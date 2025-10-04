Не спешите на свалку: старым USB-накопителям нашли применение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:55
Наука

Большинство людей привыкли считать флешки простыми "носителями для документов и музыки". Однако с развитием облачных сервисов они часто оказываются забытыми в ящиках. Между тем даже самые маленькие накопители могут выполнять полезные, неожиданные и даже творческие задачи.

USB-устройство
Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info
USB-устройство

USB как физический ключ для входа

Факт: при помощи программ USB Raptor или Rohos Logon Key можно превратить флешку в "ключ безопасности".

  • Компьютер разблокируется только при подключении флешки.

  • При извлечении накопителя система автоматически блокируется.

  • Даже устаревший диск небольшой ёмкости подходит для этой цели.

Совет: используйте старую флешку в качестве дополнительного уровня защиты, особенно на рабочем ноутбуке.

Диск восстановления Windows

Факт: USB-накопитель легко превращается в аварийный инструмент.

  • В Windows есть функция "Создать диск восстановления".

  • Для стабильной работы рекомендуется флешка от 16 ГБ.

  • Позволяет загрузиться в среду восстановления, если ОС не стартует.

Совет: храните такую флешку вместе с ноутбуком, особенно если часто работаете в командировках.

USB-"тайник"

Факт: идея "Dead Drops" (Арам Бартолл, 2010) превратила USB в арт-объект.

  • Флешки встраивались в стены и использовались как офлайн-хранилища для случайных прохожих.

  • Можно загрузить туда стихи, фото, музыку и спрятать для других.

Совет: экспериментируйте только с отдельным компьютером — неизвестные флешки могут содержать вирусы.

Портативный антивирус

Факт: загрузочные решения (например, Kaspersky Rescue Disk) работают даже тогда, когда ОС заражена.

  • Флешка загружает отдельную среду и запускает глубокое сканирование.

  • Удаляет даже вирусы, которые блокируют систему.

Совет: подготовьте такую флешку заранее — она может стать спасением при атаке шифровальщика.

Мини-NAS через Wi-Fi-роутер

Факт: многие роутеры имеют USB-порт для подключения накопителей.

  • Флешка превращается в сетевое хранилище (NAS).

  • Можно настроить права доступа для пользователей домашней сети.

  • Удобно для обмена фото, видео и документов.

Совет: используйте эту функцию, если дома несколько компьютеров или смарт-ТВ.

Хранилище паролей

Факт: старый накопитель можно превратить в автономный "менеджер паролей".

  • Файлы защищаются с помощью KeePass, VeraCrypt или BitLocker.

  • Доступ возможен только при вводе мастер-пароля.

  • Нет зависимости от облака, что снижает риски взлома.

Совет: используйте отдельную флешку и не подключайте её постоянно к интернет-компьютеру.

FAQ

❓ Подходит ли любая флешка для этих задач?
Да, даже накопители на 128-512 МБ могут использоваться для "ключей безопасности" или Linux.

❓ Какие риски есть при использовании флешки?
Главный риск — заражение вирусами. Всегда форматируйте накопитель перед новым использованием.

❓ Можно ли использовать одну флешку для нескольких целей?
Технически да, но для безопасности лучше разделять: отдельная для восстановления, отдельная для паролей и т. д.

❓ Можно ли подключать USB-"тайники" на улице?
Не рекомендуется — это небезопасно. Лучше использовать идею в частных творческих проектах.

Старые USB-накопители — это не мусор, а универсальный инструмент. Они могут повышать безопасность, ускорять компьютеры, помогать в чрезвычайных ситуациях и даже становиться арт-объектами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
