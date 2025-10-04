Луна раскрыла секреты: новые породы показали температурный контраст между сторонами

Луна давно поражает исследователей своей двойственной природой. С Земли мы всегда видим только одну её сторону, а обратная долгое время оставалась скрытой от наблюдений. Теперь, благодаря китайской миссии "Чанъэ-6", учёные впервые получили реальные образцы лунных пород с той части спутника, что всегда повернута от нас. Их анализ показал: недра Луны не одинаковы, а обратная сторона действительно холоднее.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Две разные поверхности

На ближней стороне расположены обширные тёмные равнины — мария, образованные древними лавовыми потоками. Обратная же сторона более гористая и неровная, на ней почти нет застывших лавовых полей. Учёные давно предполагали, что такое различие связано не только с поверхностью, но и с внутренним устройством Луны. До недавнего времени это оставалось гипотезой — подтверждение пришло только после изучения образцов миссии "Чанъэ-6".

Что показал анализ пород

Космический аппарат собрал около 300 граммов базальтовых пород внутри крупного кратера и доставил их на Землю. Возраст образцов оказался сопоставим с породами ближней стороны — примерно 2,8 миллиарда лет. Но минералы внутри пород показали иную картину: температура кристаллизации составила около 1100 °C. Это примерно на 100 °C ниже, чем у аналогичных пород ближней стороны.

"Мы называем её двуликой Луной. Теперь у нас есть первые реальные доказательства температурного контраста между сторонами", — сказал профессор Ян Ли, Университетский колледж Лондона и Пекинский университет.

Подтверждают выводы и спутниковые данные: на обратной стороне выявлена разница температур до 70 °C по сравнению с ближней.

Почему так произошло

Учёные связывают холодные породы с неравномерным распределением радиоактивных элементов — урана, тория и калия. Именно они при распаде выделяют тепло. Оказалось, что эти вещества сосредоточены главным образом на ближней стороне Луны. Там они сформировали особый слой KREEP (калий, редкоземельные элементы и фосфор), что сделало эту часть более тёплой и вулканически активной.

Причины такого перекоса остаются предметом дискуссий. Среди гипотез — древнее столкновение Луны с астероидом, слияние с её "мини-спутником" или притяжение Земли, которое могло сместить тяжёлые элементы в сторону, обращённую к нам.

Новые открытия — новые вопросы

Луна постепенно остывает уже 4,5 миллиарда лет, и разница в её недрах сохраняется до сих пор.

"Эти результаты показывают, что различия между сторонами уходят не только в поверхность, но и в глубину Луны", — отметил соавтор исследования Сюэлин Чжу, Пекинский университет.

Получение образцов с обратной стороны стало важным шагом в понимании эволюции Луны. Теперь учёные надеются на новые миссии, которые принесут больше материала для изучения. Это поможет понять, как именно формировалась Луна и почему она оказалась столь асимметричной.

Таблица "Сравнение"

Параметр Ближняя сторона Обратная сторона Поверхность Мария, лавовые равнины Горный рельеф, мало лавы Температура кристаллизации пород ~1200 °C ~1100 °C Наличие KREEP-элементов Высокое Низкое Вулканическая активность Дольше сохранялась Быстро угасла

Советы шаг за шагом: как изучают образцы Луны

Сбор пород автоматическим аппаратом ("Чанъэ-6"). Возвращение капсулы с образцами на Землю. Анализ изотопов для определения возраста. Определение температуры кристаллизации минералов. Сравнение данных с компьютерными моделями и спутниковыми наблюдениями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что Луна внутри полностью однородна.

Последствие: неверные модели её эволюции.

Альтернатива: использование реальных образцов и спутниковых измерений для уточнения строения недр.

А что если…

Если у Луны когда-то был меньший "сосед", его слияние могло привести к асимметрии недр. В результате тепловыделяющие элементы сместились в сторону Земли, сделав ближнюю сторону теплее. Эта гипотеза активно обсуждается и может объяснить обнаруженные различия.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Первые реальные образцы с обратной стороны Луны — уникальные данные для науки. Количество материала ограничено (всего ~300 г), что затрудняет обширные исследования. Подтверждена гипотеза о различии недр Луны, а не только её поверхности. Требуются дополнительные миссии для получения новых образцов. Результаты помогают объяснить, почему ближняя сторона вулканически активнее. Пока нельзя точно определить все причины температурного контраста. Использование новейших методов анализа минералов и изотопов. Высокая стоимость и сложность будущих космических проектов для проверки выводов. Шаг к пониманию эволюции Луны и планетарных процессов в Солнечной системе. Итоги пока предварительные — окончательные выводы возможны только после расширенных исследований.

FAQ

Вопрос 1. Почему обратная сторона Луны скрыта?

Потому что Луна находится в приливном захвате с Землёй и всегда повернута одной стороной.

Вопрос 2. Чем отличаются стороны Луны на поверхности?

Ближняя покрыта лавовыми равнинами, обратная — гористая и неровная.

Вопрос 3. Почему ближняя сторона теплее?

На ней сосредоточено больше радиоактивных элементов (KREEP), которые выделяют тепло.

Мифы и правда

Миф: обратная сторона Луны всегда тёмная.

Правда: она освещается Солнцем так же, как и ближняя, просто не видна с Земли.

Три интересных факта

Первыми фото обратной стороны Луны сделал советский аппарат "Луна-3" в 1959 году. "Чанъэ-6" стал первым, кто привёз образцы именно с обратной стороны. KREEP-элементы сыграли ключевую роль в том, что ближняя сторона дольше оставалась вулканически активной.

Исторический контекст

1959 — первые снимки обратной стороны ("Луна-3").

1970-е — образцы с ближней стороны доставлены миссиями "Аполлон" и советскими "Лунами".

2024 — "Чанъэ-6" запускается к Луне.

2025 — первые образцы с обратной стороны привезены на Землю.