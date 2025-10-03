Напряжение нарастает: Солнце выбросило в космос мощное плазменное облако

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:29
Наука

Утром 3 октября специалисты из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M1.5.

Солнечная вспышка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солнечная вспышка

Плазма направлена к Земле

По информации исследователей, данный взрыв на Солнце сопровождался значительным выбросом плазмы, направленным к нашей планете. Этот инцидент стал первым подтвержденным случаем за последнее время, произошедшим в период повышенной активности ближайшей к Земле звезды.

Облако вряд ли минует Землю

Вспышка возникла в наиболее крупном активном центре, наблюдаемом на Солнце, который находится непосредственно на линии, соединяющей Солнце и Землю. По мнению экспертов, такое расположение значительно увеличивает вероятность того, что плазменное облако не минует нашу планету, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Состояние магнитосферы

Есть вероятность, что последствия события достигнут Земли к вечеру 5 октября, в воскресенье. На данный момент, согласно прогнозам экспертов, в ближайшие дни геомагнитная обстановка будет относительно спокойной, однако 4 октября, в субботу, магнитосфера может прийти в возбужденное состояние. Тем не менее, если облако плазмы все же покинет Солнце, негативных последствий для Земли, вероятно, будет сложно избежать.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
