефеиды?
Цефеиды изменяют яркость по строго предсказуемому циклу, что позволяет использовать их как "космические линейки" для измерения расстояний.

❓ Что значит "звёздная волна"?
Это гигантское смещение в движении звёзд, напоминающее волну, которая распространяется по галактическому диску.

❓ Может ли эта волна угрожать Земле?
Нет. Это движение затрагивает огромные масштабы галактики, но для нас оно не представляет опасности.

❓ Возможно ли, что причиной стала тёмная материя?
Да, такая версия обсуждается. Но пока учёные не могут исключить ни одну из гипотез.

Открытие звёздной волны в Млечном Пути — одно из важнейших событий современной астрономии. Оно доказывает, что даже хорошо изученная, казалось бы, наша Галактика хранит множество тайн.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Авто
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Недвижимость
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
Последние материалы
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
От кутежа к контейнеру: состоятельные люди платят сотни тысяч, чтобы три дня прожить жизнью бомжей на улице
Без муки и обжарки: 7 способов сделать суп густым и полезным — выбирайте по своему вкусу
Мифы о помадах: почему даже люкс сушит губы и подчёркивает возраст
Реакция на спирт может стоить жизни: когда отказ от алкоголя становится спасением
Вылили грязь: Садальский рассказал, что подкосило Армена Джигарханяна в последние годы жизни
Заговор против Кардашьян: как частные детективы спасли звезду от покушения
Цены выросли на 50 тысяч: самые популярные кроссоверы уходят из бюджета
Тайна спущенных шин: почему после шиномонтажа колёса теряют воздух без единого прокола
Больше 200 наименований под запретом: Россия продлила контрсанкции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.