Луна раскрыла секреты: новые породы показали температурный контраст между сторонами

Луна давно поражает исследователей своей двойственной природой. С Земли мы всегда видим только одну её сторону, а обратная долгое время оставалась скрытой от наблюдений. Теперь, благодаря китайской миссии "Чанъэ-6", учёные впервые получили реальные образцы лунных пород с той части спутника, что всегда повернута от нас. Их анализ показал: недра Луны не одинаковы, а обратная сторона действительно холоднее.
На ближней стороне расположены обширные тёмные равнины — мария, образованные древними лавовыми потоками. Обратная же сторона более гористая и неровная, на ней почти нет застывших лавовых полей. Учёные давно предполагали, что такое различие связано не только с поверхностью, но и с внутренним устройством Луны. До недавнего времени это оставалось гипотезой — подтверждение пришло только после изучения образцов миссии "Чанъэ-6".
Космический аппарат собрал около 300 граммов базальтовых пород внутри крупного кратера и доставил их на Землю. Возраст образцов оказался сопоставим с породами ближней стороны — примерно 2,8 миллиарда лет. Но минералы внутри пород показали иную картину: температура кристаллизации составила около 1100 °C. Это примерно на 100 °C ниже, чем у аналогичных пород ближней стороны.
"Мы называем её двуликой Луной. Теперь у нас есть первые реальные доказательства температурного контраста между сторонами", — сказал профессор Ян Ли, Университетский колледж Лондона и Пекинский университет.
Подтверждают выводы и спутниковые данные: на обратной стороне выявлена разница температур до 70 °C по сравнению с ближней.
Учёные связывают холодные породы с неравномерным распределением радиоактивных элементов — урана, тория и калия. Именно они при распаде выделяют тепло. Оказалось, что эти вещества сосредоточены главным образом на ближней стороне Луны. Там они сформировали особый слой KREEP (калий, редкоземельные элементы и фосфор), что сделало эту часть более тёплой и вулканически активной.
Причины такого перекоса остаются предметом дискуссий. Среди гипотез — древнее столкновение Луны с астероидом, слияние с её "мини-спутником" или притяжение Земли, которое могло сместить тяжёлые элементы в сторону, обращённую к нам.
Луна постепенно остывает уже 4,5 миллиарда лет, и разница в её недрах сохраняется до сих пор.
"Эти результаты показывают, что различия между сторонами уходят не только в поверхность, но и в глубину Луны", — отметил соавтор исследования Сюэлин Чжу, Пекинский университет.
Получение образцов с обратной стороны стало важным шагом в понимании эволюции Луны. Теперь учёные надеются на новые миссии, которые принесут больше материала для изучения. Это поможет понять, как именно формировалась Луна и почему она оказалась столь асимметричной.
|Параметр
|Ближняя сторона
|Обратная сторона
|Поверхность
|Мария, лавовые равнины
|Горный рельеф, мало лавы
|Температура кристаллизации пород
|~1200 °C
|~1100 °C
|Наличие KREEP-элементов
|Высокое
|Низкое
|Вулканическая активность
|Дольше сохранялась
|Быстро угасла
Сбор пород автоматическим аппаратом ("Чанъэ-6").
Возвращение капсулы с образцами на Землю.
Анализ изотопов для определения возраста.
Определение температуры кристаллизации минералов.
Сравнение данных с компьютерными моделями и спутниковыми наблюдениями.
Ошибка: считать, что Луна внутри полностью однородна.
Последствие: неверные модели её эволюции.
Альтернатива: использование реальных образцов и спутниковых измерений для уточнения строения недр.
Если у Луны когда-то был меньший "сосед", его слияние могло привести к асимметрии недр. В результате тепловыделяющие элементы сместились в сторону Земли, сделав ближнюю сторону теплее. Эта гипотеза активно обсуждается и может объяснить обнаруженные различия.
|Плюсы
|Минусы
|Первые реальные образцы с обратной стороны Луны — уникальные данные для науки.
|Количество материала ограничено (всего ~300 г), что затрудняет обширные исследования.
|Подтверждена гипотеза о различии недр Луны, а не только её поверхности.
|Требуются дополнительные миссии для получения новых образцов.
|Результаты помогают объяснить, почему ближняя сторона вулканически активнее.
|Пока нельзя точно определить все причины температурного контраста.
|Использование новейших методов анализа минералов и изотопов.
|Высокая стоимость и сложность будущих космических проектов для проверки выводов.
|Шаг к пониманию эволюции Луны и планетарных процессов в Солнечной системе.
|Итоги пока предварительные — окончательные выводы возможны только после расширенных исследований.
Вопрос 1. Почему обратная сторона Луны скрыта?
Потому что Луна находится в приливном захвате с Землёй и всегда повернута одной стороной.
Вопрос 2. Чем отличаются стороны Луны на поверхности?
Ближняя покрыта лавовыми равнинами, обратная — гористая и неровная.
Вопрос 3. Почему ближняя сторона теплее?
На ней сосредоточено больше радиоактивных элементов (KREEP), которые выделяют тепло.
Первыми фото обратной стороны Луны сделал советский аппарат "Луна-3" в 1959 году.
"Чанъэ-6" стал первым, кто привёз образцы именно с обратной стороны.
KREEP-элементы сыграли ключевую роль в том, что ближняя сторона дольше оставалась вулканически активной.
1959 — первые снимки обратной стороны ("Луна-3").
1970-е — образцы с ближней стороны доставлены миссиями "Аполлон" и советскими "Лунами".
2024 — "Чанъэ-6" запускается к Луне.
2025 — первые образцы с обратной стороны привезены на Землю.
