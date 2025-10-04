Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:40
Наука

Астрономы снова оказались в центре мирового внимания: в Чили зафиксировали необычный космический объект, который уже прозвали потенциальным НЛО. Его поведение настолько сильно отличается от привычных комет, что специалисты заговорили о пересмотре целых теорий. Объект получил название 3I/ATLAS и к концу 2025 года приблизится к Земле на минимальную дистанцию.

Космический объект
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Космический объект

Загадочный объект на подлёте

В июле 2025 года астрономы заметили новый объект, летящий с огромной скоростью по необычной траектории. Он быстро стал предметом научных споров. В Гарварде заявили, что его свойства не совпадают с характеристиками известных комет. Особое внимание привлёк состав вещества, выбрасываемого из ядра.

"Это чрезвычайно озадачивает", — заявили авторы исследования.

По данным наблюдений, объект активно выделяет никель, а железо появляется только при приближении к Солнцу. Такое поведение ранее не фиксировалось у комет: на этих дистанциях они должны быть слишком холодными, чтобы испарять тяжёлые металлы.

Почему это вызывает вопросы

Соотношение никеля и железа, обнаруженное в выбросах, противоречит современным представлениям о том, как формируются ледяные небесные тела. Эксперты предложили несколько гипотез: локальные горячие зоны на поверхности, необычный химический состав или высокая концентрация угарного газа. Но окончательного ответа пока нет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверять только сенсационным заголовкам в СМИ.
  • Последствие: формируется искажённое понимание угрозы.
  • Альтернатива: сверяться с публикациями в научных журналах или с данными обсерваторий.
  • Ошибка: воспринимать любой необычный объект как НЛО.
  • Последствие: рост панических слухов.
  • Альтернатива: использовать проверенные источники (ESA, NASA, Гарвардская обсерватория).

А что если

Если 3I/ATLAS действительно окажется объектом искусственного происхождения, это станет величайшим открытием в истории человечества. Оно может подтвердить существование внеземных цивилизаций. Но если же объяснение окажется естественным, учёные получат ключ к пониманию новых процессов в эволюции космических тел.

Мифы и правда

  • Миф: любая комета, летящая к Земле, опасна.
  • Правда: большинство объектов проходят на безопасном расстоянии.
  • Миф: 3I/ATLAS — это корабль пришельцев.
  • Правда: официально подтверждённых данных об искусственном происхождении нет.
  • Миф: такие тела всегда вызывают катастрофы.
  • Правда: подобные встречи чаще всего ограничиваются научными наблюдениями.

3 интересных факта

  1. Объект 3I/ATLAS стал лишь третьим межзвёздным телом, зафиксированным астрономами.
  2. Его скорость превышает большинство известных комет.
  3. Наблюдения ведутся сразу с нескольких крупнейших телескопов планеты.

Объект 3I/ATLAS стал новой загадкой для астрономов. Его необычное поведение, выделение тяжёлых металлов и нестандартная траектория подталкивают учёных к пересмотру прежних представлений о кометах. Независимо от того, окажется ли он редким природным явлением или чем-то большим, наблюдения за ним открывают уникальные возможности для науки и делают этот случай одним из самых интересных в современной астрономии.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
