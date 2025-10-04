Французский вулкан, который заставил учёных всего мира сменить парадигму — вот почему

Вулкан Лемтежи в Сент-Ур-ле-Рош (департамент Пюи-де-Дом, Франция) в последние недели оказался в центре внимания международных научных новостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Rémih is licensed under free for commercial use Вулкан Лемтежи

Этот уникальный объект, расположенный в сердце Центрального массива, вновь доказал, что он является не только популярным туристическим местом, но и ключевой точкой мировой вулканологии.

Лемтежи в международной научной повестке

Первый повод для широкой дискуссии появился в июле 2025 года, когда в Женеве состоялась конференция IAVCEI (Международная ассоциация вулканологии и химии недр Земли). Более 1500 учёных со всего мира собрались, чтобы обсудить современные исследования вулканов.

На этом форуме Людовик Шендер, докторант Лаборатории магм и вулканов Университета Клермон-Овернь и экскурсовод в парке Лемтежи, представил результаты своей работы. Его исследование касалось лавовых потоков, их охлаждения и условий формирования, что позволяет глубже понять динамику моногенных вулканов.

Второй важный эпизод произошёл 25 сентября в Мехико. В рамках семинара по вулканологии в Институте геофизики Национального автономного университета Мексики (UNAM) Шендер выступил с лекцией о своих результатах. Учёные отметили, что эта работа помогает размыть границы между классическим пониманием вулканов Европы и процессов, наблюдаемых в Латинской Америке.

Экскурсии для учёных и "живой" опыт

Перед женевской конференцией в Лемтежи состоялась необычная экскурсия. Около пятнадцати вулканологов из Австралии, Канады, Японии, Бразилии и Мексики посетили кратер под руководством Шендера. Участники получили уникальную возможность исследовать внутреннее строение вулкана прямо на месте.

Лемтежи известен как "вулкан под открытым небом", где вместо лавы и пепла посетителей встречают экспозиции, прогулки по кратеру, образовательные маршруты и мультимедийные инсталляции. Именно сочетание науки и просвещения делает его эталонным объектом в Европе.

Почему Лемтежи уникален

Доступность: в отличие от действующих вулканов, здесь можно безопасно исследовать структуру кратера. Научная ценность: лавовые потоки сохранили форму, что позволяет моделировать вулканическую активность. Просветительская миссия: парк регулярно проводит экскурсии, в том числе с эффектами звука и света, создавая атмосферу погружения. Международное признание: место стало полигоном для научных обменов и практик.

Факты о вулкане Лемтежи

Расположен в коммуне Сент-Ур-ле-Рош, недалеко от Клермон-Феррана.

Часть знаменитой цепи вулканов Шен-де-Пюи , внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прекратил активность около 30 000 лет назад.

С 1990-х годов открыт для туристов как парк Vulcania и Лемптежи.

Используется как "живая лаборатория" для вулканологов и студентов.

Советы туристам

Выбирайте вечерние экскурсии: шоу со звуком и светом превращает кратер в театральную сцену. Не ограничивайтесь Лемтежи: рядом расположен парк Vulcania — крупный центр науки о Земле. Уделите время тропам: пешие маршруты вокруг кратера позволяют увидеть "чертовы камни" и лавовые поля. Одевайтесь удобно: территория — это природный объект, поэтому обувь должна быть прочной. Заранее бронируйте экскурсии: в высокий сезон поток туристов значителен.

Вклад в науку

Исследования, проводимые на месте, позволяют:

изучать процессы охлаждения лавы;

моделировать поведение моногенных вулканов;

сравнивать европейские и латиноамериканские вулканические системы;

использовать данные для прогноза рисков и планирования эвакуационных стратегий в регионах с активными вулканами.

FAQ

❓ Почему вулкан Лемтежи называют уникальным?

Потому что это редкий случай, когда туристы и учёные могут безопасно исследовать структуру кратера и лавовые потоки без риска извержения.

❓ Можно ли туда попасть обычному туристу?

Да, парк открыт для публики. Доступны экскурсии с гидами, мультимедийные шоу и образовательные маршруты.

❓ Является ли вулкан действующим?

Нет, Лемтежи прекратил активность около 30 тысяч лет назад.

❓ Какие исследования проводят учёные?

Основное направление — изучение лавовых потоков, динамики охлаждения и влияния магнитного поля на вулканические процессы.

Вулкан Лемтежи занимает заслуженное место на карте мировой вулканологии, подтверждая, что даже "уснувшие" вулканы способны рассказать много нового о жизни нашей планеты.