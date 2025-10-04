Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покупки онлайн из-за границы станут дороже: вот как изменится НДС
Лёд против болезней: правда ли холодная вода превращает тело в машину без сбоев
Венгерский дендрарий: живой класс, где студенты изучают ботанику в реальном времени
Права аннулируют автоматически: новые правила для водителей с опасными диагнозами
Секрет крепких клубней до весны: ошибки, которые совершают даже опытные дачники
Квартира задышала: эти 7 вредных привычек превращают дом в мусорный полигон
Кремы по цене смартфона: элитная магия ухода или красивый обман маркетологов
Прочь от плиты: готовим сочные фрикадельки с коричневым соусом в духовке — и экономим время
Оригинал и жалкая пародия: Рудковская сравнила Памелу Андерсон с советской кинодивой — что общего

Французский вулкан, который заставил учёных всего мира сменить парадигму — вот почему

5:11
Наука

Вулкан Лемтежи в Сент-Ур-ле-Рош (департамент Пюи-де-Дом, Франция) в последние недели оказался в центре внимания международных научных новостей.

Вулкан Лемтежи
Фото: commons.wikimedia.org by Rémih is licensed under free for commercial use
Вулкан Лемтежи

Этот уникальный объект, расположенный в сердце Центрального массива, вновь доказал, что он является не только популярным туристическим местом, но и ключевой точкой мировой вулканологии.

Лемтежи в международной научной повестке

Первый повод для широкой дискуссии появился в июле 2025 года, когда в Женеве состоялась конференция IAVCEI (Международная ассоциация вулканологии и химии недр Земли). Более 1500 учёных со всего мира собрались, чтобы обсудить современные исследования вулканов.

На этом форуме Людовик Шендер, докторант Лаборатории магм и вулканов Университета Клермон-Овернь и экскурсовод в парке Лемтежи, представил результаты своей работы. Его исследование касалось лавовых потоков, их охлаждения и условий формирования, что позволяет глубже понять динамику моногенных вулканов.

Второй важный эпизод произошёл 25 сентября в Мехико. В рамках семинара по вулканологии в Институте геофизики Национального автономного университета Мексики (UNAM) Шендер выступил с лекцией о своих результатах. Учёные отметили, что эта работа помогает размыть границы между классическим пониманием вулканов Европы и процессов, наблюдаемых в Латинской Америке.

Экскурсии для учёных и "живой" опыт

Перед женевской конференцией в Лемтежи состоялась необычная экскурсия. Около пятнадцати вулканологов из Австралии, Канады, Японии, Бразилии и Мексики посетили кратер под руководством Шендера. Участники получили уникальную возможность исследовать внутреннее строение вулкана прямо на месте.

Лемтежи известен как "вулкан под открытым небом", где вместо лавы и пепла посетителей встречают экспозиции, прогулки по кратеру, образовательные маршруты и мультимедийные инсталляции. Именно сочетание науки и просвещения делает его эталонным объектом в Европе.

Почему Лемтежи уникален

  1. Доступность: в отличие от действующих вулканов, здесь можно безопасно исследовать структуру кратера.

  2. Научная ценность: лавовые потоки сохранили форму, что позволяет моделировать вулканическую активность.

  3. Просветительская миссия: парк регулярно проводит экскурсии, в том числе с эффектами звука и света, создавая атмосферу погружения.

  4. Международное признание: место стало полигоном для научных обменов и практик.

Факты о вулкане Лемтежи

  • Расположен в коммуне Сент-Ур-ле-Рош, недалеко от Клермон-Феррана.

  • Часть знаменитой цепи вулканов Шен-де-Пюи, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Прекратил активность около 30 000 лет назад.

  • С 1990-х годов открыт для туристов как парк Vulcania и Лемптежи.

  • Используется как "живая лаборатория" для вулканологов и студентов.

Советы туристам

  1. Выбирайте вечерние экскурсии: шоу со звуком и светом превращает кратер в театральную сцену.

  2. Не ограничивайтесь Лемтежи: рядом расположен парк Vulcania — крупный центр науки о Земле.

  3. Уделите время тропам: пешие маршруты вокруг кратера позволяют увидеть "чертовы камни" и лавовые поля.

  4. Одевайтесь удобно: территория — это природный объект, поэтому обувь должна быть прочной.

  5. Заранее бронируйте экскурсии: в высокий сезон поток туристов значителен.

Вклад в науку

Исследования, проводимые на месте, позволяют:

  • изучать процессы охлаждения лавы;

  • моделировать поведение моногенных вулканов;

  • сравнивать европейские и латиноамериканские вулканические системы;

  • использовать данные для прогноза рисков и планирования эвакуационных стратегий в регионах с активными вулканами.

FAQ

❓ Почему вулкан Лемтежи называют уникальным?
Потому что это редкий случай, когда туристы и учёные могут безопасно исследовать структуру кратера и лавовые потоки без риска извержения.

❓ Можно ли туда попасть обычному туристу?
Да, парк открыт для публики. Доступны экскурсии с гидами, мультимедийные шоу и образовательные маршруты.

❓ Является ли вулкан действующим?
Нет, Лемтежи прекратил активность около 30 тысяч лет назад.

❓ Какие исследования проводят учёные?
Основное направление — изучение лавовых потоков, динамики охлаждения и влияния магнитного поля на вулканические процессы.

Вулкан Лемтежи занимает заслуженное место на карте мировой вулканологии, подтверждая, что даже "уснувшие" вулканы способны рассказать много нового о жизни нашей планеты.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Недвижимость
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Последние материалы
Лёд против болезней: правда ли холодная вода превращает тело в машину без сбоев
Венгерский дендрарий: живой класс, где студенты изучают ботанику в реальном времени
Французский вулкан, который заставил учёных всего мира сменить парадигму — вот почему
Права аннулируют автоматически: новые правила для водителей с опасными диагнозами
Секрет крепких клубней до весны: ошибки, которые совершают даже опытные дачники
Квартира задышала: эти 7 вредных привычек превращают дом в мусорный полигон
Кремы по цене смартфона: элитная магия ухода или красивый обман маркетологов
Прочь от плиты: готовим сочные фрикадельки с коричневым соусом в духовке — и экономим время
Оригинал и жалкая пародия: Рудковская сравнила Памелу Андерсон с советской кинодивой — что общего
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.