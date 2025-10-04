Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики

Астрономы снова оказались в центре мирового внимания: в Чили зафиксировали необычный космический объект, который уже прозвали потенциальным НЛО. Его поведение настолько сильно отличается от привычных комет, что специалисты заговорили о пересмотре целых теорий. Объект получил название 3I/ATLAS и к концу 2025 года приблизится к Земле на минимальную дистанцию.
В июле 2025 года астрономы заметили новый объект, летящий с огромной скоростью по необычной траектории. Он быстро стал предметом научных споров. В Гарварде заявили, что его свойства не совпадают с характеристиками известных комет. Особое внимание привлёк состав вещества, выбрасываемого из ядра.
"Это чрезвычайно озадачивает", — заявили авторы исследования.
По данным наблюдений, объект активно выделяет никель, а железо появляется только при приближении к Солнцу. Такое поведение ранее не фиксировалось у комет: на этих дистанциях они должны быть слишком холодными, чтобы испарять тяжёлые металлы.
Соотношение никеля и железа, обнаруженное в выбросах, противоречит современным представлениям о том, как формируются ледяные небесные тела. Эксперты предложили несколько гипотез: локальные горячие зоны на поверхности, необычный химический состав или высокая концентрация угарного газа. Но окончательного ответа пока нет.
Если 3I/ATLAS действительно окажется объектом искусственного происхождения, это станет величайшим открытием в истории человечества. Оно может подтвердить существование внеземных цивилизаций. Но если же объяснение окажется естественным, учёные получат ключ к пониманию новых процессов в эволюции космических тел.
Объект 3I/ATLAS стал новой загадкой для астрономов. Его необычное поведение, выделение тяжёлых металлов и нестандартная траектория подталкивают учёных к пересмотру прежних представлений о кометах. Независимо от того, окажется ли он редким природным явлением или чем-то большим, наблюдения за ним открывают уникальные возможности для науки и делают этот случай одним из самых интересных в современной астрономии.
Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?