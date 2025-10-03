Блуждающая планета: она растёт не по дням, а по секундам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:02
Наука

Недавнее исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters, удивило научное сообщество. Астрономы обнаружили планету-сироту Cha 1107-7626, которая не вращается вокруг звезды, а свободно блуждает в космосе и при этом растёт с рекордной скоростью — 6 миллиардов тонн в секунду.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Эта находка не только демонстрирует необычные свойства объекта, но и ставит под сомнение привычные границы между планетами и звёздами.

Что такое планета-сирота

Планетами-сиротами называют небесные тела планетарной массы, которые не имеют своей звезды. Их трудно наблюдать, так как они не светятся, а лишь отражают слабый свет далёких звёзд или излучают остаточное тепло.

Учёные предполагают два сценария их происхождения:

  1. Выброс из системы - когда гравитационные взаимодействия "вышвыривают" планету из родной звезды.

  2. Несостоявшаяся звезда - объект, который не смог набрать достаточно массы, чтобы запустился ядерный синтез.

Cha 1107-7626 вписывается в обе гипотезы, ведь её масса составляет от 5 до 10 Юпитеров - на грани планетарной и субзвёздной природы.

Уникальность открытия

Наблюдения проводились с помощью Очень Большого Телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили.

  • Расстояние: около 620 световых лет от Земли.

  • Масса: 5-10 масс Юпитера.

  • Скорость роста: 6 млрд тонн/сек.

Астрономы наблюдали объект несколько недель и зафиксировали быстрые изменения в его структуре. Это стало возможным благодаря анализу аккреционных процессов — поглощения материи при помощи магнитного поля.

Как планета может расти

Главная сенсация открытия в том, что рост Cha 1107-7626 обусловлен:

  • Магнитным полем, которое "затягивает" окружающий газ и пыль.

  • Выбросами энергии, которые изменяют химический состав атмосферы.

  • Аккрецией, сходной с процессами роста молодых звёзд.

Таким образом, перед учёными — уникальный случай планеты, которая ведёт себя "по-звёздному".

Мнения экспертов

  • Виктор Альмендрос-Абад (Палермская обсерватория, руководитель исследования):

    "Свободно парящие планеты могут быть гораздо интереснее, чем мы думали. Они — не просто холодные миры, а динамичные объекты".

  • Белинда Дамиан (Университет Сент-Эндрюс, соавтор работы):

    "Эта находка размывает границы между планетами и звёздами и открывает новый взгляд на процесс формирования планет-сирот".

Почему это важно

  1. Понимание эволюции планет - Cha 1107-7626 показывает, что даже без звезды планета может активно развиваться.

  2. Размывание границы "планета-звезда" - если масса продолжит расти, объект может перейти в категорию "бурых карликов".

  3. Новые методы наблюдений - использование VLT продемонстрировало, что старые гипотезы о неподвижности планет-сирот не всегда справедливы.

Полезные факты

  • Планета-сирота не светится сама по себе, в отличие от звезды.

  • На сегодняшний день обнаружено около 100 таких объектов, но большинство малоизучены.

  • Cha 1107-7626 уникальна из-за своей "прожорливости" и скорости аккреции.

FAQ

❓ Почему планету назвали Cha 1107-7626?
Это обозначение связано с координатами в созвездии Хамелеон (Chamaeleon), где она была найдена.

❓ Может ли такая планета превратиться в звезду?
Если её масса превысит 13 масс Юпитера, начнутся реакции термоядерного синтеза — тогда объект станет бурым карликом.

❓ Можно ли её увидеть в телескоп?
Нет. Даже самые мощные любительские телескопы не зафиксируют такой объект. Наблюдения возможны только с помощью специализированных обсерваторий.

❓ Чем она отличается от Юпитера?
Юпитер стабилен и вращается вокруг Солнца, тогда как Cha 1107-7626 блуждает одна и активно набирает массу.

❓ Зачем изучать такие объекты?
Они помогают понять, как формировались звёзды и планеты в ранней Вселенной, и где проходят границы между этими категориями тел.

Открытие планеты-сироты Cha 1107-7626 стало важным шагом для астрономии. Оно показало, что космос хранит ещё немало тайн: миры, которые живут и развиваются без звёзд.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
