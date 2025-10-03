Американский стартап совершил прорыв в термоядерном синтезе: будущее энергетики меняется

Американский стартап Zap Energy из Сиэтла сделал шаг, который может изменить будущее термоядерной энергетики.
Вместо сверхпроводящих магнитов или гигантских лазеров инженеры предлагают использовать классическую, но модернизированную идею Z-пинча, стабилизированного сдвиговым потоком. Их технология только что побила внутренний рекорд мощности, показав результат, который ранее казался фантастикой.
Большинство проектов синтеза — будь то ITER во Франции или NIF в США — строятся вокруг дорогих и сложных систем удержания плазмы: сверхпроводящих магнитов или лазеров мощностью в мегаджоули.
Zap Energy идёт иным путём. Они делают ставку на то, что:
ток сам создаёт магнитное поле;
плазма удерживается и сжимается за счёт собственной энергии;
система получается компактной, без миллиардных затрат на инфраструктуру.
На платформе Century инженеры провели более 100 последовательных разрядов плазмы с частотой 0,2 Гц (один выстрел каждые 5 секунд).
Ток: 500 000 ампер через центральную трубку.
Тепловая мощность: 39 кВт (в 20 раз больше, чем в 2024 году).
Топливо: пока без дейтерия или трития, испытания ведутся на модельной плазме.
Это означает, что за год платформа сделала рывок с лабораторного уровня на прототип промышленного класса.
Главная инновация — использование жидкого висмута (около 1100 кг), циркулирующего через теплообменник мощностью 200 кВт.
Он поглощает тепло плазмы, защищая твёрдые части.
Позволяет быстро охлаждать систему между разрядами.
Упрощает интеграцию с будущими реакторами, так как жидкий металл можно напрямую подключить к паровым турбинам.
Это решение одновременно элегантно и практично: никаких сверхдорогих криогенных систем или массивных магнитов.
Основная проблема синтеза — это нестабильность плазмы.
Zap Energy показала:
более 1000 выстрелов с воспроизводимыми результатами, подтверждёнными Министерством энергетики США;
высокую термическую устойчивость системы;
готовность двигаться к следующему этапу — добавлению термоядерного топлива.
Стартап сознательно идёт от «железа к топливу». Сначала инженеры отлаживают:
электроды;
теплообменники;
систему впрыска газа;
систему охлаждения.
Только после этого — переход к синтезу. Подобная стратегия снижает риски и ускоряет путь к промышленному внедрению.
2025 год стал прорывным для ядерного синтеза:
NIF в США достиг прироста энергии в 4 раза.
Китайский токамак удерживал плазму 22 минуты.
Британская First Light Fusion заявила цель увеличить прирост в 1000 раз.
Теперь и Zap Energy закрепила за собой имидж одного из немногих проектов, где тестируется не лабораторный эксперимент, а система, близкая к реальному реактору.
Z-пинч впервые предложен ещё в середине XX века, но считался слишком нестабильным.
Висмут выбран за устойчивость и относительную безопасность (в отличие от ртути или свинца).
Устройство FuZE компании уже зарегистрировало изотропное нейтронное излучение — признак, что плазма близка к полноценному синтезу.
❓ Чем Zap Energy отличается от ITER?
ITER использует сверхпроводящие магниты и строится десятилетиями, Zap Energy делает ставку на компактный Z-пинч без магнитов.
❓ Достигли ли они синтеза?
Пока нет. Испытания проходят без дейтерия/трита, но зафиксированы нейтронные всплески — шаг в правильном направлении.
❓ Почему жидкий металл безопаснее?
Он эффективно рассеивает тепло и защищает материалы реактора от разрушения. К тому же висмут менее токсичен, чем свинец или ртуть.
❓ Может ли это стать коммерческим источником энергии?
Да, если удастся стабилизировать плазму при введении термоядерного топлива и масштабировать мощность.
Zap Energy демонстрирует, что будущее термоядерного синтеза не обязательно связано с гигантскими магнитами и миллиардными бюджетами. Их подход — компактный, экономичный и технически изящный — может стать альтернативой лазерным системам. Если компания сумеет стабилизировать плазму и перейти к синтезу, человечество приблизится к мечте о неисчерпаемом источнике энергии.
